Android 4.1 Jelly Bean duyuruldu, Temmuz'da Galaxy Nexus, Nexus S ve Motorola XOOM için geliyor





Android işletim sisteminin Jelly Bean kod adlı yeni versiyonu Google IO 2012 konferansında resmiyet kazandı. Sonbaharda gelmesi beklenen sonraki yükseltmenin, önceki Ice Cream Sandwich versiyonunun hızlandırılmış, bazı yeni özelliklerle donatılmış hali olarak geliştirilmesi sebebiyle Android 4.1 sürüm numarasını taşıdığı ve küçük bir güncelleme olduğu tahmin ediliyordu.

Google, 4.1 sürümünün şimdiye kadar geliştirdiği en hızlı Android versiyonu olduğunu söylüyor. Project Butter kapsamında mobil işletim sistemi üzerinde bazı değişiklikler yapan internet devi Jelly Bean ile, cihazınızdan en iyi performansı alabileceğinizi ve üzerinde önemli iyileştirmeler yapılan arayüzü kolaylıkla kullanabileceğinizi bildirerek yeni Android'in görünüş olarak değişmemesine karşın yeknik anlamda birçok yeniliği beraberinde getirdiğini gözler önüne serdi.

Android 4.1 ile dikey zaman uyumunu arayüzde gerçekleşen tüm animasyonlara ve geçişlere yayan Google, kullanıcılara "yağ gibi pürüzsüz" bir deneyim yaşatacak. Sayfa üzerindeki gezinme işlemleri ve diğer efektler de 60fps gibi bir değerle artık çok daha hızlı görüntülenebilecek. Yani kullandığınız cihazın donanımın gücünden arayüzde de yaralanabileceksiniz.

Açık kaynak kodlu özgür mobil işletim sistemi Android'in en önemli özelliklerinden biri olan uyarılar, bu güncellemeyle birçok yeni özellikle donatılacak. Uyarılar çubuğunun arayüzü yenilenecek ve geliştiriciler, resim gibi farklı ögeleri bu bölümde uyarı olarak kullanabilecek, daha büyük ve daha gelişmiş uyarılar oluşturulabilecek. Uyarı çubuğu üzerinden daha fazla bilgiye ulaşılabilecek. Kullanıcı, herhangi bir uyarıya basılı tutarak kimin tarafından gönderildiğine göz atabilecek ve eğer isterse bu uyarının bir daha gözükmemesini sağlayabilecek.

Değişimden uygulama Widget'ları da nasibini aldı. Bir ana ekran aracı ekleme istiyorsunuz ya da mevcut olanın yerini değiştirmek istiyorsunuz. Aracı eklemek istediğiniz ana ekranda yeterli yer yoksa, Widget hemen uygun boyutta otomatik olarak ölçeklendiriliyor ve işlem zahmetsiz bir şekilde gerçekleşiyor.

Kolaylaştırılmış görev yöneticisi, Arapça, İbranice dillerinin uygulamalar tarafından kullanılabilmesi, yeni Hintçe dilleri desteği, canlı duvar kağıdı önizlemesi, kartvizitler için daha yüksek çözünürlüklü fotoğraf ekleme seçeneği gibi ufak yenilikler ve daha fazlasına önümüzdeki aylarda ulaşabileceğiz.

Yeni Android versiyonu ilk olarak Google Nexus 7 tablette yer alacak. Halihazırda Amerika, İngiltere, Avustralya ve Kanada'dan Play Store aracılığıyla bu cihazı satın almak mümkün. Bunun yanı sıra Samsung Galaxy Nexus, Nexus S ve Motorola XOOM için güncelleme Temmuz ayı ortalarında dağıtılmaya başlayacak.

Aynı dönemde Android 4.1'in tam sürüm kaynak kodları yayınlanacak. Google, bazı üretici ortaklarına Jelly Bean'in ön inceleme versiyonu üzerinde çalışma izni tanıyarak kullanıcı arayüzleri ve diğer ek yazılımların yeni versiyona daha kısa sürede port edilebilmesini sağlamış. Böylece ASUS, Motorola, Samsung, HTC ve diğer firmaların Ice Cream Sandwich'e güncellenen ve güncelleneceği resmen açıklanan modelleri sonbahar aylarında en son yazılıma güncellenmiş olacak. Bu dönemde tanıtılacak yeni ürünlerin de Jelly Bean ile donatılacağı tahmin ediliyor.

http://developer.android.com/about/versions/jelly-bean.html