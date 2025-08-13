Giriş
    Spotify Türkiye, editörleri hakkında çıkan iddiaları yalanladı

    Rekabet Kurumu tarafından soruşturmaya alınan Spotify’ın Türkiye’deki editörlerini mercek altına aldığı iddia edilmişti. Spotify Türkiye’den yapılan açıklamada ise bu iddia yalanlandı.

    Spotify Türkiye, editörleri hakkında çıkan iddiaları yalanladı Tam Boyutta Gör
    Çevrimiçi müzik devi Spotify’ın Türkiye’deki editörleri hakkında inceleme başlattığı iddia edilmişti. Ancak bu iddianın üzerinden çok geçmeden Spotify Türkiye “editörlerimizi ve müzik ekibimizi hedef alan haberler doğru değil” açıklamasında bulundu.

    Spotify iddiaları reddetti

    Geçtiğimiz gün HaberTürk’te yer alan haberde Spotify’ın Türkiye’de görev yapan editörler hakkında dahili bir soruşturma başlattığı iddia edilmişti. Rekabet Kurumu, Spotify hakkında geçtiğimiz ay soruşturma başlatmıştı.

    Spotify Türkiye, yaptığı açıklamada soruşturmada Rekabet Kurumu ile birlikte çalışacaklarının altını çizerek şu ifadelere yer verdi: “Spotify olarak müzik programlamamıza büyük özen gösteriyor, dinleyicilerin dünya çapında milyonlarca yeni sanatçıyı keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Son dönemde editörlerimizi ve müzik ekibimizi hedef alan haberler doğru olmamakla birlikte, yürütülmekte olan Rekabet Kurulu incelemesi kapsamında iş birliğine devam ediyoruz.”

    Kurum tarafından başlatılan soruşturmada bazı içeriklerin diğerlerine göre daha görünür hâle getirilip getirilmediği ve telif dağıtımında adaletsizlik olup olmadığı konuları incelenecek.

    Yangınla savaşan yapay zekalı helikopter yolda

