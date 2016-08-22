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Android 7.0 Nougat, resmi olarak dağıtıma başladı

Android işletim sisteminin son sürümü olan 7.0 Nougat, bugün itibariyle Nexus ve Android One cihazlarına güncelleme olarak dağıtıma başlamış durumda. Detaylar haberimizde.
2 yıl
20,9b
1
97
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın bu yıl beklenenden biraz daha erken tanıttığı Android işletim sisteminin son sürümü olan 7.0 Nougat, yine beklenenden biraz daha erken güncellemeye başladı. Bugün itibariyle Nexus ve Android One cihazları güncelleme almaya başladı.

Geçen yıla göre yaklaşık olarak 40 gün önce başlayan güncelleme; Nexus 6, Nexus 9, Nexus Player, Nexus 5X, Nexus 6P ve Pixel C tablet modelleri için geçerli. Ayrıca Android One cihazları da güncellemeden faydalanıyor. Yani ülkemizde General Mobile 4G ve 5 Plus modelleri de listede.

 

Android 7.0 Nougat, resmi olarak dağıtıma başladı
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Android 7.0 Nougat

Android 7.0 ile gelecek bazı önemli özelliklere baktığımızda, Ayarlar menüsündeki alt menü başlıklarının kısa bilgilerle donatılması, yine Ayarlar menüsünde sol üst kısma yerleşmiş menü ikonu, Ses ve Bildirimler sekmesinin iki ayrı başlığa geçiş yapması, arka planda kurulan güncellemeler, bildirim çubuğunda biraz daha genişletilmiş alan, bildirim penceresinden gelen mesajlara cevap yazabilme, yerleşik bölünmüş pencere desteği, video pencerelerinin ekran üzerinde yüzebilmesi, Doze tasarruf modunun daha agresif olması, Java 8 desteği, hızlı başlatma, yerleşik numara engelleme, gelişmiş RAM yönetimi bunlar arasında sayılabilir.

Güncelleme elbette bir anda tüm telefonlara dağıtılamıyor. Bölge bölge ve zamana yayılmış olarak ilerleyecek güncellemenin, Google bir kaç hafta sürebileceğini belirtiyor. Bu bakımdan telefonunuza hemen güncellemenin gelmesi biraz zor olabilir.

Bu yıl ilk defa Nexus cihazlarından da önce Android 7.0 taşıyan üçüncü taraf bir akıllı telefon olacak. LG ve Google arasındaki özel anlaşma gereği, yeni amiral gemi modeli V20, Android 7.0 işletim sistemi ile pazara çıkan ilk akıllı telefon olacak. Sonrasında yeni Nexus telefonlarının tanıtıldığını göreceğiz.

Ayrıca Bkz. "4.7 inçlik iPhone modelinde OIS ihtimali"

Akıllı telefon üreticileri, genelde kaynak kodlarının yayınlandığı tarihten itibaren 90 gün sonra güncellemeyi dağıtmaya başlıyor. Bu bakımdan en erken Kasım ayında ilk güncellemelerin telefonlara düşmeye başladığını görebiliriz. 


http://www.phonearena.com/news/Android-7.0-Nougat-starts-official-rollout-to-Nexus-devices-and-the-Pixel-C_id84386 Yorum Yaz
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tekin-71 2 yıl en beğenilen
550 liralik gm4 note 7 den önce alacak
3 Yanıt Yanıtla +72
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dr20mouse 2 yıl tekin-71
tekin-71
550 liralik gm4 note 7 den önce alacak


Evet doğru hocam hızlı olmasında haklısınız ama note 7'deki birsuru yazılımsal özelliklerde gm 4g'de olmayacak.
tekin-71550 liralik gm4 note 7 den önce alacakEvet doğru hocam hızlı olmasında haklısınız ama note 7'deki birsuru...
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2 Yanıt Yanıtla +42
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fthkn 2 yıl
sürekli rakamlar yükseliyor ama hiçbir yenilik gelmiyor. Tarz değişmiyor. Ram kullanımı iyileşmiyor. Yine baştan savma olacak. 1 GB ram yetmiyor o yüzden güncellemedik dedikleri bir sürü cihaza rağmen 1 GB ramli cihaz üretmeye devam edip milleti de aptal yerine koymaya devam ediyorlar. Belki de aptal yerine koymuyorlardır.
sürekli rakamlar yükseliyor ama hiçbir yenilik gelmiyor. Tarz değişmiyor. Ram kullanımı iyileşmiyor. Yine baştan savma olacak. 1 GB ram yetmiyor o yüzden güncel...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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zIEdward 2 yıl
haberi gördükden sonra bir heyacanla telefonuma doğru gittim yazılımınız güncel yazısını görünce bir üzülme anlatılmaz yaşanır :P
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balmorhea19 2 yıl
Guncellemeyi Diskavriciler alamayacagiz muhtemelen ama 4G'nin alacak olmasi sevindirdi. Plastik seviciler sira beklesin.
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Coskun Marley 2 yıl
1300 tllik discovery elite hala 4.4.2 kullanıyor ve guncelleme haberi bile yok bunadil adalet lan :/
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EnverPasha 2 yıl
sony xperia z2 almıyor yeni güncellemeyi. hiç hoşuma gitmedi
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SHADOW 2 yıl EnverPasha
EnverPasha
sony xperia z2 almıyor yeni güncellemeyi. hiç hoşuma gitmedi

Valla hocam kusura bakma da bi zahmet gelmesin artik.
Adamlar zaten verdikce veriyo masallah.guncelleme konusunda baya comertler.
Z2 nin almamasi normal geliyo bana.
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isem 2 yıl
GM 4g harbiden geldi şu an...indiriyor.....
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Father Torque 2 yıl
Dün akşam geldi, indirip kurdum ve hemen hard reset atarak sıfırdan kurulum yaptım. Şu ana kadar bir sorun yok.
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sercandk 2 yıl
Gm 4g ile nougat'ı bekliyoruz bakalım.
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ottorehagel 2 yıl
Her yeni sürümde ram ihtiyacı artıyor. Telefonlar bilgisayarı geçti neredeyse. Bu nasıl uygulama geliştirme anlamıyorum. 1 gb ram da 750 mb kullanıyordu. 4 gb ram oldu 3750 mb kullanılıyor. Ben ne anladım bu işten. 3 tane yeni özellik koyup yeni sürüm diyorlar ondan sonra telefonlar 1 sene içinde çöp.
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Strange Night 2 yıl
Google'ın 6.0 ve 7.0 çıkarması kadar gereksiz bir şey yok.
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aykut.. 2 yıl
Arkadaslar arayuzu cok bogucu degil mi sizce ? Kitkat bana gore arayuzde cok iyiydi
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fnxcoder 2 yıl
Samsung kullanıcısı olarak hiç heyecanlanmadım.
Seneye bu zamanlar tepe modellere gelir.
tabi ozamana S8 Note 8 felan yapar samsung
ama ne hikmetse yazılım tarafında bütün büyük üreticiler verir güncellemeyi
aradan 3-5 ay daha geçer ve sonunda 7.0 OTA üzerinden verilir.
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