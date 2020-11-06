İşte PlayStation 5'in oyunlardaki yükleme süreleri

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in çıkışına kısa bir süre kaldı ancak inceleme puanları ve detaylar yavaş yavaş paylaşılmaya başladı. Yeni nesilde en çok merak edilen konu da SSD'ler sayesinde gerçekleşen yükleme hızları.
Ayrıca Bkz. "Playstation 5 kutusundan çıkıyor! Karşınızda Sony'nin ustalık eseri"
Xbox'tan ziyade PlayStation 5'in SSD'si fazlaca övülmüştü ve oyunların yükleme süresinin bir hayli kısaldığı söylenmişti. Geçtiğimiz saatlerlerde de PlayStation 5'in SSD'sinin oyunlarda yakaladığı yükleme süreleri paylaşıldı. Aşağıda süreleri ve oyunları görebilirsiniz. Ayrıca Xbox'ın yükleme sürelerine de buradan bakabilirsiniz.
Süreler
Kotaku tarafından yapılan bu testler oyunun PlayStation menüsündeki logosuna bastıktan sonra oyunun oynanabilir kısmına gelene kadarki süreyi kapsıyor.
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
PlayStation 4: 1:22.32
PlayStation 5: 15.75
Bugsnax
PlayStation 4: 40.34
PlayStation 5: 12.80
Red Dead Redemption 2
PlayStation 4: 2:22.37
PlayStation 5: 1:20.33
Bloodborneİlginizi Çekebilir İşte Xbox Series X ve S'in oyunlardaki yükleme süreleri
PlayStation 4: 54.96
PlayStation 5: 29.33
The Witcher 3: Wild Hunt
PlayStation 4: 1:18.85
PlayStation 5: 46.88
Xbox One S: 1:41.63
Xbox Series S: 47.03
Xbox Series X: 50.08
Borderlands 3
PlayStation 4: 3:41.57
PlayStation 5: 1:20.70
The Last of Us Part II
PlayStation 4: 1:59.80
PlayStation 5: 1:22.74
Ghost of Tsushima
PlayStation 4: 1:09.97
PlayStation 5: 1:03.20
https://kotaku.com/here-s-how-fast-games-load-on-the-playstation-5-1845590748 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
RDR2
XSX: 01:04
PS5: 01:05
Final Fantasy XV
XSX: 00:48
PS5: 01:10
Destiny 2
XSX: 00:42
PS5: 00:57
Monster Hunter World
XSX: 00:35
PS5: 00:51
Batman Arkham Knight
XSX: 00:58
PS5: 01:07
ps 4 ile ps 5 arasındaki fark 6sn noldu ssd uçuyodu kaçıyodu şöyle böyle UNUTMAYIN BABAN XBOX (!)