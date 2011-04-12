Android 3.0, Intel Atom platformuna geliyor

Tablet bilgisayarlar için hazırladığı Oak Trail kod adlı yeni Atom platformunu resmi olarak duyuran Intel, Google ile birlikte Android 3.0 işletim sistemini platforma getirmeye hazırlanıyor. Google'ın tabletler için hazırladığı Android 3.0 işletim sisteminin Intel Oak Trail platformuna ne zaman geleceği henüz bilinmese de yarıiletken devinin, Android işletim sisteminin x86 versiyonu üzerinde uzun zamandır yoğun bir çalışma sürdürdüğü ve yakında bu konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşanabileceği üzerinde duruluyor.

Intel'in netbook ve tablet grubu'ndan sorumlu pazarlama genel yöneticisi Bill Kircos'un açıklamalarına göre Android 3.0, Oak Trail platformu üzerinde çalışabiliyor ve bu noktada Oak Trail tabanlı Android tabletlerin çıkması cihazlar üreticilerine kalmış durumda. Windows işletim sistemleri ve MeeGo desteği sunan Oak Trail platformu ile ARM karşısındaki iddiasını arttıran Intel'in, Google TV ve Chrome OS işletim sistemli netbook Cr-48 için Google ile sıkı bir işbirliği kurduğu, bunun bir yansıması olarak Android 3.0'ın Intel tabanlı çözümlere hızlı bir şekilde gelmesi bekleniyor. Kaldı ki Google'ın mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Andy Rubin, tek platformla sınırlı kalmak istemediklerinin işaretini son blog yazısında vermişti.

Bill Kircos, Oak Trail platformunun güç tüketiminde "olağanüstü" olmadığını ancak düşürülen güç tüketimi ve artan performans sayesinde ARM ile daha güçlü bir şekilde mücadele edebileceklerini söylüyor. Oak Trail platformundan sonraki aşama olarak Cedar Trail platformu kapsamında 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil Atom işlemcileri pazara sunmayı planlayan Intel, güç tüketimini daha da azaltmanın yanında başta medya yetenekleri olmak üzere genel performansı ciddi şekilde arttırmayı hedefliyor. Son çeyrekte lanse edilmesi beklenen Cedar Trail platformu için hazırlıklarında son aşamaya gelen Intel, platform örneklerini önde gelen iş ortaklarına yollamaya başladı.