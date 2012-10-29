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Android 4.2 sürümü resmen duyuruldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,1b
1
86
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android 4.2 sürümü resmen duyuruldu
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Google'ın Haziran ayında tanıtımını yaptığı Android 4.1 Jelly Bean sürümü henüz yaygınlaşmaya başlarken, Google'ın yeni bir sürümü daha hazırladığı Nexus 4 iddialarıyla ortaya çıkmıştı.

Farklı bir sürümden ziyade Jelly Bean işletim sisteminin geliştirmeleri olarak adlandırılan Android 4.2 bugün resmi olarak tanıtıldı.

Aslında bugün bir etkinlikle yeni Nexus cihazları ve Android 4.2 lanse edilecekti. Sandy kasırgası nedeniyle bu etkinlik iptal edildi. Bunun yerine ayrı ayrı ürün lansmanları yapıldı.

Android 4.2, Google'ın tabiriyle Jelly Bean hızını ve deneyimini daha üst boyuta taşıyor. Gelin isterseniz yeni sürümde karşımıza çıkacak özelliklere bir göz atalım.

Yeni kamera fonksiyonu

Photo Sphere adı verilen yeni kamera fonksiyonu panorama çekimi bir adım daha ileri götürüyor. Artık Android telefonlarınızdan 360 derecelik fotoğraflar çekebilirsiniz. Sadece iki yana değil her yöne doğru çekim yaptığınız yeni mod, sonrasında bunları işleyerek 360 derece izlenebilir hale getiriyor. Böylece fotoğrafın içindeymişsiniz hissi veriyor.

Fotoğrafçılık ile uğraşanları oldukça heyecanlandıracak bu yeni mod aslında Google haritalarındaki sokak görünümü özelliğinde uzun süredir kullanılıyor. Çektiğiniz 360 derecelik görüntüleri sosyal ağlarda paylaşabildiğiniz gibi Google haritalarına da ekleyebiliyorsunuz. Böylece kullanıcı desteği ile sokak görünümü özelliğinin kapsamının artırılması hedefleniyor. Özellikle resmi sokak görünümü desteğinin verilmediği ülkemizde oldukça işe yarayacak gibi duruyor.

Şimdiden pek çok sanatçı 360 derecelik fotoğraflar çekerek harita hizmetine eklemiş durumda. http://maps.google.com/help/maps/streetview/contribute adresinden bu görüntülere erişebilirsiniz.

Gesture Typing

Android 4.2 ile sunulan diğer bir özellik Gesture Typing. Bu özelliği aslında Swype adlı klavye uygulamasından hatırlıyoruz. 

Parmağınızı klavyeden çekmeden yazmak istediğiniz kelimenin harfleri üzerine götürerek yazabildiğiniz bu özellik gelişmiş metin tahmin fonksiyonu ile de desteklenmiş. Böylece sadece kelimeyi değil, cümleyi bile birkaç harf üzerine parmağınızı götürdükten sonra tahmin edebiliyor. 

Ayrıca Android veritabanındaki sözlükler de daha akıcı ve ilişkili hale getirilmiş. Dikte özelliği ile sesle yazmak artık çok daha kolay hale geliyor. Bu özellik internet bağlantısı olmadığı zaman bile kullanılabiliyor.

Çoklu kullanıcı modu

Bu modu da aslında Windows, Linux gibi işletim sistemlerinden tanıyoruz. Gerek güvenlik kısıtlamaları gerekse her kullanıcıya özgürce kişiselleştirebileceği bir ortam sunmak amacıyla her kullanıcı için ayrı bir oturum sunan çoklu kullanıcı modu artık Android tabletlerde de karşımıza çıkıyor. 

Kendi oturumunu açan kullanıcı ev ekranını, arka planı, widget'ları, uygulamaları ve oyunları kendi isteğine göre belirleyebiliyor. Hatta oyunlardaki skor ve seviyeleri de korunuyor. Kullanıcılar arasında geçiş yapmak ise oturumu kapatmaya gerek olmadan bir butonla halledilebiliyor.

Harici ekrana kablosuz aktarım

Android cihazları ile birlikte sunulan MHL akseuarları ile harici ekranlara bir süredir görüntü aktarabiliyorduk. Android 4.2 bunu geliştiriyor ve kablosuz hale getiriyor. WiFi Birliği tarafından kabul edilen Miracast sertifikasyonu Android 4.2'de doğrudan destekleniyor. 

Hali hazırda Intel WiDi ile Intel işlemciler üzerinden kablosuz olarak görüntü aktarılabiliyor. Miracast ise WiFi yongası üzerinden bu işi görüyor. Ancak televizyonların HDMI girişine takacağınız Miracast uyumlu bir adaptöre ihtiyaç duyuluyor. Galaxy S3 ve Optimus G modelleri Eylül ayında bu sertifikayı alan ilk modeller arasında yer almıştı. Yazılım desteği ile birlikte yaygın kullanıma geçmesi için önünde bir engel kalmadı.

HTC One serisi için HDMI uyumlu Media Link HD adaptörü ile de kablosuz görüntü aktarılabildiğini hatırlatalım.

Google Now

İlk olarak Android 4.1 ile kullanıma sunulan Google Now dijital asistanı, 4.2 ile daha da geliştirilmiş. 

Gmail hesabınızdaki uçuş numaraları gibi ilgili içeriği takip edebilen Google Now, otel ve restoran rezervasyonlarını da kartlar halinde sunuyor. Bilet aldığınız etkinlikleri hatırlatma, etkinlikler ile ilgili güncellemeleri haber verme, Takvim özelliğini daha etkin kullanma gibi pek çok yenilik 4.2'de kullanıcıları bekliyor olacak. 

Daydream

Bu özellik ise ekran kilitli veya dock ünitesine bağlanmış vaziyette iken fotoğraf albümlerini, Google Currents haberlerini ve benzeri içerikleri ekrana getiren bir nevi ekran koruyucu görevi görüyor.

Google Search

Google Search fonksiyonu Google'ın Knowledge Graph veritabanından yararlanarak daha hızlı ve kesin sonuçlar sunuyor ve sesli arama imkanı da veriyor. Ayrıca Google Now'daki gibi Gmail entegrasyonu, yakındaki etkinlikler, otel, restoran rezervasyonları ve etkinlik biletlerinin kartlar şeklinde anasayfada yer alması ve ses ile uygulamaların başlatılması yenilikleri de getirilmiş.

Bunların haricinde ise ilk sürümden itibaren kullanımda olan ve sistemin akışını 60 kare/saniye hızına çıkaran Project Butter teknolojisi, ekrana dokunduğunuz anda işlemci hızını artırarak tepkiyi en hassas duruma getirme, gelişmiş bildirim ekranı, otomatik ayarlanan ana ekran yerleşimi şeklinde bilinen özellikler mevcut. 

Android 4.2 işletim sistemini Nexus 4 ve 10 cihazlarında hemen görebileceğiz. Ancak 4.1.1 güncellemesi henüz dağıtılmaya başlanmışken, 4.2 için nasıl bir takvim belirleneceği merak konusu.

http://www.android.com/whatsnew/ Yorum Yaz
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engurlu 7 yıl en beğenilen
Android deki bu hız Apple ust duzey yonetim saflarinda ;

* yuksek tansiyona
* anksiyete bozukluguna
* konsantrasyon güçlüğüne
* Obsesif Kompülsif Bozukluga

sebep olabilir..
Android deki bu hız Apple ust duzey yonetim saflarinda ;* yuksek tansiyona* anksiyete bozukluguna* konsantrasyon güçlüğüne* Obse...
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Yanıtla +122
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depeche35 7 yıl
Markaların paçasına yapışıp da güncelleme dileneceğime, paramla rezil olacağıma,alırım Nexus, kimseye de minnet etmeden kullanırım cihazı 2 sene son model olarak.Bunca zaman aklım başıma geldi artık. Daha düne kadar, markaların ; bu yeni sürümü cihaz kaldırmaz yalanını dinliyordum, yeter artık.
Markaların paçasına yapışıp da güncelleme dileneceğime, paramla rezil olacağıma,alırım Nexus, kimseye de minnet etmeden kullanırım cihazı 2 sene son model olara...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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IhtiyarDelikanli 7 yıl
Android artık masaüstü PC'lere gelmeli, bıktık microsoftanda windowsundanda
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1 Avatar
desert@eagle 6 yıl
Yaa zırt pırt güncelleme yapacağına adam gibi düzenltin şu sistemi.Ram bile yetmiyor. Androidi akıcı hale getirin.
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DH Misafiri 7 yıl
Nexus s kullanıyorum ve telefon 4.1.2 geçen acaba yurt dışı garantisi bitmiş mi diye baktım 29 ay olmuş. Nexus varsa sorun yok. Nexus 4 almam heralde ama en yakın zamanda G.Nexus a geçicem.
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Scorpion28 7 yıl
hayat nexus'luya güzel
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greenk 7 yıl
Bu ne arkadaş adam gibi işletim sistemi yapında en az 5 yıl götürsün.
Birde anlamadığım yeni sürüm çıkıyor cep telefonuna güncelliyemiyorsun gerekçe takılmalar oluyormuş bırakın bu ayakları.
Yok tek çekirdek yok 10 çekirdek adam gibi işletim sistemi olduktan sonra tek çekirdekte bile sorun olmaz.
Sony xperia j ye 4.1 güncellemesi vericek tek çekirdek telefon. Hani telefon özellikleriyle alakalıydı. Adam gibi bişey olsun nasıl masaüstü laptop vb cihazlarımıza istediğimiz işletim sistemini yüklüyorsak android inde yeni çıkan sürümünü istiyorsak cep telefonumuza vb cihazlarımıza yükliyelim.
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Whisper911 7 yıl
Galaxy nexusdaşlar 4.2 uygulamaları xda developers a düşmeye başlamış bile :D
forum.xda-developers.com/...
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Whisper911 7 yıl
hadi xda aslanları google yayınladığı anda gene gün içinde rom bekliyoruz jelly bean de olduğu gibi. :D Nexus adamın dibisin :D
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X-FI 7 yıl
S2 ye gelecek mi ? :D
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memoseler 7 yıl
Bundan sonra Nexus... Nexus aldikca google daha cok kazanacak google cok kazandikca guncelleme dagitacak. yasasin googlein kapatalist duzeni :D
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wRei 7 yıl
Cyanogen mod Atrix'e yapar mı acaba JB yapılmıştı hatta şuan JB kullanıyorum
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lido 7 yıl
hayırlısı be gülüm
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synthesizer 7 yıl
dişe dokunur bişi yok. .
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doktor_21 7 yıl
bugün artık android tabanlı cihaz alınacaksa kesinlikle nexus alınmalı yazılım konusu ciddi bir konu ve bu ciddiyeti google sağlıyor ...
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