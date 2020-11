İşte PlayStation 5'in oyunlardaki yükleme süreleri

Tam Boyutta Gör

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in çıkışına kısa bir süre kaldı ancak inceleme puanları ve detaylar yavaş yavaş paylaşılmaya başladı. Yeni nesilde en çok merak edilen konu da SSD'ler sayesinde gerçekleşen yükleme hızları.

Xbox'tan ziyade PlayStation 5'in SSD'si fazlaca övülmüştü ve oyunların yükleme süresinin bir hayli kısaldığı söylenmişti. Geçtiğimiz saatlerlerde de PlayStation 5'in SSD'sinin oyunlarda yakaladığı yükleme süreleri paylaşıldı. Aşağıda süreleri ve oyunları görebilirsiniz. Ayrıca Xbox'ın yükleme sürelerine de buradan bakabilirsiniz.

Süreler

Kotaku tarafından yapılan bu testler oyunun PlayStation menüsündeki logosuna bastıktan sonra oyunun oynanabilir kısmına gelene kadarki süreyi kapsıyor.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

PlayStation 4: 1:22.32

PlayStation 5: 15.75

Bugsnax

PlayStation 4: 40.34

PlayStation 5: 12.80

Red Dead Redemption 2

PlayStation 4: 2:22.37

PlayStation 5: 1:20.33

Bloodborne

PlayStation 4: 54.96

PlayStation 5: 29.33

The Witcher 3: Wild Hunt

PlayStation 4: 1:18.85

PlayStation 5: 46.88

Xbox One S: 1:41.63

Xbox Series S: 47.03

Xbox Series X: 50.08

Borderlands 3

PlayStation 4: 3:41.57

PlayStation 5: 1:20.70

The Last of Us Part II

PlayStation 4: 1:59.80

PlayStation 5: 1:22.74

Ghost of Tsushima

PlayStation 4: 1:09.97

PlayStation 5: 1:03.20

