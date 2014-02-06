Analiz : İnsansız hava araçları hacker saldırılarına açık





Son dönemde teknoloji dünyasında önemli bir yer edinmeye başlayan insansız hava araçları, askeri amaçlardan kişisel kullanıma kadar pek çok alanda karşımıza çıkıyor. Genelde bir merkezden yönlendirilen veya bağımsız olarak GPS yoluyla hareket eden bu araçların hacker saldırısına maruz kalabileceği ortaya çıktı.





2011 yılında İran'ın ABD'ye ait RQ-170 Sentinel insansız hava aracını Afganistan tarafında keşif uçuşu yaparken hacklediğini ve kendi sınırları içerisine inmeye mecbur bıraktığını açıklaması pek dikkate alınmamıştı. Ancak Teksas Üniversitesi araştırmacısı Todd Humphreys yetkilileri bu konuda uyarıyor.





Todd, iletişim ağlarının kesilmesi ile özellikle bağımsız uçabilen hava araçlarının kolaylıkla ele geçirilebileceğiniz belirtiyor. Merkez ile iletişimi kesilen araç bu kez GPS koordinatları ile otomatik pilota geçiyor. Ancak GPS akışı da kesildiği için araç ticari uçakların kullandığı şifrelenmemiş uydu verileri ile yolunu bulmaya çalışıyor. Bu esnada araca yanlış GPS koordinatları gönderiliyor ve araç kendi üssü zannederek farklı bir yere iniş yapıyor.





Todd, bizzat üniversitenin insansız hava aracı ile bu denemeyi yapmış ve ABD iç güvenlik yetkilileri de bu denemelerde hazır bulunmuş. Todd, yetkilileri bu konuda ikna ettiğini ve açığın kapatılması için çalışmalar yapılacağını belirtiyor.





Diğer bir deneyde ise araştırmacı Samy Kamkar, Parrot ArDrone 2.0 aracına bir Raspberry Pi ve iki kablosuz verici entegre ederek, civardaki diğer Parrot cihazlarını manipüle ederek kendi kontrolüne almayı başarmış.





Todd, bu tür örneklerde aslında araçların çok kolay hacklenebildiğinin görüldüğünü söylüyor. İnsansız hava araçları da aslında bir nevi uçan bir bilgisayar ve hem siber hem de fiziksel güvenlik açığı riski taşıyor.





İnsansız hava araçlarının hacklenmesi askeri tarafta ciddi bir risk taşırken, örneğin bu araçlarla kargo taşıyan şirketler için de büyük zararlar demek. Hackleme işlemleri de 50-100$'lık cihazlarla yapılabiliyor. Bu da tehlikenin diğer bir boyutu.





Şimdilik bu tarz saldırılardan korunmanın yöntemi olarak araçların sürekli farklı rotalardan gidip gelmesi ve böylece pusulardan kaçınabilmesi gösteriliyor. Ancak ilerleyen yıllarda hackerlar ve güvenlik uzmanları arasında bu alanda sıkı bir mücadelenin yaşanacağı tahmin ediliyor.

http://www.bbc.com/future/story/20140206-can-drones-be-hacked