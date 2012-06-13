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Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich güncellemesinde sıra Xperia Mini'ye geldi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
15,9b
1
24
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich güncellemesinde sıra Xperia Mini'ye geldi
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Sony, 2011 yılı boyunca tanıttığı Xperia serisi akıllı telefonlarına Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich güncellemesi yayımlamaya kaldığı yerden devam ediyor.
QWERTY klavyeli Xperia Mini Pro ve Live with Walkman modellerinin ardından Xperia Mini için güncelleme kullanıma sunulmaya başladı. 2011 yılından geriye kalan tek modelin Xperia Active olduğu belirtiliyor ve yakında Xperia Active kullanıcılarının da güncellemeye kavuşması bekleniyor. Oyun odaklı Xperia Play ise daha önce de açıklandığı gibi güncelleme almayacak.
Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich güncellemesinde sıra Xperia Mini'ye geldi
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mladenbmv 7 yıl en beğenilen
helal olsun sony adma veriyor samsung gibi başından sallamıyor ram yetersiz v.s
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Pardus Linux 7 yıl
Sony'i tebrik etmek gerek cihaz ayrımı dahi yapmıyor hepsine çıkarttı güncellemeyi. Bir firmada her şeyden önce iş ahlakı ve tüketiciye saygı olamalı Sony'de bu var ve cihazlarının arkasında duruyor, Sony dışındaki tüm üreticiler parayı aldı mı cihazın adını bile unutuyor.
Sony'i tebrik etmek gerek cihaz ayrımı dahi yapmıyor hepsine çıkarttı güncellemeyi. Bir firmada her şeyden önce iş ahlakı ve tüketiciye saygı olamalı Sony'de bu...
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DH Misafiri 7 yıl
Gözünüz aydın, Xperia Mini ST15i modeller için (pro değil) ICS 4.0.4 yayınlanmaya başladı, bu modellerin en büyük sorunlarının başında gelen ısınma ve ekran kalibrasyon sorunu çözülmüş görülüyor.Ayrıca XperiaTM'nin belirttiği gibi çok kısa sürede şarj oluyor.Görsel özellikler, yepyeni widget'lar gerçekten hoş olmuş, kesinlikle yüklemenizi tavsiye ediyorum.
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CiHKLeT 7 yıl
beyler bende telefonu guncelleyecegim ama yurtdisindan geldi ve simdi guncellersem iphone gibi kitlenir mi turkiyeden sony pc companion uzerinden ? acil cevap lazim buna gore guncelleyecegim telefonu
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DH Misafiri 7 yıl
sony nin sayfasında SI numarasına göre güncellenebilir ama iki gündün güncellendiği felan yok, bunun sebebi nedir yapacak bir şey var mı acaba
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DH Misafiri 7 yıl
Xperia Mini deki ısınma ve geri tuşu basma problemi bu güncelleme ile giderilebiliyor mu?
(bu soruna acil çözüm bulmam gerekiyor zira sinirden telefonu kırmak üzereyim)
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tornado_27 7 yıl
ısınma sorunu ics olmadan da düzeliyor aynı sorunu bende yaşadım biraz zahmetli oldu ama çözdüm yabancı forumlarda var çözümü
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DH Misafiri 7 yıl
xperia neo ya neden gelmedi daha güncelleme ya
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yogitech 7 yıl
Arkadaşlar Sony'nin telefonlarında 4.0 güncellemesi ile bir yenilik yok. Çıkartsa da bir yararı yok, hatta zararı var. Çıkartması takdir edilebilir, fakat yetersiz telefonlara çıkartarak sadece kullanıcıyı sıkıntıya sokuyor :)
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aziz77 7 yıl
arkadaşlar ics güncellemesi alamayıpta milleti kandıran samsung ve htc ve lg ye kapak olsun.adamlar sözünün arkasında durdular.Bide bu ram yetmez olayı kesinlikle yalan,ics sadece 128 mb ramla çalışıyor,bakın yeni çıkan tellere 800 mhz 512 ram ics ile galiyor,sadece üst modeler güncellem veren samsung veya 2 yılda bir güncelleme veren lg umarım ders alıyordur...
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Protechnology 7 yıl
En azından Samsung gibi başından atmıyor.
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chiangjo2044 7 yıl
rekor karlar acikliyor. ama ics ye gecmis 2-3 telefonu var. tebrikler sony tebrikler samsung .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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the_dr 7 yıl
mini de ki geri basma ısınma olayı madem yazılımsal ilk mini nin yazılımını güncellemesi gerekiyordu diye düşünüyorum. 2 aydır bu sorunla mücade ettigim için tebrik edemeyecem sony yi
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armanatilgan 7 yıl
sonyi tebrik ediyorum. surekli zarar aciklamasina ragmen yazilim destegini kesmiyor. birde samsunga bakin normal telefon ve akilli telefonda dunya lideri. rekor karlar acikliyor. ama ics ye gecmis 2-3 telefonu var. tebrikler sony tebrikler samsung
not: samsung kullanicisiyim
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NuKe_MaNia 7 yıl
şu kernelin sürüm numarasına takmayın o kadar linuxta kernel sürümü önemli ama eski sürümlere güncel yamalarla iyileştirme yapılabilmekte örneğin 3.0 serisinde düzeltilmiş bir hata pek ala 2.6.32 için backport yani adapte edilebiliyor siz halen yok kernel olmazsa olmazmış son sürüm iyidir olayına devam yani


zamanında ben ubuntuda 3.0 kernelde 3.3 kernelin wireless modüllerini kullanıyordum tıkırındaydı yani


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Angelica 7 yıl
Kernelide siz ativerin arkadaslar.
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se(dd)at 7 yıl
android 4.0.4 kullananalar direk android 2.3.4 e dönüyor nedense :)
live with walkman de karşılaştıgım kamera sorunu özellikle HD video çekim tek sebebim oldu 2.3 e dönmek :)
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Selfroot 7 yıl
Güncelleme çıkarmaya ne var önemli olan kernel samsunga laf atan arkadaşlar olmuş 2 farklı 2.3.6 güncellemesinde bile kerneli değiştirdi
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simaros 7 yıl
merak ettim bu kernel numarasi neden degismiyor
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