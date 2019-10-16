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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tek 8-pin bağlantılı XFX Radeon RX 5500 ekran kartı ortaya çıktı

    XFX markasının Radeon RX 5500 THICC II ekran kartı şimdiye kadar ortaya çıkan ilk özelleştirilmiş RX 5500 modeli durumunda. Giriş seviyesinde iddialı olacak XFX Radeon RX 5500 THICC II haberimizde
    5 dk.
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tek 8-pin bağlantılı XFX Radeon RX 5500 ekran kartı ortaya çıktı

    Giriş seviyesinde epor oyunlarını Full HD 90fps üzerine taşıyacak olan 7nm sürecindeki AMD Radeon RX 5500 ekran kartını şimdilik sisteme entegre olarak görebileceğiz ancak bazı üreticiler özelleştirilmiş kartların hazırlığına başladı.

    AMD Radeon RX 5500 özellikleri

    AMD Radeon RX 5500 ekran kartı 7nm sürecinde RDNA mimarisini temel alıyor. AMD’nin açıklamasına göre GCN tabanlı ekran kartlarına göre 1.6 kat daha iyi performans sergilerken Full HD oyunlarda ise muadil rakiplerine göre yüzde 37 daha iyi.

    1408 Steam çekirdeği barındıran RX 5500 ekran kartı 1845MHz hızlarına kadar çıkabiliyor. 8GB GDDR6 bellek kullanan ekran kartının sonraki dönemlerde 4GB veya 6GB gibi versiyonlarla geleceğini de tahmin ediyoruz. 128-bit bellek veri yolu barındıran kart 5.2 TFLOPS seviyesine kadar çıkabiliyor.

    Tek 8-pin bağlantılı XFX Radeon RX 5500 ekran kartı ortaya çıktı
     

    XFX markasının üzerinde çalıştığı Radeon RX 5500 THICC II şimdilik bilinen ilk özelleştirilmiş RX 5500 ekran kartı durumunda. Ne zaman piyasaya çıkacağına dair bir bilgi yok bu bakımdan bir süre daha beklemek gerekecek.

    Tek bir 8-pinli güç bağlantısı kullanan XFX Radeon RX 5500 THICC II ekran kartı ızgara tasarımını bırakarak tamamen siyah bir tasarıma geçiş yapmış. İki fanlı sistem kartı soğuturken iki adet DVI-D portuna yer verilmiş ki referans tasarımda bunlar yoktu. Ayrıca HDMI ve DP portları da yer alıyor. Önümüzdeki dönemde özelleştirilmiş kartlar ile ilgili daha fazla bilgi edinebileceğiz.

     


    https://www.tweaktown.com/news/68180/xfx-radeon-rx-5500-thicc-ii-leaked-single-8-pin-power-connector/index.html Yorum Yaz
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