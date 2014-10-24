Android 5.0 ile kolay root işlemlerinin önü kesilebilir





Android cihazlarını root etme olayı bağımsız ROM yüklemenin ilk adımı ve bunun üreticiler tarafından bir şekilde engellenmesi geçmişte şiddetli eleştirilere neden olmuştu.





Ancak Android 5.0 ile birlikte kola root etme işlemlerinin önüne geçilebileceği belirtiliyor. Zira 64-bit desteği için Dalvik sanal makinesini bırakarak ART temeline geçen Android 5.0 işletim sistemi yetkisiz erişimlerin önünü kesmek için bir takım optimizasyonlar yapmış durumda.





Ünlü geliştirici Chainfire tarafından verilen bilgilere göre internette dolaşan LPX13D yapısında root için gerekli olan script'ler başlatma esnasında ortaya çıkmıyor ve bunun yerine SELinux içeriğinden gönderiliyor. Bu çekirdek seviyesinde root gerektirdiği için bağımsız ROM kurmayı da engelleyecek bir senaryo oluşmasına neden oluyor.





Chainfire bu durumun geçici olduğunu düşünüyor ve kullanıma sunulacak olan final sürümünde eski yöntemin geri geleceğine inanıyor.

http://www.phonearena.com/news/Android-Lollipop-might-put-an-end-to-easy-rooting-decries-Chainfire_id62071