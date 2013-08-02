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Analiz : Üreticiler 8 çekirdekli işlemcileri benimseme konusunda çekingen

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Üreticiler 8 çekirdekli işlemcileri benimseme konusunda çekingen

Bu yıl Samsung'un lanse ettiği ve Galaxy S4 modelinde kullandığı Exynos 5 Octa ile dolaylı olarak ilk 8 çekirdek kavramını öğrenmiştik. İş yüküne bağlı olarak devreyen giren iki 4 çekirdekli grup, bu anlamda gerçek bir 8 çekirdekli işlemci tanımına uymuyordu ve Samsung pazarlama taktiği yaptığı şeklinde eleştirilere maruz kalmıştı. 

Ancak MediaTek'in resmi duyurusu, Huawei-HiSilicon ortaklığının açıklaması ve Samsung cephesinden gelen iddialar gelecek yıl ortaları itibariyle gerçek 8 çekirdekli işlemcileri kullanmaya başlayacağımızı gösteriyor. 

MediaTek'in çözümü Cortex-A7 mimarisini temel alırken, Huawei ise Cortex-A15 mimarisi üzerinde yeni çözümünü inşa edecek. Samsung'un ise nasıl bir planı olduğu bilinmiyor. 

Ancak sektörden gelen bilgiler akıllı telefon üreticilerinin gerçek 8 çekirdek kavramına biraz çekinceli yaklaştığını ortaya koyuyor. Üreticiler yeni çözümleri benimsemek için acele etme niyetinde değilken, 4 çekirdekli çözümlerden performans ve enerji verimliliği açısından ne kadar iyi olduğuna dair kuşkuları bulunuyor. 

Hali hazırda dolaylı 8 çekirdekli işlemci sadece Samsung tarafından kullanıma sunulmuş durumda ve yongaseti tasarımcıları henüz bu konsepte giriş yapma kararı verebilmiş değil. 

Sektörün büyük tedarikçileri önümüzdeki bir iki yıl daha 4 çekirdekli işlemcilerin yoğun olarak kullanılacağını öngörüyor. Gerçek 8 çekirdekli işlemcilerin yayılması ise Samsung ve Huawei genelde kendi içerisinde çözümleri kullandığı için MediaTek'in yapacağı hamlelere bağlı olacak.  

http://www.digitimes.com/news/a20130730PD207.html Yorum Yaz
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burakesan 5 yıl en beğenilen
Telefon kullanıcıları Benchmark skorlarına göre telefon almaya devam ettiği sürece biz daha çok çekirdekler görürüz.
32 çekirdek, 1 saat şarj süresi... bunlardan beklenir.
Telefon kullanıcıları Benchmark skorlarına göre telefon almaya devam ettiği sürece biz daha çok çekirdekler görürüz.32 çekirdek, 1 saat şarj süresi... bun...
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theyapici 5 yıl
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speederly 5 yıl
1024 çekirdek çıksa da alsak
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V4LKyR 5 yıl
Batarya teknolojisinin çooook yavaş gelişmesinin arkasında yatan bilmediğimiz sebepler var beyler. "There are known unknowns" demiş elemanın biri.
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Darkimore 5 yıl
Tabiki cekirdegide olacak remide olacak. Burda martaval okumayin. Bir laptop vs. Alirken gidip 2 gb remli almiyorsunuz. Android 5 te radikal değişiklikler olacak googleda bircok seyin farkinda bu donanimlada android5 ten sonra apple in esamesi okunmaz.
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khaos 5 yıl
oyunlar/yazılımların ne çözünürlüğe nede çipsete optimizasyonu olmadığı sürece bu donanım çılgınlığı devam eder bizde yok 3000 yok 4000 lik bataryada batarya demeye devam ederiz!
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PsychicPower 5 yıl
Hah şöyle, çekinin işte, daha desktop işlemcilerinde 8 çekirdeğe yavaş yavaş geçilecekken mobilde gerçek 8 çekirdek niye? 4 çekirdeğe daha tam destek yok uygulamalarda. İşlem gücüne abanılacağına biraz verimlilik geliştirilsin
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ecs_elite_group 5 yıl
aslında 8 çekirdekli işlemciler pil süresini uzatabilir A7+A15 birlikte ve motorolanın moto x de yaptığı gibi çekirdekleri belli görevlere dağıtarak enerji tasarrufu gerçek anlamda sağlanabilir.
löp diye 8 tane çekirdeği aynı işe vermek bence fazla gereksiz.
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Nokia Specialist 5 yıl
Daha bilgisayarlara yeni yeni 8 çekirdek optimasyonu gelirken AMD destekli oyunlar sayesinde telefonlarda 8 çekirdek görmek şaşırtıcı olacak
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burakesan 5 yıl en beğenilen
Telefon kullanıcıları Benchmark skorlarına göre telefon almaya devam ettiği sürece biz daha çok çekirdekler görürüz.
32 çekirdek, 1 saat şarj süresi... bunlardan beklenir.
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theyapici 5 yıl
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