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    Sony’nin yeni reklamında merakla beklenen Uncharted 5 ortaya çıkmış olabilir

    Sony, kısa bir süre önce PlayStation 5 için bir reklam videosu yayınladı. Bu reklam videosunda dikkat çeken ise Uncharted 5’ten olduğu düşünülen gizemli sahneler oldu.
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    Sony, merakla beklenen Uncharted 5’i göstermiş olabilir Tam Boyutta Gör
    Sony tarafından kısa bir süre önce paylaşılan Live from PS5 videosu son dakika haberleri tarzında eğlenceli bir PlayStation 5 reklamı olarak karşımıza çıktı. Tanıtım videosunda God of War, Horizon, Gran Turismo ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli PlayStation oyunlarından sahnelerin canlandırıldığı görülüyor. Ancak videonun içinde herhangi bir oyuna ait olmayan gizemli sahneler Uncharted 5’i işaret ediyor olabilir.

    Uncharted 5, PS5 reklamında görünmüş olabilir

    Videoda bir mağaradan yanan bir meşale ile yürüyen genç bir kadın görülüyor. Bu kadını aynı zamanda eski, tozlu bir esere üflerken de görüyoruz. Dolayısıyla bu referanslar akıllara Uncharted 5’i getiriyor.

    Uncharted 5 Tam Boyutta Gör
    Sony ise reklamı tanıtan bir blog yazısında "Bu yeni reklam, canlı bir haber kanalı tarzında PS5 evreninde gerçekleşen olağanüstü deneyimlerin genişliğine işaret ediyor. Tüm oyun referanslarını tespit edip edemeyeceğinize bakın.” ifadelerini kullandı.

     

    Sony Uncharted 5 Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Uncharted 4 (spoiler uyarısı), Nathan Drake ve Elena Fisher'ın genç kızı Cassie'nin geçmiş maceralarından kalıntılar keşfetmesiyle ve Drake'in ona bunlardan bahsetmeye karar vermesiyle sonlanıyordu. Bu nedenle bazıları, bir sonraki Uncharted oyununda Cassie'nin ana karakter olabileceğine ve ailesinin kaldığı yerden devam edebileceğine inanıyor.

    Naughty Dog'a katıldığını açıklayan Christina-Marie Drake McBrearty, "yalnızca yeni oyunlar için değil, Uncharted'ın mirası için de geleceğin ekiplerini kurmanın" özel olduğunu açıklamıştı. Geçen yılın sonlarında yayınlanan iş listesi, Sony'deki yeni bir dahili geliştirme ekibinin Naughty Dog ile "sevilen seriye" dayalı bir oyun geliştirdiğini de göstermişti.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 3 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 4 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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