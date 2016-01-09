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Android 6.0 beklentilerin altında yükseliyor

Android işletim sisteminin yeni sürümü 6.0 Marshmallow, halen beklenen benimsenme oranlarına ulaşamadı. Önümüzdeki aylarda da çıkış yapamazsa, çok düşük bir payda kalması muhtemel.
3 yıl
8,1b
1
62
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android 6.0 beklentilerin altında yükseliyor


Eylül ayı sonunda resmi olarak tanıtılması ile birlikte, Android 6.0 işletim sisteminin hızlı bir benimsenme sürecine girmesi bekleniyordu ancak bu pek mümkün olmadı ve sürüm halen emekleme aşamasında. Tam tersine Android Lollipop sürümünde ise hızlı bir yükseliş yaşanıyor. 

Android 6.0 işletim sisteminin halen bekleneni veremediği görülüyor. Aralık 2015 ölçümlerine göre Android 6.0 sürümü yüzde 0.5 kullanım oranından yüzde 0.7 kullanım oranına yükseldi. 2 milyara yaklaşan Android ekosistemi düşünüldüğünde bu oran bile hatırı sayılır bir cihaz sayısına denk geliyor ancak yine de yetersiz. 

Aslında yeni Android sürümlerinin tanıtım tarihi, tam da akıllı telefon pazarında dönemsel durgunluğun yaşandığı zaman denk geliyor. Gelecek yılın yeni amiral gemi modellerini bekleyen tüketiciler, biraz pazardan uzakta durmayı tercih ediyor. Yeni Nexus modelleri de yaygın bir satış ağına girmeyince yeni Android sürümlerinin ilk aylarda ivme yakalaması zorlaşıyor. Ayrıca yavaş ilerleyen güncelleme süreci de bunun tuzu biberi oluyor. 

Bunun yanında yeni piyasaya çıkan akıllı telefonlarda halen Android Lollipop sürümleri var ve nedense üreticiler 6.0 sürümüne dokunmuyor. Bu yüzde Android Lollipop oranları önceki aya göre toplamda yüzde 29.5'ten yüzde 32.9'ya yükselmiş durumda. Ekosistemin en yüksek kullanım oranına sahip Android 4.4 Kitkat ise yüzde 37 seviyesinden yüzde 36.10 seviyesine gerilemiş. 

Görünen o ki yeni amiral gemi modellerinin piyasaya çıkacağı bahar aylarına kadar Android 6.0 sürümünün yükselişe geçmesi çok zor gibi görünüyor. Diğer tarafdan daha önce bahsettiğimiz gibi Android ekosisteminin 2 milyar rakamına yaklaşmış olması, oranların boyutunu da küçültüyor.  

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 3 yıl en beğenilen
güncellemiyor firmalar millet ne yapsın
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Guhong01 3 yıl
Şu haber sıkmaya başladı artık ciddi anlamda. Google sürümü sunuyor üreticiler yayınlamıyor, yayınlasalar böyle olmayacağını editörler benden daha iyi biliyor. Bu haberin tek amacı "laf olsun torba dolsun"
Şu haber sıkmaya başladı artık ciddi anlamda. Google sürümü sunuyor üreticiler yayınlamıyor, yayınlasalar böyle olmayacağını editörler benden daha iyi biliyor. ...
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damn2u 3 yıl
Nedendir bilmem fakat telefonların piyasaya ilk çıktığı sürümler daha stabil oluyor. Sonradan gelen güncellemeler ile daha iyi deneyim sunan bir telefon kullanmadım şu ana kadar. Her güncelleme bir şeyler götürüyor cihazlardan. Firmalar mı yetersiz bu konuda, yoksa bilerek mi yapıyorlar nedir bilemiyorum fakat Google firmasının yeni sürümde vaad ettiği şeylerden çok sorunlarla yüzleştiğimiz için Android sistemin adı çıkıyor maalesef.
Nedendir bilmem fakat telefonların piyasaya ilk çıktığı sürümler daha stabil oluyor. Sonradan gelen güncellemeler ile daha iyi deneyim sunan bir telefon kul...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
HünkarBeğendi 3 yıl
adamların en çok kafa yordukları şey daha fazla cihaz satmak, tüm sorunların temel sebebi bu. dünyadaki tüm tüketiciler imza sırasına girip firmalara "her yıl daha da kısalan zaman aralığında yeni telefonunuzu satın alacağım" diye taahhüt verdikleri takdirde herkes rahatlar ve istediğiniz herşeyi yaparlar. adamların derdi elinizdeki cihazları mümkün olduğunca çabuk çöpe atabilmenizi sağlamak işin yazılım kaymağını zaten google yiyor donanımcılara da başka çare kalmıyor bu durumda.
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peaceandwar 3 yıl
Güncelleme verilmiyorki tele ilerlesin ama lollipopta yeterli şu an benim için problem değil.
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DH Misafiri 3 yıl
lg g2 ye gelsin en az yüzde 1 oynatırız pazar payını :)
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Akbaba89 3 yıl
Burada tek suçlu google'dır. Yaptırım yapmayı geçtim,optimize edilmemiş kasıtlı olarak yayınlanan eski cihazları kastıran romlara bile göz yumuyorlar
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0rka 3 yıl
Google üretici firmalara biraz baskı yapsa da lg g2 ye güncelleme gelse
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sercandk 3 yıl
6.0.1 sürümü oldukça stabil. Güç tasarrufu konusunda da oldukça basarili. Gayet memnunum şu haliyle
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Master_Evil 3 yıl
bu saatten sonra bende telefonu güncellemem
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Dijitalevren 3 yıl
Verdiler de mi biz mi yüklemedik. Benim Samsung J7 ama gel gör ki. Bu adamlar en dandik telefona verirken yeni çıkmış telefonlara sağlam telefonlara vermiyor. Çok ilginç... Ben telefonu değiştirdiğim an iphone alacağım artık.
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Pcoyuncy 3 yıl
Gelse yükleriz
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alphekka 3 yıl
sırf bu android dünyasının tutarsızlıkları yüzünden,google ı ve hizmetlerini sevsem de, kullanmayı bırakmasam da androide elveda deyip ios a geçtim.
nedir bu adam bir android yapmış 100 tane üretici alıyor kırpıyor biçiyor değiştiriyor ürettiği telefona portlayıp sunuyor, bir daha da yüzüne bakmıyor. market desen binlerce uygulama, her uygulama her cihazda aynı performansı veremiyor haliyle
ios öyle mi topu topu 3-5 cihaz var, milyonlarca kullanıcısı varsa, ve o milyonlar topu topu 3-5 cihazı kullanıyor, güncellemeler hatta uygulamalar bile ince elenip sık dokuyarak anında yayınlanıyor.
android e de bir standart gelene kadar geçmeyi de düşünmüyorum
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RaptorFX 3 yıl
Her yıl yeni dünya kadar model çıkarsa 2 sene öncenin amiral gemileri güncelleme falan alamaz haliyle. Firmalar var gücüyle tüm çalışanlarını yeni çıkaracakları zilyon farklı varyasyonu olan modellere yönlendiriyor. Bütün ARGE yeniye yönelik oluyor. Lütfedip 1 sene içinde güncelleme verip anında tarihin tozlu raflarına gömülüyor alayı. Şimdinin orta alt sınıf 6.0 sürümüyle piyasaya çıkacak telefonların alayından güçlü 4-5 yıllık amiral gemileri var. Güncelleme gelse adam yoluna devam edecek ama olur mu... ,Marx mezarında ters döner sonra...
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aycibin 3 yıl
samsung fazla model çıkardığından güncellemeleri çok aksatır oldu.hele tabletlerde sürünüyor.sony,lg ve htc bu konuda daha başarılı görünüyor.tabi amiral gemileri en hızlı güncelleme alan modeller.
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Alex Higgins 3 yıl
Ios 5 ile çıkmış iphone 4s ios 9.2 almış g2ler,z1ler,note 3ler marsmallow almıyor sonra oran düşük
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Onurmsq 3 yıl Alex Higgins
Lester Nygaard
Ios 5 ile çıkmış iphone 4s ios 9.2 almış g2ler,z1ler,note 3ler marsmallow almıyor sonra oran düşük

4si kullan bakalim 9.2 ile . Kullanabiliyorsan helal olsun dicem sana. Her zaman sorunsuz alt surum yeni sorunlu surumden kat kat daha iyi
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