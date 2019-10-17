Analogue Pocket el konsollarında yeni bir dönemi başlatabilir

Konsol savaşlarının iyice kızıştığı günümüzde Nintendo haricinde yaygın bir taşınabilir konsol bulmak pek mümkün değil. Retro konsol trendinin ilgi görmeye başladığı bir dönemde Analogue farklı bir projeyle karşımızda.

Analogue Pocket özellikleri ve fiyatı

Game Boy temelli olarak hazırlanan Analogue Pocket bir dönemin kartuşlu konsol konseptini avuç içine getiriyor. Üst seviye bir kalitede imal edilen Analogue Pocket, kartuşlu yapısının yanı sıra iki adet sonradan programlanabilir işlemcisi ile de iyi bir potansiyel sunuyor.

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3.5 inçlik 1660x1400 piksel çözünürlüğünde bir ekranı olan konsolun ön kısmında D-Pad, aksiyon tuşları, ayar tuşları ve arka tetik tuşları yer alıyor. Kartuş konsolun arka kısmındaki yuvaya takılıyor.

FPGA olarak tasarlanan ilk işlemci Game Boy donanımını taklit ederek oyunlar için aynı donanım mimarisini sunuyor. İkinci işlemci ise geliştiriciler için ayrılmış. Çekirdekleri optimize ederek farklı oyunları da konsola adapte edebilecekler. Dijital müzik için sentezleyici ve sıralayıcı modülleri de sunan Analogue Pocket bu açıdan konsol pazarında dikkat çekici.

Game Boy, Game Boy Color ve Game Boy Advance oyunları ile uyumlu olan konsol, özel kartuş adaptörü Game Gear, Neo Geo Pocket Color, Atari Lynx gibi konsolları da taklit edebiliyor. Opsiyonel Dock ünitesi ise iki adet USB girişi ve Bluetooth bağlantısı ekliyor. Gelecek yıl piyasaya çıkacak olan Analogue Pocket için 199$ fiyat etiketi belirlenmiş. Kartuş ve aksesuar fiyatları henüz belli değil.