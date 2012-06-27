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Android 4.1 Jelly Bean duyuruldu, Temmuz'da Galaxy Nexus, Nexus S ve Motorola XOOM için geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
20,4b
1
48
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Android işletim sisteminin Jelly Bean kod adlı yeni versiyonu Google IO 2012 konferansında resmiyet kazandı. Sonbaharda gelmesi beklenen sonraki yükseltmenin, önceki Ice Cream Sandwich versiyonunun hızlandırılmış, bazı yeni özelliklerle donatılmış hali olarak geliştirilmesi sebebiyle Android 4.1 sürüm numarasını taşıdığı ve küçük bir güncelleme olduğu tahmin ediliyordu.
Google, 4.1 sürümünün şimdiye kadar geliştirdiği en hızlı Android versiyonu olduğunu söylüyor. Project Butter kapsamında mobil işletim sistemi üzerinde bazı değişiklikler yapan internet devi Jelly Bean ile, cihazınızdan en iyi performansı alabileceğinizi ve üzerinde önemli iyileştirmeler yapılan arayüzü kolaylıkla kullanabileceğinizi bildirerek yeni Android'in görünüş olarak değişmemesine karşın yeknik anlamda birçok yeniliği beraberinde getirdiğini gözler önüne serdi.
Android 4.1 ile dikey zaman uyumunu arayüzde gerçekleşen tüm animasyonlara ve geçişlere yayan Google, kullanıcılara "yağ gibi pürüzsüz" bir deneyim yaşatacak. Sayfa üzerindeki gezinme işlemleri ve diğer efektler de 60fps gibi bir değerle artık çok daha hızlı görüntülenebilecek. Yani kullandığınız cihazın donanımın gücünden arayüzde de yaralanabileceksiniz.
Açık kaynak kodlu özgür mobil işletim sistemi Android'in en önemli özelliklerinden biri olan uyarılar, bu güncellemeyle birçok yeni özellikle donatılacak. Uyarılar çubuğunun arayüzü yenilenecek ve geliştiriciler, resim gibi farklı ögeleri bu bölümde uyarı olarak kullanabilecek, daha büyük ve daha gelişmiş uyarılar oluşturulabilecek. Uyarı çubuğu üzerinden daha fazla bilgiye ulaşılabilecek. Kullanıcı, herhangi bir uyarıya basılı tutarak kimin tarafından gönderildiğine göz atabilecek ve eğer isterse bu uyarının bir daha gözükmemesini sağlayabilecek. 
Değişimden uygulama Widget'ları da nasibini aldı. Bir ana ekran aracı ekleme istiyorsunuz ya da mevcut olanın yerini değiştirmek istiyorsunuz. Aracı eklemek istediğiniz ana ekranda yeterli yer yoksa, Widget hemen uygun boyutta otomatik olarak ölçeklendiriliyor ve işlem zahmetsiz bir şekilde gerçekleşiyor.
Kolaylaştırılmış görev yöneticisi, Arapça, İbranice dillerinin uygulamalar tarafından kullanılabilmesi, yeni Hintçe dilleri desteği, canlı duvar kağıdı önizlemesi, kartvizitler için daha yüksek çözünürlüklü fotoğraf ekleme seçeneği gibi ufak yenilikler ve daha fazlasına önümüzdeki aylarda ulaşabileceğiz. 
Yeni Android versiyonu ilk olarak Google Nexus 7 tablette yer alacak. Halihazırda Amerika, İngiltere, Avustralya ve Kanada'dan Play Store aracılığıyla bu cihazı satın almak mümkün. Bunun yanı sıra Samsung Galaxy Nexus, Nexus S ve Motorola XOOM için güncelleme Temmuz ayı ortalarında dağıtılmaya başlayacak.
Aynı dönemde Android 4.1'in tam sürüm kaynak kodları yayınlanacak. Google, bazı üretici ortaklarına Jelly Bean'in ön inceleme versiyonu üzerinde çalışma izni tanıyarak kullanıcı arayüzleri ve diğer ek yazılımların yeni versiyona daha kısa sürede port edilebilmesini sağlamış. Böylece ASUS, Motorola, Samsung, HTC ve diğer firmaların Ice Cream Sandwich'e güncellenen ve güncelleneceği resmen açıklanan modelleri sonbahar aylarında en son yazılıma güncellenmiş olacak. Bu dönemde tanıtılacak yeni ürünlerin de Jelly Bean ile donatılacağı tahmin ediliyor.

http://developer.android.com/about/versions/jelly-bean.html Yorum Yaz
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soul calibur 7 yıl en beğenilen
Lag sorunu hallolduysa ios 'un vay haline. Cenaze namazını kılarız. Ama erken konusmamak lazım. Hele bi çıksın da

edit: Cemaat toplansın, artık ios'un cenaze namazını kılabiliriz:

youtube.com/...

Sıfır kasma, sıfır lag, yağ gibi akıyor jellie bean. ios bitmiştir.
Lag sorunu hallolduysa ios 'un vay haline. Cenaze namazını kılarız. Ama erken konusmamak lazım. Hele bi çıksın daedit: Cemaat toplansın, artık ios'...
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Bl00dyHell 7 yıl
Jelly Bean ve Ice Cream Sandwich aşağı yukarı aynı sürümler. Jelly Bean sadece süslenmiş ve elden geçirilmiş gibi bir şey sayılır. ICS olan her telefona Jelly Bean de gelecektir bence. Sadece sabredip beklemek lazım.
Jelly Bean ve Ice Cream Sandwich aşağı yukarı aynı sürümler. Jelly Bean sadece süslenmiş ve elden geçirilmiş gibi bir şey sayılır. ICS olan her telefona Jelly B...
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aceleciburak 7 yıl
onu bırakında Samusng Galaxy S ine getirmediği ICS yi Nexus S almıştı şimdi Nexus S ikinci büyük güncelleme alıp 4.1 Jelly Bean a güncelleniyor...
bu olay belli ediyor ki Google Referans cihazı kullananlar yazılım noktasında hep bir adım önde...
onu bırakında Samusng Galaxy S ine getirmediği ICS yi Nexus S almıştı şimdi Nexus S ikinci büyük güncelleme alıp 4.1 Jelly Bean a güncelleniyor...bu olay ...
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**Nightmare** 7 yıl
Flash desteği olmıcakmış galiba.
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|M|N|Ç| 7 yıl
mnc07
evo 3d ye ics geliyo jely de gelir miki ?

ne enterasan insanlar var ya soru soruyoruz eksi basıyolar
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klongs 7 yıl
forumiphone
arkadaslar hemen ilk mesajda ios a gonderme yapılmıs benım hem ios hem androıd cıhazım var ve sunu yapın ekranı birkac kez kucultun mesajları kısaca bir goz gezdirin ios tarafım;haha olaya bak herkes cırlıyor bana gelıcek,yok s2 alamaz,yok bana gelmıyecek filan hanı 4.1 ozellıleri bosver herkes guncellmenın geleceginden emin bile degil guzel bir mesaj bile yok, guluyorum sadece...5 dk sonra benımde androıd cıhazım oldugu aklıma geliyor one x alır heralde alır alır kesin alır yok almaz alır mı acaba diyerek halıme guluyorum.bence herkes bende dahıl ios ıle karsılastırmayı bırakalım cogu kez kanıtlandı acık işletim sistemi kapalı demir parmaklar arasındakı bir sistem kadar akıcı olamaz evet daha cok ozellık daha iyi malzeme olabilir ama kapalı işletim sistemi elındekı malzemeyi bize daha iyi satar buda benım ıcın onemlı.bence once su guncelleme olayı bir asılmalı Turkıye de bir andoıd sahıbıyız en azından bu kısım cok iyi amerika cihazlar sprint att verizon cıhazı dıye ayrılıyor dusunun her sebeke kendi karar veriyor guncellmelere att samsung s2 ye daha yeni geldi 4.0 resmi alarak.bunu asmalıyız bence destek ıstıyoruz.apple 3gs e kırptı verdi ios 6 yı nexus one a google yapamazmısydı kırpılmıs 4.0 birde google da bir andoıd i tekelcilestirme amacı sezdim aslında iyi ama diger ureticiler samsung gibi yarın cıkmasın bence yeni işletim sistemi yaptım diye yıne basa sarar bu fılm.

iphone 4 ve ipad 2 yede kırpılmış verildi ipade hiç verilmedi bunları niye yazmıyorsun
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Lordinarius 7 yıl
android gelişiyor bu iyi bişey ancak google bu günellemelerin daha hızlı şekilde cihazlara yayınlanabilir duruma getiren bir sistem geliştirmeli
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soul calibur 7 yıl
Cemaat toplansın, artık ios'un cenaze namazını kılabiliriz:
youtube.com/...

Sıfır kasma, sıfır lag, yağ gibi akıyor jellie bean. ios bitmiştir.
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Talladega 7 yıl
arkadaslar hemen ilk mesajda ios a gonderme yapılmıs
benım hem ios hem androıd cıhazım var ve sunu yapın
ekranı birkac kez kucultun mesajları kısaca bir goz gezdirin
ios tarafım;haha olaya bak herkes cırlıyor bana gelıcek,yok s2 alamaz,yok bana gelmıyecek filan hanı 4.1 ozellıleri bosver herkes guncellmenın geleceginden emin bile degil guzel bir mesaj bile yok, guluyorum sadece...
5 dk sonra benımde androıd cıhazım oldugu aklıma geliyor one x alır heralde alır alır kesin alır yok almaz alır mı acaba diyerek halıme guluyorum.
bence herkes bende dahıl ios ıle karsılastırmayı bırakalım cogu kez kanıtlandı acık işletim sistemi kapalı demir parmaklar arasındakı bir sistem kadar akıcı olamaz evet daha cok ozellık daha iyi malzeme olabilir ama kapalı işletim sistemi elındekı malzemeyi bize daha iyi satar buda benım ıcın onemlı.
bence once su guncelleme olayı bir asılmalı Turkıye de bir andoıd sahıbıyız en azından bu kısım cok iyi
amerika cihazlar sprint att verizon cıhazı dıye ayrılıyor dusunun her sebeke kendi karar veriyor guncellmelere att samsung s2 ye daha yeni geldi 4.0 resmi alarak.
bunu asmalıyız bence destek ıstıyoruz.
apple 3gs e kırptı verdi ios 6 yı
nexus one a google yapamazmısydı kırpılmıs 4.0
birde google da bir andoıd i tekelcilestirme amacı sezdim aslında iyi ama diger ureticiler samsung gibi yarın cıkmasın bence yeni işletim sistemi yaptım diye yıne basa sarar bu fılm.
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The Catalyst 7 yıl
bu kod adlarını bulmak için çok uğraşıyorlar mı? :D
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DH Misafiri 7 yıl
madem s2ye gelmeyecek niye o zman s2nin raminde 500 mb boş alan war bu kadar alan boşuna bırakmazlar bence s2yede gelecek bu güncelleme s1e 4.0 gelmedi raminde fazla yer olmamasından dolayı s2nin 1 gb ramine rağmende 4.1 güncellemeyi vermeleri lazım yoksa 500 mb gibi boş bi alan neden bırakılsın ki değilmi
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-mehmet- 7 yıl
anlaşılan 4.0 dan sonra 4.1 e geçenler büyük bir değişiklikle karşılaşmayacak ufak tefek makyajlar ....
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hakanlevent 7 yıl
i9000 e yapıştırırlar hemen ics yi seviyorum ama su bildirimlerde nofications özelliği olmaması adamı fıtık ediyor
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