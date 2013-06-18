Analiz : Su soğutmalı telefonlar yaygınlaşma eğiliminde





Günümüz mobil cihazları bilgisayarlara yakın donanım özelliklere kazanmaya başladıkça, masaüstü platformlardaki dezavantajlar da ister istemez transfer ediliyor. Cihazların aşırı ısınması bunlardan birisi.





Japon Nec bir süre önce kendi içerisinde sıvı soğutma ile ısıyı dengeleyen bir akıllı telefon lanse etmişti. Medias X 06E adlı model ince borulardan suyu geçirerek Snapdragon S4 Pro işlemcisinin ısısını telefonun kenarlarına aktarıyor ve dışarı atıyordu.





Oldukça ilginç bulunan bu yeni sistem görünüşe göre diğer devlerin de dikkatini çekmiş durumda. Soğutma bileşenleri tedarikçilerine göre Apple, Samsung ve HTC gibi firmalar yıl bitmeden ilk sıvı soğutmalı örneklerini piyasaya sürmeyi planlıyor.





Firmaların dikkatimi çeken ise çok ince yapıdaki soğutma sistemleri. Japon ve Tayvanlı pek çok firma kalınlığı neredeyse 0.6mm'ye kadar düşen su boruları geliştiriyor. Ancak bu boruların üretim verimliliği yüzde 30 seviyesinde ve mobil cihazlarda kullanılabilmesi için hem yatırım hem de zaman gerekiyor.

http://www.phonearena.com/news/Report-Top-OEMs-to-follow-NEC-with-water-cooled-heat-pipe-inside-new-smartphone-models_id44174