Android 5.0 ile kolay root işlemlerinin önü kesilebilir

Haber Editörü
Android cihazlarını root etme olayı bağımsız ROM yüklemenin ilk adımı ve bunun üreticiler tarafından bir şekilde engellenmesi geçmişte şiddetli eleştirilere neden olmuştu.
Ancak Android 5.0 ile birlikte kola root etme işlemlerinin önüne geçilebileceği belirtiliyor. Zira 64-bit desteği için Dalvik sanal makinesini bırakarak ART temeline geçen Android 5.0 işletim sistemi yetkisiz erişimlerin önünü kesmek için bir takım optimizasyonlar yapmış durumda.
Ünlü geliştirici Chainfire tarafından verilen bilgilere göre internette dolaşan LPX13D yapısında root için gerekli olan script'ler başlatma esnasında ortaya çıkmıyor ve bunun yerine SELinux içeriğinden gönderiliyor. Bu çekirdek seviyesinde root gerektirdiği için bağımsız ROM kurmayı da engelleyecek bir senaryo oluşmasına neden oluyor.
Chainfire bu durumun geçici olduğunu düşünüyor ve kullanıma sunulacak olan final sürümünde eski yöntemin geri geleceğine inanıyor.
Kaynak:http://www.phonearena.com/news/Android-Lollipop-might-put-an-end-to-easy-rooting-decries-Chainfire_id62071
http://www.phonearena.com/news/Android-Lollipop-might-put-an-end-to-easy-rooting-decries-Chainfire_id62071 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ama var olan rom üzerine yüklenmesini engellemesine de karşıyım nerede kaldı Android ozgurlugu
Hadi hayırlısı
Cihaz: General Mobile Discovery
GMD için 5.0 güncellemesi mi çıktı ki?
Aldığınız kaynakta yazan şey bu. Sizin yaptığınız haberde neden bootloaderla ilgili birşey yok Ekrem Bey ?
Link: plus.google.com/...