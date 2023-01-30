Sony’nin yeni reklamında merakla beklenen Uncharted 5 ortaya çıkmış olabilir

Tam Boyutta Gör Sony tarafından kısa bir süre önce paylaşılan Live from PS5 videosu son dakika haberleri tarzında eğlenceli bir PlayStation 5 reklamı olarak karşımıza çıktı. Tanıtım videosunda God of War, Horizon, Gran Turismo ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli PlayStation oyunlarından sahnelerin canlandırıldığı görülüyor. Ancak videonun içinde herhangi bir oyuna ait olmayan gizemli sahneler Uncharted 5’i işaret ediyor olabilir.

Uncharted 5, PS5 reklamında görünmüş olabilir

Videoda bir mağaradan yanan bir meşale ile yürüyen genç bir kadın görülüyor. Bu kadını aynı zamanda eski, tozlu bir esere üflerken de görüyoruz. Dolayısıyla bu referanslar akıllara Uncharted 5’i getiriyor.

Tam Boyutta Gör Sony ise reklamı tanıtan bir blog yazısında "Bu yeni reklam, canlı bir haber kanalı tarzında PS5 evreninde gerçekleşen olağanüstü deneyimlerin genişliğine işaret ediyor. Tüm oyun referanslarını tespit edip edemeyeceğinize bakın.” ifadelerini kullandı.

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Tam Boyutta Gör Öte yandan Uncharted 4 (spoiler uyarısı), Nathan Drake ve Elena Fisher'ın genç kızı Cassie'nin geçmiş maceralarından kalıntılar keşfetmesiyle ve Drake'in ona bunlardan bahsetmeye karar vermesiyle sonlanıyordu. Bu nedenle bazıları, bir sonraki Uncharted oyununda Cassie'nin ana karakter olabileceğine ve ailesinin kaldığı yerden devam edebileceğine inanıyor.

Naughty Dog'a katıldığını açıklayan Christina-Marie Drake McBrearty, "yalnızca yeni oyunlar için değil, Uncharted'ın mirası için de geleceğin ekiplerini kurmanın" özel olduğunu açıklamıştı. Geçen yılın sonlarında yayınlanan iş listesi, Sony'deki yeni bir dahili geliştirme ekibinin Naughty Dog ile "sevilen seriye" dayalı bir oyun geliştirdiğini de göstermişti.

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