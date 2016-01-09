Android 6.0 beklentilerin altında yükseliyor





Eylül ayı sonunda resmi olarak tanıtılması ile birlikte, Android 6.0 işletim sisteminin hızlı bir benimsenme sürecine girmesi bekleniyordu ancak bu pek mümkün olmadı ve sürüm halen emekleme aşamasında. Tam tersine Android Lollipop sürümünde ise hızlı bir yükseliş yaşanıyor.





Android 6.0 işletim sisteminin halen bekleneni veremediği görülüyor. Aralık 2015 ölçümlerine göre Android 6.0 sürümü yüzde 0.5 kullanım oranından yüzde 0.7 kullanım oranına yükseldi. 2 milyara yaklaşan Android ekosistemi düşünüldüğünde bu oran bile hatırı sayılır bir cihaz sayısına denk geliyor ancak yine de yetersiz.





Aslında yeni Android sürümlerinin tanıtım tarihi, tam da akıllı telefon pazarında dönemsel durgunluğun yaşandığı zaman denk geliyor. Gelecek yılın yeni amiral gemi modellerini bekleyen tüketiciler, biraz pazardan uzakta durmayı tercih ediyor. Yeni Nexus modelleri de yaygın bir satış ağına girmeyince yeni Android sürümlerinin ilk aylarda ivme yakalaması zorlaşıyor. Ayrıca yavaş ilerleyen güncelleme süreci de bunun tuzu biberi oluyor.





Bunun yanında yeni piyasaya çıkan akıllı telefonlarda halen Android Lollipop sürümleri var ve nedense üreticiler 6.0 sürümüne dokunmuyor. Bu yüzde Android Lollipop oranları önceki aya göre toplamda yüzde 29.5'ten yüzde 32.9'ya yükselmiş durumda. Ekosistemin en yüksek kullanım oranına sahip Android 4.4 Kitkat ise yüzde 37 seviyesinden yüzde 36.10 seviyesine gerilemiş.





Görünen o ki yeni amiral gemi modellerinin piyasaya çıkacağı bahar aylarına kadar Android 6.0 sürümünün yükselişe geçmesi çok zor gibi görünüyor. Diğer tarafdan daha önce bahsettiğimiz gibi Android ekosisteminin 2 milyar rakamına yaklaşmış olması, oranların boyutunu da küçültüyor.

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html