Android 4.0 kullanım oranı olarak yüzde 2.9'a ulaştı

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Henüz çok kısa bir yayınlanma ömrüne sahip Android işletim sisteminin 4.0 Ice Cream Sandwich sürümü, tablet ve akıllı telefon versiyonlarını biraraya getirdiği için kullanım oranı olarak kendisinden beklentiler yüksek. Ancak yılın ilk üç ayı geride kalmasına rağmen istenen seviyeyi henüz yakalayamadı.
Android geliştiricileri resmi sayfasından düzenli olarak yayınlanan Android sürümleri kullanım oranı grafiğine göre ICS sürümü 1 Nisan itibariyle yüzde 2.9 kullanım oranına sahip görünüyor. Bugüne kadar ki Android cihaz sayısının 300 milyonu geçtiği düşünüldüğünde ICS yüklü cihaz sayısı 10 milyona yaklaşıyor.
Bu rakamın bir kısmı kişisel ICS ROM'u kullanan cihazlara ait. Bunun net sayısı tabiki bilinmiyor. Rakamlar Play Store'a son 14 günde erişim sağlayan sistemlerden elde ediliyor. Ancak Samsung Galaxy SII ve HTC Sensation ailesine verilen ICS güncellemeleri Ocak ayındaki yüzde 0.6 oranından keskin bir yükseliş yaşanmasına neden oldu.
Gingerbread sürümleri yüzde 63.7 ile liderliğini sürdürüyor. Honeycomb sürümleri ise yüzde 3.3 oranında kaldı. Halen Honeycomb arayüzü ile orta seviye tabletlerin nadiren de olsa piyasaya çıktığını görüyoruz. Bu hareketlilik kullanım oranını pek etkilememişe benziyor.
Bu aydan itibaren daha çok ICS güncellemesi alan veya yüklü olarak piyasaya çıkan mobil cihaz göreceğiz. Tablonun yaz aylarına doğru hızlı bir değişim içine gireceğini söyleyebiliriz.
http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sadece 2 telefona güncelleme vericek olmaları yüzünden olmasın ?
Galaxy serisi
xperia serisi
acer
huawei
daha saymadığım yüzlerce telefon bir güncellemeyi seri halindeki telefonlara port etmeye uğraşıyolar
iosa güncelleme vermezse apple'ı yerin dibine sokarlar
:D bkz hasan mezarcı:D
I9000 in yanında fos kalıyor
Niye - bastınız ki bu mesaja yanlış mı söylemiş arkadaş ? Android iyidir, hoştur, özgürdür ama güncelleme ve destek konusunda da beş para etmiyor maalesef. İnsanları yoluyor diye eleştirdiğiniz Apple bile sizi senede 1 telefon değiştirmeye mecbur etmiyor, 3gs'e 3 yıl destek veriyor. Peki Android napıyor, senede 1 yeni versiyon çıkarıyor ve 1 yıl öncesinin telefonları bile yerine göre güncelleme almıyor. Şimdi bana da - basarsınız, Apple fanboyu dersiniz, şimdiden söyleyim Android kullanıyorum
Google'ın aynı optimizasyonu yapmasını bekleyemezsiniz, iOS kullanan topu topu 4 çeşit telefon varken Android kullanan belki yüzlerce çeşit cihaz var. Hepsinin donanımları, ekran çözünürlükleri farklı, bi de üreticiler kendi arayüzlerini falan koyuyorlar, binbir çeşit farklılık çıkıyor ortaya, hangi birine göre optimizasyon yapsın adamlar
Windows'ada zamanında böyle dediler.Bak ne oldu şimdi?
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