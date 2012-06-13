Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich güncellemesinde sıra Xperia Mini'ye geldi

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Sony, 2011 yılı boyunca tanıttığı Xperia serisi akıllı telefonlarına Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich güncellemesi yayımlamaya kaldığı yerden devam ediyor.
QWERTY klavyeli Xperia Mini Pro ve Live with Walkman modellerinin ardından Xperia Mini için güncelleme kullanıma sunulmaya başladı. 2011 yılından geriye kalan tek modelin Xperia Active olduğu belirtiliyor ve yakında Xperia Active kullanıcılarının da güncellemeye kavuşması bekleniyor. Oyun odaklı Xperia Play ise daha önce de açıklandığı gibi güncelleme almayacak.
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(bu soruna acil çözüm bulmam gerekiyor zira sinirden telefonu kırmak üzereyim)
not: samsung kullanicisiyim
zamanında ben ubuntuda 3.0 kernelde 3.3 kernelin wireless modüllerini kullanıyordum tıkırındaydı yani
live with walkman de karşılaştıgım kamera sorunu özellikle HD video çekim tek sebebim oldu 2.3 e dönmek :)
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