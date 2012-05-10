Android 4.0.x ICS'in kullanım oranı ortaya çıktı

Google'ın telefonlar ve tabletler için kullanıma sunduğu Android işletim sisteminin hem yazılım geliştiriciler hem de kullanıcılar için gündemde olan en büyük sorunu hiç şüphesizki çok fazla versiyona sahip oluşu ve bölünmüş bir kullanıcı kitlesine sahip oluşudur.



İşte bu bölünmüşlüğün içinde yeni versiyonlar çıktıkça işletim sisteminin kendi içindeki kullanım oranı da değişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Ice Cream Sandwich kod aldı Android 4.0.x işletim sistemi de Android işletim sisteminin kendi içindeki kullanım oranını kısa sürede değiştirmeyi başardı.



Akıllı telefon üreticilerinin üst düzey telefonlarının bazılarında yayınlanan bazılarındaysa hala yayınlanmayı bekleyen ICS sürümü şu anda toplam Android işletim sistemi kullanımının %5'lik dilimini ele geçirmiş durumda. Bu kullanım oranını şu anda 3. parti yazılım geliştiricilerin hazırlamış olduğu Custom Rom'ların etkilediğini de söylemek mümkün.



Kullanım yüzdelerinde Honeycomb işletim sisteminin düşük bir paya sahip olması ve özellikle en büyük payın Android 2.3.3 ve 2.2 Froyo sürümlerinde olması dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor. Tabi bu iki sürümünün pazardaki telefonlarda fabrika çıkışı olması ve hali hazırda telefonlardaki en kararlı sürümlerden olmasının etkisi de gözardı edilemez.





