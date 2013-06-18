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Analiz : Su soğutmalı telefonlar yaygınlaşma eğiliminde

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Su soğutmalı telefonlar yaygınlaşma eğiliminde

Günümüz mobil cihazları bilgisayarlara yakın donanım özelliklere kazanmaya başladıkça, masaüstü platformlardaki dezavantajlar da ister istemez transfer ediliyor. Cihazların aşırı ısınması bunlardan birisi.

Japon Nec bir süre önce kendi içerisinde sıvı soğutma ile ısıyı dengeleyen bir akıllı telefon lanse etmişti. Medias X 06E adlı model ince borulardan suyu geçirerek Snapdragon S4 Pro işlemcisinin ısısını telefonun kenarlarına aktarıyor ve dışarı atıyordu.

Oldukça ilginç bulunan bu yeni sistem görünüşe göre diğer devlerin de dikkatini çekmiş durumda. Soğutma bileşenleri tedarikçilerine göre Apple, Samsung ve HTC gibi firmalar yıl bitmeden ilk sıvı soğutmalı örneklerini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Firmaların dikkatimi çeken ise çok ince yapıdaki soğutma sistemleri. Japon ve Tayvanlı pek çok firma kalınlığı neredeyse 0.6mm'ye kadar düşen su boruları geliştiriyor. Ancak bu boruların üretim verimliliği yüzde 30 seviyesinde ve mobil cihazlarda kullanılabilmesi için hem yatırım hem de zaman gerekiyor.

http://www.phonearena.com/news/Report-Top-OEMs-to-follow-NEC-with-water-cooled-heat-pipe-inside-new-smartphone-models_id44174 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mc_ihanet 6 yıl en beğenilen
gokhans19
Rajeesh
gokhans19 5 inç üzeri telefonda ne kadar gereksiz ve saçmaysa su soğutmada telefonda o kadar saçma. Kim kullanacak ki bunu?Bununla uğraşacaklarına daha az güç tüketimi ve daha az ısınmayla daha yüksek performans veren işlemci teknolojilerine bu paraları yatırsalar daha yararlı olur. Elimdeki telefona kulaklık takar gibi bir boru takıpta yolun ortasında deli gibi işlemcisi ısınmış su soğutsun demek istemiyorum.
niye teknoloji tek yönden gelişmek zorunda mı? tek işlemciyle mi ugrassınlar. nasıl biz güç tüketimi düşürürüz 5-10 seneye boşverin diğer şeyler mi desinler nasıl saçmalıyorsunuz belli değil
Asıl saçmalayan sensin. Ben tek işlemci olsun tek yönden gelişsinmi dedim. Bu kullanışsız şeylere harcayacakları parayı daha düşük güçle daha az ısınmayla daha yüksek performans verecek işlemcileri geliştirecek teknolojini yaratmakla uğraşsınlar. Kim telefonu ısınınca yolun ortasında telefona su borusu takıp soğutacak millet cebine koca telefonları sığdıramıyor birde su borusu soğutucu falanmı taşıyacak yanında sürekli. Oldu olacak batarya sorunu içinde cebimizde 10 tane yedek batarya taşıyalım sürekli. Ne güzel kafan var.

Kardeş cebinde sıvı soğutuculu borulu br sistem taşımayacaksın. O zaten telefonun içerisinde oluyor.
gokhans19Rajeeshgokhans19 5 inç üzeri telefonda ne kadar gereksiz ve saçmaysa su soğutmada telefonda o kadar saçma. Ki...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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doctorfizik 6 yıl
ben daha masaüstünde çift çekirdekli amd bilgisayar kullanıyorum, adamlar telefona su soğutma takmışlar... biri şuraya "oldu o zaman biz kalkalım" gifini koysun bi' zahmet
ben daha masaüstünde çift çekirdekli amd bilgisayar kullanıyorum, adamlar telefona su soğutma takmışlar... biri şuraya "oldu o zaman biz kalkalım" gifini koysu...
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Yanıtla +18
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Rajeesh 6 yıl gokhans19
gokhans19

Rajeesh

gokhans19

5 inç üzeri telefonda ne kadar gereksiz ve saçmaysa su soğutmada telefonda o kadar saçma. Kim kullanacak ki bunu?Bununla uğraşacaklarına daha az güç tüketimi ve daha az ısınmayla daha yüksek performans veren işlemci teknolojilerine bu paraları yatırsalar daha yararlı olur. Elimdeki telefona kulaklık takar gibi bir boru takıpta yolun ortasında deli gibi işlemcisi ısınmış su soğutsun demek istemiyorum.


niye teknoloji tek yönden gelişmek zorunda mı? tek işlemciyle mi ugrassınlar. nasıl biz güç tüketimi düşürürüz 5-10 seneye boşverin diğer şeyler mi desinler nasıl saçmalıyorsunuz belli değil

Asıl saçmalayan sensin. Ben tek işlemci olsun tek yönden gelişsinmi dedim. Bu kullanışsız şeylere harcayacakları parayı daha düşük güçle daha az ısınmayla daha yüksek performans verecek işlemcileri geliştirecek teknolojini yaratmakla uğraşsınlar. Kim telefonu ısınınca yolun ortasında telefona su borusu takıp soğutacak millet cebine koca telefonları sığdıramıyor birde su borusu soğutucu falanmı taşıyacak yanında sürekli. Oldu olacak batarya sorunu içinde cebimizde 10 tane yedek batarya taşıyalım sürekli. Ne güzel kafan var.

hahahahah adam boru takmak falan diyor lan hahahahahahh
gokhans19Rajeeshgokhans195 inç üzeri telefonda ne kadar gereksiz ve saçmaysa su...
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iciguven 6 yıl
su geçirmez telefon yapsınlar xperia z gibi gerektiğinde derede denizde bardak içinde soğutalım bir dakika atıp, tıpkı karpuz soğutur gibi :)
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crashday 6 yıl
Aslında çıkardıkları telefonlara alternatif olarak daha kalın,sıvı soğutmalı,daha büyük batarya içeren versiyonlarını geliştirebilirler.Kalınlığı 2 cm'yi geçmesin yeter.
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quexstre48 6 yıl
YusufAygun
bu telefonlarin ömür boyu garantili olmasi lazim. En küçük bi sizintida gider telefon...

1-Arkadaşların dediği gibi kapalı sistem basınç ve ısı ile alakalı bir soğutma sistemi.
2-Su soğutma sistemlerinde kullanılan su özeldir. Kullanıldığı herhangi bir elektronik parçaya zarar vermez. Asus crshr iv anakartımda su bloğu çatlaması sonucu tüm anakart ve ekran kartım o suyun içerisinde kaldı. Kasa kapağından farkettim. Makineyi kapadım. Hemen bir kağıt havluyla kuruladım, kendi fanını takıp çalıştırdım bu kadar.
Demek istediğim; o kadar mühendis onun nasıl oraya takılacağını risk analizlerini yaparak üretir malı. Koskoca firma 'biz bunun su kaçıracağını düşünmedik' demez herhalde diye düşünüyorum :)
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okan_cehapelioglu 6 yıl
sıvı soğutmlı diyince aklıma xperia znin suya sokulupta soğutulması geldi
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Krauser ll 6 yıl
ne kadan güzel
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Maxthon 6 yıl
Abi bi H100 android versene S3'e takmalık :D
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RAMBOZAN 6 yıl
adamlar çözmüş
yakında çizgifilmlerde kullanılan yansıtma teknolojisinide bulurlarsa şaşmam
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mc_ihanet 6 yıl
YusufAygun
bu telefonlarin ömür boyu garantili olmasi lazim. En küçük bi sizintida gider telefon...

Parçalar nano teknoloji kaplamayla sıvı geçirmez hale getirilebilir değil mi??
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darkaura 6 yıl mc_ihanet
mc_ihanet

YusufAygun



bu telefonlarin ömür boyu garantili olmasi lazim. En küçük bi sizintida gider telefon...




Parçalar nano teknoloji kaplamayla sıvı geçirmez hale getirilebilir değil mi??

haberde gecen teknoloji bizim pompali depolu su sogutma sistemleri degil. aslinda icinde dusuk basincli su olan isi borulari. dusuk basincda daha dusuk isida buharlasan su isiyibaska yere transfer edip dagitiyor. icinde cok cok az miktarda su oldugundan, pompa baglantilari falan bulunmadigindan sizinti riski yok. tamamen kapali tek parca boru. onu delecek darbe zaten telefonun kendinede zarar verir.
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memo_cetin 6 yıl
samsung s4 water cooling yakında çıkar :)
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General. 6 yıl
Güzel bir gelişme hadi bakayım
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Ciginix 6 yıl
gokhans19
5 inç üzeri telefonda ne kadar gereksiz ve saçmaysa su soğutmada telefonda o kadar saçma. Kim kullanacak ki bunu?Bununla uğraşacaklarına daha az güç tüketimi ve daha az ısınmayla daha yüksek performans veren işlemci teknolojilerine bu paraları yatırsalar daha yararlı olur. Elimdeki telefona kulaklık takar gibi bir boru takıpta yolun ortasında deli gibi işlemcisi ısınmış su soğutsun demek istemiyorum.

İSKİ'de destek olacakmış, öyle deniyor.
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