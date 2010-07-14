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Analiz: iPhone 4'ün geri çağrılması 1.5 milyar dolara mal olabilir

iPhone 4'teki sinyal sorunu, Apple'a pahalıya mal olabilir. İşte detaylar.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ön-siparişe çıktığı gün tükenen, ilk üç gününde 1.7 milyon adet satarak Apple tarihinin en başarılı lansmanına imza atan iPhone 4, sinyal sorunlarının ortaya çıkmasıyla birlikte ivme kaybetmeye başladı. Apple tepe yöneticisi Steve Jobs'un yenilikçi bir mühendislik yaklaşımı olarak açıkladığı, telefonun sol alt bölümünden başlayan ve saatin tersi yönünde sağ üst köşesine kadar devam UMTS/GSM anteni, iPhone 4'teki sinyal sorunlarının merkezini oluşturuyor. Anten parçalarına ait birleşme noktalarının avuç içerisinde kalmasından ötürü, sinyal çekim gücü zayıflayan iPhone 4'teki sorun, Consumer Reports tarafından da doğrulandı ve kar amacı gütmeyen kurum, iPhone 4'ü, mevcut sorundan ötürü tavsiye edemeyeceğini açıkladı. Peki tüm bu durum karşısında Apple nasıl bir tutum takınacak ?

Analiz: iPhone 4'ün geri çağrılması 1.5 milyar dolara mal olabilir
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Apple tepe yöneticisi Steve Jobs, iPhone 4'te sinyal sorunu olmadığını, bahsi geçen problemin telefonun nasıl tutulduğuyla ilgili olduğunu ifade etmişti. Ancak tüm bu açıklamalara rağmen hatanın ortaya çıkmasından sonra, soruna çözüm olan 29 dolarlık bumper kılıfın satışa sunulması akıllara başka soru işaretlerini getirmişti. iPhone 4'le ilgili yeni satış rakamları henüz açıklanmamakla birlikte, telefonu almak isteyen çok sayıda kullanıcının durumun açıklığa kavuşması için beklediği de bilinen bir gerçek. 3.5-inç büyüklüğündeki retina ekranı, A4 işlemcisi ve iOS 4 işletim sistemiyle birlikte ünyesinde çok sayıda yenilik barındıran iPhone 4 için, Consumer Report'un son raporundan sonra yeni dedikodular ortaya çıkarken, telefonunun toplatılmasıyla ilgili bazı spekülasyonlar da yapılmaya başlandı.

Bernstein Research firmasından analist Toni Sacconaghi, iPhone 4 için gündeme gelecek olası bir "toplatılma" durumunun Apple için hem maddi hem de manevi anlamda külfetli olacağını belirtiyor. Telefonun geri çağrılması durumunda hem firma itibarının zedeleneceğini hem de maliyetin 1.5 milyar dolar seviyesinde yani firmanın elindeki nakit paranın %3.5'i kadarını bu durum için harcamak zorunda kalacağını tahmin ediyor. Apple için sorundan kurtulmanın en ucuz yolu olaraksa, mevcut iPhone 4 kullanıcılarının tamamına ücretsiz olarak bumper kılıf verilmesi gösteriliyor. Hali hazırda 29 dolar seviyesinden satılan kılıfın, ücretsiz verilmesi durumunda Apple'a maliyetinin her bir tanesi için 1$ civarında olacağı yani toplam maliyetin birkaç milyon dolarla sınırlı kalacağı düşünülüyor.

Analiz: iPhone 4'ün geri çağrılması 1.5 milyar dolara mal olabilir
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Apple tarafından sinyal sorunuyla ilgili henüz kesin bir çözüm sağlanmış değil ancak firma, konuyla ilgili olarak yeni bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığını ve birkaç hafta içerisinde kullanıma sunacağını açıklamıştı.


http://news.cnet.com/8301-31021_3-20010443-260.html Yorum Yaz
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saddam71 9 yıl
Yazık ya güzelim cihazı oyuncağa dönüştürüyor
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tec 9 yıl
engadget.com/...
taşları hazırlayın elma ağacı taşlıyoruz neden? meyve veriyorda ondan değilmi. tabiki öyle...
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DH Misafiri 9 yıl
Şu anda Amerika'dayım ve yukarda yazanlar gibi bu haliyle bile almak isteyenler var. Geçen gün 2 kişi konuşuyordu. Biri Android alalım falan dedi öbür dığır ille de iPhone diye tutturdu. iPhone'da artık multitasking var diyor Hani şu Nokia'nın en dandik Symbian telefonlarında bile olan özellik.

Fanatikliğin aşırı dozda olan etkisinden dolayı artık gözleri körleşmiş ve kulakları sağırlaşmış olan bu insanlar sayesinde Apple kaybetmez. Bu tür canlılarda daha doğrusu insanımsı amiplerde aşırı olan sadakat duygusu bireyin mantığını kullanmasını engelliyor ve bireyin firmaya karşı büyük bir aşk beslemesinden dolayı başka bir boyuta taşınıyor.
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vidoko 9 yıl
bir ürün hemen çıkınca almayacaksın derlerya mutlaka sıkıntısı oluyor ..
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tec 9 yıl
Satın alacağım her ürünü rakipleriyle karşılaştırırım mutlaka testlerine bakarım ihtiyaçlarımı karşılayıp karşılamayacağına verdiğim paraya değip değmeyeceğine vs. her yönüne bakarım olayın, herkezinde öyle olmasını öneririm. 4.0.1 testlerini gördünüzmü bilmiyorum ihtilaf doğdu herkezin birlik olduğu konuda şimdide.... bakalım bu gün basın toplantısında neler olacak.
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Carnadormania 9 yıl
müşteri güvenini kaybetmemek istiyorsa 1.5 milyar dolar çok bir para değil gelecekteki satışlarla elbette o para kendini amorti edecektir.Ama kendi hataları yüzünden bide üstüne üstlük bumper almaya zorlarsa, steve jobs u elmanın üstündeki yaprağa oturturlar.
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...TALANCI... 9 yıl
ya arkadaşlar bence güzel telefon ama Steve amca nın bazı olumsuzluklarla gelen iphone4 e b..k sürdürmemek için kullanıcıları aşaalaması bardağı taşıran son nokta olmuştur benim için. Benim bilgisayar eski ama sadece internet için kullanıyorum. Ama telefonda lüküs olanları tercih ediyorum :D benim şimdiki tel. iphone 3gs. KRAL telefon abi. Eğer bu iphone4 eksiksiz gelseydi basardım parayı alırdım avradı :D
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rcelik21 9 yıl
ipone 4'ün problemli olduğu iyi oldu çünkü zaten alamıyordum böylece kendime güzel bir bahanem oldu :))
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Emreün 9 yıl
Dış kasası çok dandik duruyor n78 sahibiyim benim telefonumla aynı şekilde kaplamışlar köşelerini gördüğüm kadarıyla.3g ve 3gs tasarımını çok seven biri olarak hiç sevemedim bunu...
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ilker90 9 yıl
ya hala anlamış değilim ne bu tartışma milli mesele sanki yok 5800 daha iyiyimiş yok iphone 4 ne fark eder elin amerikalısı zengin oldu siz hala tartışın bunları 187 usd telefonu binlece liraya nasıl satıyorlar bunu bi tartışın hala inanamıyorum yani bildiğimiz dokunmatik ekranlı telefon ya bu sizin hayatınızı ne kadar kolaylaştıyor bir onu düşün ona göre para verin gps hiç kullanmayacaksan neden gps telefon alınır yada wifi li kaç kişi 3gli görüntülü görüşme yapıyor çok merak ediyorum daha hiç bir arkadaşım seni 3g li arıcaz ama sende 3gli telefon yok demedi yani:)iphone4 ucuz satsalar bu seferde dandik bu telefon yoksa ucuza satmaz derler :)sorsak sokaktakilere amerika yı seviyormusunuz diye herkes hayır der ama iphone4 alırmısınız paranız olsa desek çoğu evet der:)bende katılyorum arkadaşımıza almak zorunda" değiliz" alan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun
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By Salus 9 yıl
@Salus
Evet 5800 kullanan biri için iphone tabiki masaya konulan göz alıcı bir alettir, bana sorarsan masaya fırlatıp attığım sürekli yanımda taşıdığım her işimi rahatça görebildiğim evde yada yolda olmamın birşeyi değiştirmediği tek cihaz, evde makinayı render a bırakıp arkadaşlarla takılabiliyorum biryerlerde oturuken gezerken bilgisayarıma bağlanıp render larımı kontrol edip müşterilerime gönderebiliyorum, canım sıkıldığında açıp harika oyunlardan biriyle oynayabiliyorum, mesaj yada mail çok rahat yazıyorum, maillerimi anlık olarak kontrol edebiliyorum. sen iphone u sadece masaya konularak hava atılan bir alet olarak gördüğünden böyle konuşuyorsun. ben fanatik değilim ama bir iphone kullanıcısıyım ve iphone kullanana kadar en memnun olduğum cihaz ngage qd ondan önce 3300 ondan öncede 3210 du. arada birçok telefon kullanmış olmama rağmen hepsinde birsürü hata vardı vs. iphone ise kullanmış olduğum en işlevsel telefon verdiğim parayı sonuna kadar hak ediyor önümüzdeki ay tam 24 aydır 1 kere bile bozulmadan kullanmış olacağım. androidx i iphone a rakip tek telefon olarak görüyordum phonearena.com gibi sitelerin yaptığı testlere bakarsanız anlayacaksınızki iphone a rakip değiller. iphone 4 te solaklar için üzücü bir hata yapılmış evet bunu kabul etmeli ve bir şekilde telafi yolunu bulmalılar ama iphone kullananlar iphone alacaktır iphone u olmayanlar ise iphone almak isteyeceklerdir bu kadar basit 2 2 daha 4 eder. yok sen öğrencisindir 1500 - 2000 tl bir telefona veremem dersin o senin seçimin senin bileceğin şey. onu konuşmuyoruz burada sonuçta değilmi. ben 5800 de kullandım gayet kötü bir telefon hatta dokunmatik yapılmış en dandik telefonlardan biridir, bilgin olsun. droid x tek şansı olan telefon ama oda yapım kalitesinden tutun fotolara hızına kadar birsürü konuda geri kalıyor iphonedan incelemeleri ve karşılaştırmaları izleyin youtube adn hangi devirde yaşıyorsunuz allahınızı severseniz. sonra gelin burada kanıtlayıcı şekilde yazın boş boş kaç tl maliyeti var nedir ne değildir dersen bu işin kantarı kaçar. işin içine domates araba bilgisayar fiyatları girer birden ki türkiyenin bazı gerçekleri ortaya çıkar. o konuya girmesek daha iyi. yaşının benden küçük olduğunu var sayıyorum seni / sizleri daha araştırmacı ve mantıklı olmaya davet ediyorum. herkez kullandığı telefonu över ama, kaç kişi gerçekten bir telefon almadan önce onu inceler başka telefonlar kullanır yada youtube gibi sitelerde videolu karşılaştırma testlerine bakar? arkadaşlar gerçekten böyle durumlara düşmemek için araştırın ondan sonra gelin körü körüne yaşamak bişey kazandırmaz.
1=Ben İstesem iphone Rahatlıkla Alırım Evet Örenciyim Ama Örencilerde iphone Var 2=iphone Kötülediyim Yok Sadece Verilen Paralara Acıyorum Okadar iphone senin için 10 üzerinden 10 olan bi telefon olabilir ama benim için değil..
Senin Aradığın Özeklikli Telefon iphone olabilir Ama Benim DEĞİL
Senin İçin Mükenmel Olabilir Ama Benim İçin Değil Sen Beliki Telefonu Alırken Çok Araştırmışsın Yazdıklarıa Bakılırsa
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tec 9 yıl
@Salus
Evet 5800 kullanan biri için iphone tabiki masaya konulan göz alıcı bir alettir, bana sorarsan masaya fırlatıp attığım sürekli yanımda taşıdığım her işimi rahatça görebildiğim evde yada yolda olmamın birşeyi değiştirmediği tek cihaz, evde makinayı render a bırakıp arkadaşlarla takılabiliyorum biryerlerde oturuken gezerken bilgisayarıma bağlanıp render larımı kontrol edip müşterilerime gönderebiliyorum, canım sıkıldığında açıp harika oyunlardan biriyle oynayabiliyorum, mesaj yada mail çok rahat yazıyorum, maillerimi anlık olarak kontrol edebiliyorum. sen iphone u sadece masaya konularak hava atılan bir alet olarak gördüğünden böyle konuşuyorsun. ben fanatik değilim ama bir iphone kullanıcısıyım ve iphone kullanana kadar en memnun olduğum cihaz ngage qd ondan önce 3300 ondan öncede 3210 du. arada birçok telefon kullanmış olmama rağmen hepsinde birsürü hata vardı vs. iphone ise kullanmış olduğum en işlevsel telefon verdiğim parayı sonuna kadar hak ediyor önümüzdeki ay tam 24 aydır 1 kere bile bozulmadan kullanmış olacağım. androidx i iphone a rakip tek telefon olarak görüyordum phonearena.com gibi sitelerin yaptığı testlere bakarsanız anlayacaksınızki iphone a rakip değiller. iphone 4 te solaklar için üzücü bir hata yapılmış evet bunu kabul etmeli ve bir şekilde telafi yolunu bulmalılar ama iphone kullananlar iphone alacaktır iphone u olmayanlar ise iphone almak isteyeceklerdir bu kadar basit 2 2 daha 4 eder. yok sen öğrencisindir 1500 - 2000 tl bir telefona veremem dersin o senin seçimin senin bileceğin şey. onu konuşmuyoruz burada sonuçta değilmi. ben 5800 de kullandım gayet kötü bir telefon hatta dokunmatik yapılmış en dandik telefonlardan biridir, bilgin olsun. droid x tek şansı olan telefon ama oda yapım kalitesinden tutun fotolara hızına kadar birsürü konuda geri kalıyor iphonedan incelemeleri ve karşılaştırmaları izleyin youtube adn hangi devirde yaşıyorsunuz allahınızı severseniz. sonra gelin burada kanıtlayıcı şekilde yazın boş boş kaç tl maliyeti var nedir ne değildir dersen bu işin kantarı kaçar. işin içine domates araba bilgisayar fiyatları girer birden ki türkiyenin bazı gerçekleri ortaya çıkar. o konuya girmesek daha iyi. yaşının benden küçük olduğunu var sayıyorum seni / sizleri daha araştırmacı ve mantıklı olmaya davet ediyorum. herkez kullandığı telefonu över ama, kaç kişi gerçekten bir telefon almadan önce onu inceler başka telefonlar kullanır yada youtube gibi sitelerde videolu karşılaştırma testlerine bakar? arkadaşlar gerçekten böyle durumlara düşmemek için araştırın ondan sonra gelin körü körüne yaşamak bişey kazandırmaz.
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santanio 9 yıl
şurada iphone fanatikliği yapıpta
kaç kişi android telefonları inceledi yada kullandı çok merakediyorum !!!!

not: android fanatiği
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Transformation 9 yıl
Bu gün vatan gazateside iphone 4 ün toplatılması sözkonusu olabileceğini yaziyodu

Not: Ben Androidli telefon kullandim Xperia X10 ve htc hd2 ben beğendim güzel olmuş ama iphone kullanmayı tercih ediyorum yani şu anda 3gs 32 tercihim
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