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Android 3.0, Intel Atom platformuna geliyor

8 yıl
11,5b
1
11
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayarlar için hazırladığı Oak Trail kod adlı yeni Atom platformunu resmi olarak duyuran Intel, Google ile birlikte Android 3.0 işletim sistemini platforma getirmeye hazırlanıyor. Google'ın tabletler için hazırladığı Android 3.0 işletim sisteminin Intel Oak Trail platformuna ne zaman geleceği henüz bilinmese de yarıiletken devinin, Android işletim sisteminin x86 versiyonu üzerinde uzun zamandır yoğun bir çalışma sürdürdüğü ve yakında bu konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşanabileceği üzerinde duruluyor.

Android 3.0, Intel Atom platformuna geliyor
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Intel'in netbook ve tablet grubu'ndan sorumlu pazarlama genel yöneticisi Bill Kircos'un açıklamalarına göre Android 3.0, Oak Trail platformu üzerinde çalışabiliyor ve bu noktada Oak Trail tabanlı Android tabletlerin çıkması cihazlar üreticilerine kalmış durumda. Windows işletim sistemleri ve MeeGo desteği sunan Oak Trail platformu ile ARM karşısındaki iddiasını arttıran Intel'in, Google TV ve Chrome OS işletim sistemli netbook Cr-48 için Google ile sıkı bir işbirliği kurduğu, bunun bir yansıması olarak Android 3.0'ın Intel tabanlı çözümlere hızlı bir şekilde gelmesi bekleniyor. Kaldı ki Google'ın mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Andy Rubin, tek platformla sınırlı kalmak istemediklerinin işaretini son blog yazısında vermişti.

Android 3.0, Intel Atom platformuna geliyor
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Bill Kircos, Oak Trail platformunun güç tüketiminde "olağanüstü" olmadığını ancak düşürülen güç tüketimi ve artan performans sayesinde ARM ile daha güçlü bir şekilde mücadele edebileceklerini söylüyor. Oak Trail platformundan sonraki aşama olarak Cedar Trail platformu kapsamında 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil Atom işlemcileri pazara sunmayı planlayan Intel, güç tüketimini daha da azaltmanın yanında başta medya yetenekleri olmak üzere genel performansı ciddi şekilde arttırmayı hedefliyor. Son çeyrekte lanse edilmesi beklenen Cedar Trail platformu için hazırlıklarında son aşamaya gelen Intel, platform örneklerini önde gelen iş ortaklarına yollamaya başladı.


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DH Misafiri 6 yıl
Thanks for contributing. It's helped me uenrdstand the issues.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
olayın iyi tarafı linuxun en sonunda eli yüzü düzgün son kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilinir şekli çıkmış olması oldukça sevindirici
2. olarak " Android " kelimesinin sonundaki it kelimesi kulağa pekte hoş gelimiyor !
onun yerine "Andro" olsa daha fonotik bir dil akışı ve söyleniş kolaylığı artacak gibi :D
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Batuist 8 yıl
intel platformunda da mı sanal makine üzerinde çalışacak peki android??
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alpa07 8 yıl
anladık intel arm yok edecen
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roox 8 yıl
güç tüketimi değil de gerçek performans olarak hangisi daha iyi arm mi yoksa intel mi?
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ToisAndro 8 yıl

roox

güç tüketimi değil de gerçek performans olarak hangisi daha iyi arm mi yoksa intel mi?



Kendi düşüncem: ARM henüz frekans hızından ve güç tüketiminden başka bir özellik sunamıyor. Şu an piyasadaki en iyi ARM işlemciyle Win XP/Vista/7 sistemlerinden birini çalıştırmaya kalksak can çekişir diye düşünmekteyim. Şu an kullandığım tegra 2 onu gösteriyor.

Yani windows veya ubuntu gibi sistemleri çalıştırmak için intelin 2 çekirdeğine karşı aynı frekans hızında (Ghz) 4 çekirdekli ARM ancak kalkacaktır.

Ama Android kullanan bir cihaz alacaksan intel almana gerek yok. Çünkü Android e o bile çok.
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Yilsev 8 yıl
AMD de mobil işlemci piyasasına girse artık. Bu tarz gelişmelerde geç kalınmamalı.
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bs1963 8 yıl
Bence nokia ya bir misilleme yaptı. Sen meego yu bırakıp windows phone7 ye geçersen ben de android üzerinde çalışırım göndermesi gibi geldi bana..
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syler23 8 yıl
intel tablet piyasasına microsoftla giremeyeceğini bildiği için androidi seçti tabikide :D
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Necessa®i 8 yıl

syler23

intel tablet piyasasına microsoftla giremeyeceğini bildiği için androidi seçti tabikide :D


haklı olabilrisin
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selahattın ısık 8 yıl
Ne yani artık mavi ekran görmeyecekmiyiz..:)
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