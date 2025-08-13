Spotify Türkiye, editörleri hakkında çıkan iddiaları yalanladı

Spotify iddiaları reddetti
Geçtiğimiz gün HaberTürk’te yer alan haberde Spotify’ın Türkiye’de görev yapan editörler hakkında dahili bir soruşturma başlattığı iddia edilmişti. Rekabet Kurumu, Spotify hakkında geçtiğimiz ay soruşturma başlatmıştı.
Spotify Türkiye, yaptığı açıklamada soruşturmada Rekabet Kurumu ile birlikte çalışacaklarının altını çizerek şu ifadelere yer verdi: “Spotify olarak müzik programlamamıza büyük özen gösteriyor, dinleyicilerin dünya çapında milyonlarca yeni sanatçıyı keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Son dönemde editörlerimizi ve müzik ekibimizi hedef alan haberler doğru olmamakla birlikte, yürütülmekte olan Rekabet Kurulu incelemesi kapsamında iş birliğine devam ediyoruz.”
Kurum tarafından başlatılan soruşturmada bazı içeriklerin diğerlerine göre daha görünür hâle getirilip getirilmediği ve telif dağıtımında adaletsizlik olup olmadığı konuları incelenecek.