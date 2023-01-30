Sony’nin yeni reklamında merakla beklenen Uncharted 5 ortaya çıkmış olabilir

Videoda bir mağaradan yanan bir meşale ile yürüyen genç bir kadın görülüyor. Bu kadını aynı zamanda eski, tozlu bir esere üflerken de görüyoruz. Dolayısıyla bu referanslar akıllara Uncharted 5’i getiriyor.
Naughty Dog'a katıldığını açıklayan Christina-Marie Drake McBrearty, "yalnızca yeni oyunlar için değil, Uncharted'ın mirası için de geleceğin ekiplerini kurmanın" özel olduğunu açıklamıştı. Geçen yılın sonlarında yayınlanan iş listesi, Sony'deki yeni bir dahili geliştirme ekibinin Naughty Dog ile "sevilen seriye" dayalı bir oyun geliştirdiğini de göstermişti.
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?