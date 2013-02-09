Analiz : Yarıiletken üretimi için harcanan Ar-Ge masrafları geçen yıl yüzde 7 artış gösterdi





PC pazarı yanında mobil cihaz pazarının da yarıiletken tasarımcı ve üreticileri için önemli bir kaynak haline gelmesi, Ar-Ge çalışmalarına daha fazla önem verilmesine sebep oluyor.





IC Insights tarafından yapılan analize göre, geçen yıl yarıiletken pazarı yüzde birlik düşüş ile 317 milyar dolar hacme gerilese de yonga üreticisi firmaların Ar-Ge harcamaları yüzde 7 artış ile 53 milyar dolara yükseldi.





Firmaların Ar-Ge harcamaları, toplam yarıiletken satışlarının yüzde 16.7'sine tekabül ediyor. Bu oran 2009 yılından bu yana en yüksek seviyesinde.





Yıllar geçtikçe yarıiletken konusundaki Ar-Ge çalışmalarına yapılan masraflar artıyor. Kompleks entegre devre tasarımı ve bu devreleri üretmek için yeni nesil işlem teknolojilerine ihtiyaç duyulması, maliyetleri artıran en önemli etken.





Ancak bazı firmaların Ar-Ge harcamalarında düşüş veya durgunluk var. Samsung, 2010 yılından bu yana satışlara oranla yüzde 5 Ar-Ge harcamasına sahip ve bu henüz değişmedi. Samsung'un yarıiletken bölümünün sermaye odaklı olması nedeniyle, firma Ar-Ge masraflarını artırmak yerine yeni üretim tesisleri kurarak harcamaları bu tarafa kanalize ediyor. İşlemci, DRAM ve flash bellek kullanımının büyük artış göstermesi ve diğer firmalara da tedarikte bulunması nedeniyle firma daha büyük wafer üreten tesislere yatırım yapıyor. Firma son olarak yeni üretim tesisi ve ekipmanlara birer milyar dolar yatırım yaptı.





Intel de sermaye odaklı üreticilerden birisi. Firma Ar-Ge yerine yeni fabrika ve ekipman harcamalarına odaklanıyor. Son iki yılda firma her iki alanda da 11 milyar dolarlık yatırım yaptı. Ancak firmanın Ar-Ge harcamaları yine de çok yüksek de 10.1 milyar dolar ile listenin ilk sırasında yer alıyor. Firma listedeki en iyi 10 firmanın toplam 28.7 milyar dolarlık harcamasının neredeyse üçte birini tek başına harcadı. İkinci Qualcomm ise 1.5 milyar dolar civarında Ar-Ge harcamasına sahip.





Üretim süreci geliştirmelerinin her yeni nesil entegre devrede daha da zorlaşması, tasarımcı ve küçük çaptaki üreticileri TSMC firmasının bantlarını kullanmaya zorluyor. Durum böyle olunca TSMC'nin Ar-Ge harcamaları da önemli oranda artıyor. Firma toplam satışa Ar-Ge harcamaları oranı bakımından yıl bazında yüzde 25'lik artışa sahip.

http://www.phonearena.com/news/R-D-spending-for-semiconductors-rose-7-in-2012-despite-slight-decline-in-worldwide-market_id39551