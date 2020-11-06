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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İşte PlayStation 5'in oyunlardaki yükleme süreleri

    Özellikle SSD'si ile çoğu geliştirici ve oyuncunun beğenisini kazanan PlayStation 5'in, oyunlardaki yükleme süreleri belli oldu. PlayStation 5'in en çok öne çıkan özelliklerinden biriydi.
    5 gün
    3,8b
    1
    24
    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    İşte PlayStation 5'in oyunlardaki yükleme süreleri
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    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in çıkışına kısa bir süre kaldı ancak inceleme puanları ve detaylar yavaş yavaş paylaşılmaya başladı. Yeni nesilde en çok merak edilen konu da SSD'ler sayesinde gerçekleşen yükleme hızları.

    Ayrıca Bkz. "Playstation 5 kutusundan çıkıyor! Karşınızda Sony'nin ustalık eseri"

    Xbox'tan ziyade PlayStation 5'in SSD'si fazlaca övülmüştü ve oyunların yükleme süresinin bir hayli kısaldığı söylenmişti. Geçtiğimiz saatlerlerde de PlayStation 5'in SSD'sinin oyunlarda yakaladığı yükleme süreleri paylaşıldı. Aşağıda süreleri ve oyunları görebilirsiniz. Ayrıca Xbox'ın yükleme sürelerine de buradan bakabilirsiniz.

    İşte PlayStation 5'in oyunlardaki yükleme süreleri
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    Süreler

    Kotaku tarafından yapılan bu testler oyunun PlayStation menüsündeki logosuna bastıktan sonra oyunun oynanabilir kısmına gelene kadarki süreyi kapsıyor.

    Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

    PlayStation 4: 1:22.32

    PlayStation 5: 15.75

    Bugsnax

    PlayStation 4: 40.34

    PlayStation 5: 12.80

    Red Dead Redemption 2

    PlayStation 4: 2:22.37

    PlayStation 5: 1:20.33

    Bloodborne

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    PlayStation 4: 54.96

    PlayStation 5: 29.33

    The Witcher 3: Wild Hunt

    PlayStation 4: 1:18.85

    PlayStation 5: 46.88

    Xbox One S: 1:41.63

    Xbox Series S: 47.03

    Xbox Series X: 50.08

    Borderlands 3

    PlayStation 4: 3:41.57

    PlayStation 5: 1:20.70

    The Last of Us Part II

    PlayStation 4: 1:59.80

    PlayStation 5: 1:22.74

    Ghost of Tsushima

    PlayStation 4: 1:09.97

    PlayStation 5: 1:03.20



    https://kotaku.com/here-s-how-fast-games-load-on-the-playstation-5-1845590748 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    46 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    devmanetihad 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sony'nin PS5 tanitiminda 45dk anlattigi,övduğu SSD:

    RDR2
    XSX: 01:04
    PS5: 01:05

    Final Fantasy XV
    XSX: 00:48
    PS5: 01:10

    Destiny 2
    XSX: 00:42
    PS5: 00:57

    Monster Hunter World
    XSX: 00:35
    PS5: 00:51

    Batman Arkham Knight
    XSX: 00:58
    PS5: 01:07
    Sony'nin PS5 tanitiminda 45dk anlattigi,övduğu SSD: RDR2 XSX: 01:04 PS5: 01:05 Final Fantasy XV XSX: 00:48 PS5: 01:10 Dest...
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    2 Yanıt Yanıtla +28
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    OnLiNe MaNaGeR 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Abi o kadar şişirdiler ssd’yi. Xbox ile arasında 2-3 saniye oynuyor.
    Yanıtla +13
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    ultra sonic 5 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ghost of tsushima

    ps 4 ile ps 5 arasındaki fark 6sn noldu ssd uçuyodu kaçıyodu şöyle böyle UNUTMAYIN BABAN XBOX (!)
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    mertvontrier 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Quick resume neden koymadılar? Çok güzel bir özellik.
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    ekostros (ekrem eko) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Mark Cerny ssd'yi anlatırken kanal yollarından bahsetmiş amd ile ortak farklı bir teknoloji geliştirdiklerini anlatmıştı. Piyasadaki diğer tüm ssd lerden farklı olduğunu ve bu ssd sayesinde yeni nesil farkını hissediceğimizi söylemişti. Ben de merakla bekliyorum ne kadar fark yaratabileceğini. Sadece exclusive oyunlarda mı farkedecek yoksa tüm oyunlar mı bekleyip görelim. Tüm oyunlarda bu farkı yaşatması lazım yoksa çok anlamı kalmaz
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    TR_mahmutpek (Mahmut Pekkara) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    hiçkimse hala farkında değil, bunlar önceden hdd için geliştirilen oyunlar, özel olarak ssd için değil. PS5 fanlığı yaptığım yok ama oyunlar çıksın ilerde daha net sonular görürüz
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    gowlet 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Beyler abartmayın. Burda yapılan testler cihazın açılıp oyuna girdiği süreler. Birde oyun içindeki yükleme süreleri var bize tam da bu lazım. Şeyini çıkartmayın bi zahmet bırakın da cihaz 10 saniyede açılsın yani..
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bazılarındaki farklar inanılmaz anlamsız ve balon. İnsan içinden "Bu muydu yani o inanılmaz kısa süreli oyun yüklemeleriniz!" dedirtti.
    Yanıtla
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    Rachsuchtig 5 gün ( Mesaj Silindi )
    SSD'ye göre optimize edilmemiş oyunlarda çok hiz farkı beklemeyin.

    Miles Morales ve Bugsnax oyunlarındaki farka bakmanız yeterli
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu mu "ultra süper uber hızlı" SSD ?
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Hardwell. (Ç. M.) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Celonfix
    Bu oyunlar içinde Playstation 5 için de üretilen sadece Miles Morales var. Onda ultra süper hızlı SSD'nin farkı belli oluyor. Back compatible oyunlarda yükleme süresinin uzunluğu SSD'nin hızına bağlı değil. Patch alanlar olursa yükleme süresi düşenler olacaktır. Ayrıca şu an tonla para verdiğin bilgisayarlarda Ps5'in en fazla yarısı hızında SSD var. Ps5'ten hızlısı daha yeni çıkıyor. Standart haline gelmelerine 3-5 yıl var en az.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    joven 5 gün ( Mesaj Silindi )
    PC sistemlerdeki yüksek hızlara sahip SSD’lerde balon ozaman
    Yanıtla +1
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    OnLiNe MaNaGeR 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Abi o kadar şişirdiler ssd’yi. Xbox ile arasında 2-3 saniye oynuyor.
    Yanıtla +13
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    devmanetihad 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sony'nin PS5 tanitiminda 45dk anlattigi,övduğu SSD:

    RDR2
    XSX: 01:04
    PS5: 01:05

    Final Fantasy XV
    XSX: 00:48
    PS5: 01:10

    Destiny 2
    XSX: 00:42
    PS5: 00:57

    Monster Hunter World
    XSX: 00:35
    PS5: 00:51

    Batman Arkham Knight
    XSX: 00:58
    PS5: 01:07
    2 Yanıt Yanıtla +28
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 5 gün ( Mesaj Silindi ) devmanetihad
    SSD sadece oyun açarken işe yaramıyor, attığım gameplayı izle demek istediğimi anlarsın şu oyunun sonlarındaki geçişleri hdd ile yapabilmek mümkün değil
    https://www.youtube.com/watch?v=GffelVJeGws
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    St Batuhan (Batuhan Süersan) 3 gün ( Mesaj Silindi ) devmanetihad
    Yaptığı yatırımlar ile TLOU'da nasıl bir aşama kaydedildiğini düşünüp gelecekte bu özelliği ve sıkıştırma sistemini verimli kullanacak oyunlarla neler sağlayacağını görünce bu yorumunu tekrar düşünürsün umarım :) Benim de genel olarak beklediğimden yine de yukarıda çoğu oyun ama burada altyapı da önemli. PC cephesinde de düşünürsek nvme çoğu oyuna ciddi katkı sağlamıyor şu an.

    Diğer katkısı da başka bir üye paylaşmış zaten, oynanışa dair çok şeyi aralayabilecektir.

    Not: PC MasterRace diyen bir insanım aslında ama Sony'nin ne yaptığını ve ne amaçladığını görebiliyorum. O nedenle de paylaşma gereği duydum. Kırıcı noktam varsa üzgünüm.
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    3803 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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