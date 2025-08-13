Spotify Türkiye, editörleri hakkında çıkan iddiaları yalanladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çevrimiçi müzik devi Spotify’ın Türkiye’deki editörleri hakkında inceleme başlattığı iddia edilmişti. Ancak bu iddianın üzerinden çok geçmeden Spotify Türkiye “editörlerimizi ve müzik ekibimizi hedef alan haberler doğru değil” açıklamasında bulundu.

Spotify iddiaları reddetti

Geçtiğimiz gün HaberTürk’te yer alan haberde Spotify’ın Türkiye’de görev yapan editörler hakkında dahili bir soruşturma başlattığı iddia edilmişti. Rekabet Kurumu, Spotify hakkında geçtiğimiz ay soruşturma başlatmıştı.

Spotify Türkiye, yaptığı açıklamada soruşturmada Rekabet Kurumu ile birlikte çalışacaklarının altını çizerek şu ifadelere yer verdi: “Spotify olarak müzik programlamamıza büyük özen gösteriyor, dinleyicilerin dünya çapında milyonlarca yeni sanatçıyı keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Son dönemde editörlerimizi ve müzik ekibimizi hedef alan haberler doğru olmamakla birlikte, yürütülmekte olan Rekabet Kurulu incelemesi kapsamında iş birliğine devam ediyoruz.”

Apple, Elon Musk’ın “ChatGPT’yi kayırma” iddialarına cevap verdi 8 sa. önce eklendi

Kurum tarafından başlatılan soruşturmada bazı içeriklerin diğerlerine göre daha görünür hâle getirilip getirilmediği ve telif dağıtımında adaletsizlik olup olmadığı konuları incelenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: