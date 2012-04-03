Android 4.0 kullanım oranı olarak yüzde 2.9'a ulaştı

Henüz çok kısa bir yayınlanma ömrüne sahip Android işletim sisteminin 4.0 Ice Cream Sandwich sürümü, tablet ve akıllı telefon versiyonlarını biraraya getirdiği için kullanım oranı olarak kendisinden beklentiler yüksek. Ancak yılın ilk üç ayı geride kalmasına rağmen istenen seviyeyi henüz yakalayamadı.





Android geliştiricileri resmi sayfasından düzenli olarak yayınlanan Android sürümleri kullanım oranı grafiğine göre ICS sürümü 1 Nisan itibariyle yüzde 2.9 kullanım oranına sahip görünüyor. Bugüne kadar ki Android cihaz sayısının 300 milyonu geçtiği düşünüldüğünde ICS yüklü cihaz sayısı 10 milyona yaklaşıyor.





Bu rakamın bir kısmı kişisel ICS ROM'u kullanan cihazlara ait. Bunun net sayısı tabiki bilinmiyor. Rakamlar Play Store'a son 14 günde erişim sağlayan sistemlerden elde ediliyor. Ancak Samsung Galaxy SII ve HTC Sensation ailesine verilen ICS güncellemeleri Ocak ayındaki yüzde 0.6 oranından keskin bir yükseliş yaşanmasına neden oldu.





Gingerbread sürümleri yüzde 63.7 ile liderliğini sürdürüyor. Honeycomb sürümleri ise yüzde 3.3 oranında kaldı. Halen Honeycomb arayüzü ile orta seviye tabletlerin nadiren de olsa piyasaya çıktığını görüyoruz. Bu hareketlilik kullanım oranını pek etkilememişe benziyor.





Bu aydan itibaren daha çok ICS güncellemesi alan veya yüklü olarak piyasaya çıkan mobil cihaz göreceğiz. Tablonun yaz aylarına doğru hızlı bir değişim içine gireceğini söyleyebiliriz.