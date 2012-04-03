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Android 4.0 kullanım oranı olarak yüzde 2.9'a ulaştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,3b
1
34
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Henüz çok kısa bir yayınlanma ömrüne sahip Android işletim sisteminin 4.0 Ice Cream Sandwich sürümü, tablet ve akıllı telefon versiyonlarını biraraya getirdiği için kullanım oranı olarak kendisinden beklentiler yüksek. Ancak yılın ilk üç ayı geride kalmasına rağmen istenen seviyeyi henüz yakalayamadı.

Android geliştiricileri resmi sayfasından düzenli olarak yayınlanan Android sürümleri kullanım oranı grafiğine göre ICS sürümü 1 Nisan itibariyle yüzde 2.9 kullanım oranına sahip görünüyor. Bugüne kadar ki Android cihaz sayısının 300 milyonu geçtiği düşünüldüğünde ICS yüklü cihaz sayısı 10 milyona yaklaşıyor.

Bu rakamın bir kısmı kişisel ICS ROM'u kullanan cihazlara ait. Bunun net sayısı tabiki bilinmiyor. Rakamlar Play Store'a son 14 günde erişim sağlayan sistemlerden elde ediliyor. Ancak Samsung Galaxy SII ve HTC Sensation ailesine verilen ICS güncellemeleri Ocak ayındaki yüzde 0.6 oranından keskin bir yükseliş yaşanmasına neden oldu. 

Gingerbread sürümleri yüzde 63.7 ile liderliğini sürdürüyor. Honeycomb sürümleri ise yüzde 3.3 oranında kaldı. Halen Honeycomb arayüzü ile orta seviye tabletlerin nadiren de olsa piyasaya çıktığını görüyoruz. Bu hareketlilik kullanım oranını pek etkilememişe benziyor.

Bu aydan itibaren daha çok ICS güncellemesi alan veya yüklü olarak piyasaya çıkan mobil cihaz göreceğiz. Tablonun yaz aylarına doğru hızlı bir değişim içine gireceğini söyleyebiliriz.

http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html Yorum Yaz
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl en beğenilen
Google(Yazılım) ve üreticilerin(Donanım) ne kadar kopuk ilerlediğinin göstergesidir.Google gaza baştı gidiyorda insan bir arkasına bakar:)Android telefon üreticileri arkadan geliyor.Bu yüzde 2.9 luk oranın büyük bir kısmı yeni nesil bir cihaz satışıyla gelmiş İCS.Çok fazla İCS 4.0 güncelleme ile geldiğini söylemek güç....İCS kullanımı yüzde 10 a ulaşmadan android 5.0 çıkarsa hiç şaşırmayın
Google(Yazılım) ve üreticilerin(Donanım) ne kadar kopuk ilerlediğinin göstergesidir.Google gaza baştı gidiyorda insan bir arkasına bakar:)Android telefon üre...
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JohnLord 7 yıl
SliTheRiNN
ios 5 lansmanı iphone 4s ile birlikte 4 ekimde yapıldı, ics lansmanı ise galaxy nexus ile 19 ekimde, aynı dönemde tanıtılmalarına rağmen ios 5 %80 gibi bi kullanıma sahipken ics in %2.9 da kalması komik :)

Sadece 2 telefona güncelleme vericek olmaları yüzünden olmasın ?
Galaxy serisi
xperia serisi
acer
huawei
daha saymadığım yüzlerce telefon bir güncellemeyi seri halindeki telefonlara port etmeye uğraşıyolar
iosa güncelleme vermezse apple'ı yerin dibine sokarlar
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fatihburak95 7 yıl
herkes ICS kullansın oyunlar ICS ye göre optimize edilsin ya :)
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aziz77 7 yıl
xperia telelrede 10 gün sonra geliyor.bakalım ne değişecek.
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scoother97 7 yıl
Ben telefonumu kiesten güncelliyorum. Şuan 3.2.4 yeni güncelleme ne zaman gelicek?
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kuruwa 7 yıl
en güzel room yukledım stabil şimdi ama resmi değil :)
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teksalih 7 yıl
android daha durmaz :D windows gibi ezip geçecek azınlığa kalıcak apple
:D bkz hasan mezarcı:D
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X-FI 7 yıl
@aboxzux: hehe aynen öyle..
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Red_devil33 7 yıl
iphone 4g ye laf yokta 3gs nin helvasını çoktan yaptık
I9000 in yanında fos kalıyor
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playmaker10 7 yıl
SliTheRiNN
ios 5 lansmanı iphone 4s ile birlikte 4 ekimde yapıldı, ics lansmanı ise galaxy nexus ile 19 ekimde, aynı dönemde tanıtılmalarına rağmen ios 5 %80 gibi bi kullanıma sahipken ics in %2.9 da kalması komik :)

Niye - bastınız ki bu mesaja yanlış mı söylemiş arkadaş ? Android iyidir, hoştur, özgürdür ama güncelleme ve destek konusunda da beş para etmiyor maalesef. İnsanları yoluyor diye eleştirdiğiniz Apple bile sizi senede 1 telefon değiştirmeye mecbur etmiyor, 3gs'e 3 yıl destek veriyor. Peki Android napıyor, senede 1 yeni versiyon çıkarıyor ve 1 yıl öncesinin telefonları bile yerine göre güncelleme almıyor. Şimdi bana da - basarsınız, Apple fanboyu dersiniz, şimdiden söyleyim Android kullanıyorum
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playmaker10 7 yıl
beray07
İcs yi desteklemesine rağmen güncelleme alamayan-almayan telefon çok.Google biraz optimizasyon çalışmalı.Appledan özel ders falan alsın

Google'ın aynı optimizasyonu yapmasını bekleyemezsiniz, iOS kullanan topu topu 4 çeşit telefon varken Android kullanan belki yüzlerce çeşit cihaz var. Hepsinin donanımları, ekran çözünürlükleri farklı, bi de üreticiler kendi arayüzlerini falan koyuyorlar, binbir çeşit farklılık çıkıyor ortaya, hangi birine göre optimizasyon yapsın adamlar
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Silent Guardian 7 yıl
cem650
yani rakip olarak çıktı ama android anlaşılan bir b..ka yaramıyormuş onu anladım ne içeriği var nede stabilitesi var yani program kuruyorsun çalışmaz ağır çalışır donar kitlenir bune abi bumu İOS a rakip gördüğünüz işletim sistemi bumudur telefonu telefon yapan şey bence 10 üzerinden 0 doğru dürüst telefona yüklenmez marketi desen hiç bişeye yaramaz yani google bir 10 yıl geriden geliyor 10 yılda daha uğraşsa apple ulaşamaz bunu bilir bunu söylerim herkez apple kullanmalı.

Windows'ada zamanında böyle dediler.Bak ne oldu şimdi?
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