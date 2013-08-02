Analiz : Üreticiler 8 çekirdekli işlemcileri benimseme konusunda çekingen





Bu yıl Samsung'un lanse ettiği ve Galaxy S4 modelinde kullandığı Exynos 5 Octa ile dolaylı olarak ilk 8 çekirdek kavramını öğrenmiştik. İş yüküne bağlı olarak devreyen giren iki 4 çekirdekli grup, bu anlamda gerçek bir 8 çekirdekli işlemci tanımına uymuyordu ve Samsung pazarlama taktiği yaptığı şeklinde eleştirilere maruz kalmıştı.





Ancak MediaTek'in resmi duyurusu, Huawei-HiSilicon ortaklığının açıklaması ve Samsung cephesinden gelen iddialar gelecek yıl ortaları itibariyle gerçek 8 çekirdekli işlemcileri kullanmaya başlayacağımızı gösteriyor.





MediaTek'in çözümü Cortex-A7 mimarisini temel alırken, Huawei ise Cortex-A15 mimarisi üzerinde yeni çözümünü inşa edecek. Samsung'un ise nasıl bir planı olduğu bilinmiyor.





Ancak sektörden gelen bilgiler akıllı telefon üreticilerinin gerçek 8 çekirdek kavramına biraz çekinceli yaklaştığını ortaya koyuyor. Üreticiler yeni çözümleri benimsemek için acele etme niyetinde değilken, 4 çekirdekli çözümlerden performans ve enerji verimliliği açısından ne kadar iyi olduğuna dair kuşkuları bulunuyor.





Hali hazırda dolaylı 8 çekirdekli işlemci sadece Samsung tarafından kullanıma sunulmuş durumda ve yongaseti tasarımcıları henüz bu konsepte giriş yapma kararı verebilmiş değil.





Sektörün büyük tedarikçileri önümüzdeki bir iki yıl daha 4 çekirdekli işlemcilerin yoğun olarak kullanılacağını öngörüyor. Gerçek 8 çekirdekli işlemcilerin yayılması ise Samsung ve Huawei genelde kendi içerisinde çözümleri kullandığı için MediaTek'in yapacağı hamlelere bağlı olacak.

http://www.digitimes.com/news/a20130730PD207.html