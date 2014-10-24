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Android 5.0 ile kolay root işlemlerinin önü kesilebilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android 5.0 ile kolay root işlemlerinin önü kesilebilir

Android cihazlarını root etme olayı bağımsız ROM yüklemenin ilk adımı ve bunun üreticiler tarafından bir şekilde engellenmesi geçmişte şiddetli eleştirilere neden olmuştu. 

Ancak Android 5.0 ile birlikte kola root etme işlemlerinin önüne geçilebileceği belirtiliyor. Zira 64-bit desteği için Dalvik sanal makinesini bırakarak ART temeline geçen Android 5.0 işletim sistemi yetkisiz erişimlerin önünü kesmek için bir takım optimizasyonlar yapmış durumda.

Ünlü geliştirici Chainfire tarafından verilen bilgilere göre internette dolaşan LPX13D yapısında root için gerekli olan script'ler başlatma esnasında ortaya çıkmıyor ve bunun yerine SELinux içeriğinden gönderiliyor. Bu çekirdek seviyesinde root gerektirdiği için bağımsız ROM kurmayı da engelleyecek bir senaryo oluşmasına neden oluyor. 

Chainfire bu durumun geçici olduğunu düşünüyor ve kullanıma sunulacak olan final sürümünde eski yöntemin geri geleceğine inanıyor.  


Kaynak:http://www.phonearena.com/news/Android-Lollipop-might-put-an-end-to-easy-rooting-decries-Chainfire_id62071
http://www.phonearena.com/news/Android-Lollipop-might-put-an-end-to-easy-rooting-decries-Chainfire_id62071 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
barisekinbag 4 yıl
Sevgili arkadaşlar rootlu bir telefonda supersu ikonunu gizlemek istiyorum yabancı bazı kaynaklarda *#*#7873778#*#* ile super su ikonunun gizlendiği ve *#1234# ile de açıldığı belirtiliyor. Bunu kendi telefonunda deneyen varmı. Ben denicem ama şu an teli yeni aldım deneyemiyorum root yapmadım henüz. Bişlgisi olup yapan bir arkadaş varsa bilgilendirebilirmi. Teşekkürler
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Alpoahmo 5 yıl
Alakası yok arkadaşlar android 5.0 ı rootlu kullanan arkadaşım var
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TheMuyu 5 yıl
yeni rom yüklendiğinde bunu engelleyemezler
ama var olan rom üzerine yüklenmesini engellemesine de karşıyım nerede kaldı Android ozgurlugu
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CanKartaL84 5 yıl
İşletim sistemi opsiyonlu olmalı. İsteyen uygun istediği yazılımı kurabilmeli ama böyle olursa telefonu aldıktan 1 sene sonra yeni telefon ihtiyacımız olmaz ve satışlar düşer. Kendi yazılımlarına mahkum ediyorlar ki kendi pazarlarını hareketli tutabiliyorlar. Ben olayın bu yönünün de ağır bastığını düşünüyorum bu güvenlik önlemlerinde. Yoksa yazılımda kendi sistemine güvenlik için ekstra özellikler yüklersin, bootloder ı da açık bırakıp herkese özgürlüğünü verirsin ki bunu yapmak bootloaderı kilitli tutup sayaçlar koymaktan daha kolay bir yöntemdir bence.
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ltrg 5 yıl
Google 'ın parcalarini kendinizi olusturup modifiye upgrade yapilabilecek bi telefon projesi vardi ona ne oldu bilmiyorum.bu isin donanimsal kismiydi yukarda mesaji gecen arkadasa katiliyorum sonucda biton gereksi yada kisisel olarak bi cok insanin kullanmadigi ozellik ve app dolu android bugun dunya uzerinde bariz sekilde en cok hatta en tepedeki kullanilan isletim.sistemi bence yalin sade bi isletim sistemi telefona yuklenip tipki gapps gbi istedigimiz app leride sonradan ekleyebilmeyizki bu root ile mumkun simdilik ve bicok seyde hayatimizi kolaylastiran root ornek vermem gerekirse titanium backup benim isimi goren super bi app oyunlari saveleriyle kaydetmesi datalari vs tipki pc deki acronis programi gbi e tahminimce boyle bi guzelligi herkes yasamalali ve root bunu sagliyo.konumuza gelecek olursak bundan 2 yil once desire hd almisdim bilenler bilir kaldiki o donem android 2.3.6 bu telefon icin en son yazilimdi ve guncelleme gelmedi o surumden sonra ve bu telefonun root olayi gordugum en zor root idi yaparken bikere anakarti yaktim Allahdan servis cakmadi sifir anakartla gonderdi ki kaldiki ben servise yollarken ekranda beyaz isikdan baska bisey yokdu muhtemelen root dan oldugunu anlamadilar.herneyse bu telefon daha 2.3.6 da rootu zordu ve versiyon dusurup hallediyorduk oda baya mesakkatli bi isdi.gel gelelim android 5 cikacak google istese taa en basda rootun onunu kapatirdi veya tipki desire hd gbi lanet olasi zor bi hale getirebilirdi.root androidde hic bi zaman bitmez zaten pazarin buyuk cogunluguda ios'a fark atmasininda en buyuk sebebi bu kisaca root 5 e de 6 yada gelir gelecekdir.
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Sedat. 5 yıl
Yeni telefonlar Saçma salak programlar yüklenmiş şekilde Gelmese Çoğu kimse root yapmaz bile zaten.. Root yapanların %60'i SİRF saçma sapan programları telefonlarından sikebilmek için root yapıyor... Ben şahsım adına konuşayım Rootu sırf Gereksiz kullanmadigim bellekte yer tutan programlari silebilmek için yaptım.. Başka da bi yararıni görmedim.. Telefonlar özellikleri dışında başka hiç bir Program apk yüklü olmadan gelse süper olacak.. Google bir ara bunun böyle olacağını bile açıkladı sonra ne oldu belli değil bi daha lafını bile gecirmediler..
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307kd 5 yıl
Windows Mobile kadar özgürü yoktu. Root falan yapmadan istediğimiz romu kuruyor hatta çok rahat rom hazırlayabiliyorduk. Ne vardı Windows phone a geçecek? Adam gibi bir market yeterliydi. Omarket bile iş görüyordu.
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master96 5 yıl
eksik bilgi verilmiş arkadaşların dediği gibi.Ayrıca androidin başlıca artısı olan yazılımsal bağımsızlığı kaldırmak gayet mantıksız bir hareket olur.
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BADA55 5 yıl
Gittikçe android de ios'a gidiyor ya...

Hadi hayırlısı
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Biggest Star 5 yıl
Yalan arkadaşlar öyle bir olay yok. Android 5.0 ı rootlu kullanıyorum.


Cihaz: General Mobile Discovery















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CanKartaL84 5 yıl Biggest Star
Biggest Star

Yalan arkadaşlar öyle bir olay yok. Android 5.0 ı rootlu kullanıyorum.


Cihaz: General Mobile Discovery

















GMD için 5.0 güncellemesi mi çıktı ki?
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Sirkadyen 5 yıl ekrem71
If the bootloader is locked, however, and the manufacturer is reluctant to grant access, as so many are, you are out of luck, my friend.


Aldığınız kaynakta yazan şey bu. Sizin yaptığınız haberde neden bootloaderla ilgili birşey yok Ekrem Bey ?
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your_rock 5 yıl
Arkadaşlar Chainfire'ın G+'taki yazısına göz atmanızı öneririm. Haber klasik bir Ekrem haberi olduğu için detaydan yoksun bir haber olmuş, Chainfire sadece bootloader kilidi olan telefonlarda root işleminin çok zor ya da imkansız olacağını söylemiş, şayet cihazın bootloader kilidi açıksa ya da açılabiliyorsa sorun olmayacağını söylemiş.

Link: plus.google.com/...
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II. Aragorn 5 yıl
Amaç ne acaba? Yediği kaba s.çmak bu olsa gerek
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