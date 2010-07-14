Analiz: iPhone 4'ün geri çağrılması 1.5 milyar dolara mal olabilir

Ön-siparişe çıktığı gün tükenen, ilk üç gününde 1.7 milyon adet satarak Apple tarihinin en başarılı lansmanına imza atan iPhone 4, sinyal sorunlarının ortaya çıkmasıyla birlikte ivme kaybetmeye başladı. Apple tepe yöneticisi Steve Jobs'un yenilikçi bir mühendislik yaklaşımı olarak açıkladığı, telefonun sol alt bölümünden başlayan ve saatin tersi yönünde sağ üst köşesine kadar devam UMTS/GSM anteni, iPhone 4'teki sinyal sorunlarının merkezini oluşturuyor. Anten parçalarına ait birleşme noktalarının avuç içerisinde kalmasından ötürü, sinyal çekim gücü zayıflayan iPhone 4'teki sorun, Consumer Reports tarafından da doğrulandı ve kar amacı gütmeyen kurum, iPhone 4'ü, mevcut sorundan ötürü tavsiye edemeyeceğini açıkladı. Peki tüm bu durum karşısında Apple nasıl bir tutum takınacak ?

Apple tepe yöneticisi Steve Jobs, iPhone 4'te sinyal sorunu olmadığını, bahsi geçen problemin telefonun nasıl tutulduğuyla ilgili olduğunu ifade etmişti. Ancak tüm bu açıklamalara rağmen hatanın ortaya çıkmasından sonra, soruna çözüm olan 29 dolarlık bumper kılıfın satışa sunulması akıllara başka soru işaretlerini getirmişti. iPhone 4'le ilgili yeni satış rakamları henüz açıklanmamakla birlikte, telefonu almak isteyen çok sayıda kullanıcının durumun açıklığa kavuşması için beklediği de bilinen bir gerçek. 3.5-inç büyüklüğündeki retina ekranı, A4 işlemcisi ve iOS 4 işletim sistemiyle birlikte ünyesinde çok sayıda yenilik barındıran iPhone 4 için, Consumer Report'un son raporundan sonra yeni dedikodular ortaya çıkarken, telefonunun toplatılmasıyla ilgili bazı spekülasyonlar da yapılmaya başlandı.

Bernstein Research firmasından analist Toni Sacconaghi, iPhone 4 için gündeme gelecek olası bir "toplatılma" durumunun Apple için hem maddi hem de manevi anlamda külfetli olacağını belirtiyor. Telefonun geri çağrılması durumunda hem firma itibarının zedeleneceğini hem de maliyetin 1.5 milyar dolar seviyesinde yani firmanın elindeki nakit paranın %3.5'i kadarını bu durum için harcamak zorunda kalacağını tahmin ediyor. Apple için sorundan kurtulmanın en ucuz yolu olaraksa, mevcut iPhone 4 kullanıcılarının tamamına ücretsiz olarak bumper kılıf verilmesi gösteriliyor. Hali hazırda 29 dolar seviyesinden satılan kılıfın, ücretsiz verilmesi durumunda Apple'a maliyetinin her bir tanesi için 1$ civarında olacağı yani toplam maliyetin birkaç milyon dolarla sınırlı kalacağı düşünülüyor.

Apple tarafından sinyal sorunuyla ilgili henüz kesin bir çözüm sağlanmış değil ancak firma, konuyla ilgili olarak yeni bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığını ve birkaç hafta içerisinde kullanıma sunacağını açıklamıştı.

http://news.cnet.com/8301-31021_3-20010443-260.html