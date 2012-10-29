Android 4.2 sürümü resmen duyuruldu





Google'ın Haziran ayında tanıtımını yaptığı Android 4.1 Jelly Bean sürümü henüz yaygınlaşmaya başlarken, Google'ın yeni bir sürümü daha hazırladığı Nexus 4 iddialarıyla ortaya çıkmıştı.





Farklı bir sürümden ziyade Jelly Bean işletim sisteminin geliştirmeleri olarak adlandırılan Android 4.2 bugün resmi olarak tanıtıldı.





Aslında bugün bir etkinlikle yeni Nexus cihazları ve Android 4.2 lanse edilecekti. Sandy kasırgası nedeniyle bu etkinlik iptal edildi. Bunun yerine ayrı ayrı ürün lansmanları yapıldı.





Android 4.2, Google'ın tabiriyle Jelly Bean hızını ve deneyimini daha üst boyuta taşıyor. Gelin isterseniz yeni sürümde karşımıza çıkacak özelliklere bir göz atalım.





Yeni kamera fonksiyonu





Photo Sphere adı verilen yeni kamera fonksiyonu panorama çekimi bir adım daha ileri götürüyor. Artık Android telefonlarınızdan 360 derecelik fotoğraflar çekebilirsiniz. Sadece iki yana değil her yöne doğru çekim yaptığınız yeni mod, sonrasında bunları işleyerek 360 derece izlenebilir hale getiriyor. Böylece fotoğrafın içindeymişsiniz hissi veriyor.





Fotoğrafçılık ile uğraşanları oldukça heyecanlandıracak bu yeni mod aslında Google haritalarındaki sokak görünümü özelliğinde uzun süredir kullanılıyor. Çektiğiniz 360 derecelik görüntüleri sosyal ağlarda paylaşabildiğiniz gibi Google haritalarına da ekleyebiliyorsunuz. Böylece kullanıcı desteği ile sokak görünümü özelliğinin kapsamının artırılması hedefleniyor. Özellikle resmi sokak görünümü desteğinin verilmediği ülkemizde oldukça işe yarayacak gibi duruyor.





Şimdiden pek çok sanatçı 360 derecelik fotoğraflar çekerek harita hizmetine eklemiş durumda. http://maps.google.com/help/maps/streetview/contribute adresinden bu görüntülere erişebilirsiniz.





Gesture Typing





Android 4.2 ile sunulan diğer bir özellik Gesture Typing. Bu özelliği aslında Swype adlı klavye uygulamasından hatırlıyoruz.





Parmağınızı klavyeden çekmeden yazmak istediğiniz kelimenin harfleri üzerine götürerek yazabildiğiniz bu özellik gelişmiş metin tahmin fonksiyonu ile de desteklenmiş. Böylece sadece kelimeyi değil, cümleyi bile birkaç harf üzerine parmağınızı götürdükten sonra tahmin edebiliyor.





Ayrıca Android veritabanındaki sözlükler de daha akıcı ve ilişkili hale getirilmiş. Dikte özelliği ile sesle yazmak artık çok daha kolay hale geliyor. Bu özellik internet bağlantısı olmadığı zaman bile kullanılabiliyor.





Çoklu kullanıcı modu





Bu modu da aslında Windows, Linux gibi işletim sistemlerinden tanıyoruz. Gerek güvenlik kısıtlamaları gerekse her kullanıcıya özgürce kişiselleştirebileceği bir ortam sunmak amacıyla her kullanıcı için ayrı bir oturum sunan çoklu kullanıcı modu artık Android tabletlerde de karşımıza çıkıyor.





Kendi oturumunu açan kullanıcı ev ekranını, arka planı, widget'ları, uygulamaları ve oyunları kendi isteğine göre belirleyebiliyor. Hatta oyunlardaki skor ve seviyeleri de korunuyor. Kullanıcılar arasında geçiş yapmak ise oturumu kapatmaya gerek olmadan bir butonla halledilebiliyor.





Harici ekrana kablosuz aktarım





Android cihazları ile birlikte sunulan MHL akseuarları ile harici ekranlara bir süredir görüntü aktarabiliyorduk. Android 4.2 bunu geliştiriyor ve kablosuz hale getiriyor. WiFi Birliği tarafından kabul edilen Miracast sertifikasyonu Android 4.2'de doğrudan destekleniyor.





Hali hazırda Intel WiDi ile Intel işlemciler üzerinden kablosuz olarak görüntü aktarılabiliyor. Miracast ise WiFi yongası üzerinden bu işi görüyor. Ancak televizyonların HDMI girişine takacağınız Miracast uyumlu bir adaptöre ihtiyaç duyuluyor. Galaxy S3 ve Optimus G modelleri Eylül ayında bu sertifikayı alan ilk modeller arasında yer almıştı. Yazılım desteği ile birlikte yaygın kullanıma geçmesi için önünde bir engel kalmadı.





HTC One serisi için HDMI uyumlu Media Link HD adaptörü ile de kablosuz görüntü aktarılabildiğini hatırlatalım.





Google Now





İlk olarak Android 4.1 ile kullanıma sunulan Google Now dijital asistanı, 4.2 ile daha da geliştirilmiş.





Gmail hesabınızdaki uçuş numaraları gibi ilgili içeriği takip edebilen Google Now, otel ve restoran rezervasyonlarını da kartlar halinde sunuyor. Bilet aldığınız etkinlikleri hatırlatma, etkinlikler ile ilgili güncellemeleri haber verme, Takvim özelliğini daha etkin kullanma gibi pek çok yenilik 4.2'de kullanıcıları bekliyor olacak.





Daydream





Bu özellik ise ekran kilitli veya dock ünitesine bağlanmış vaziyette iken fotoğraf albümlerini, Google Currents haberlerini ve benzeri içerikleri ekrana getiren bir nevi ekran koruyucu görevi görüyor.





Google Search





Google Search fonksiyonu Google'ın Knowledge Graph veritabanından yararlanarak daha hızlı ve kesin sonuçlar sunuyor ve sesli arama imkanı da veriyor. Ayrıca Google Now'daki gibi Gmail entegrasyonu, yakındaki etkinlikler, otel, restoran rezervasyonları ve etkinlik biletlerinin kartlar şeklinde anasayfada yer alması ve ses ile uygulamaların başlatılması yenilikleri de getirilmiş.





Bunların haricinde ise ilk sürümden itibaren kullanımda olan ve sistemin akışını 60 kare/saniye hızına çıkaran Project Butter teknolojisi, ekrana dokunduğunuz anda işlemci hızını artırarak tepkiyi en hassas duruma getirme, gelişmiş bildirim ekranı, otomatik ayarlanan ana ekran yerleşimi şeklinde bilinen özellikler mevcut.





Android 4.2 işletim sistemini Nexus 4 ve 10 cihazlarında hemen görebileceğiz. Ancak 4.1.1 güncellemesi henüz dağıtılmaya başlanmışken, 4.2 için nasıl bir takvim belirleneceği merak konusu.

http://www.android.com/whatsnew/