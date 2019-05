Android 7.0 Nougat, resmi olarak dağıtıma başladı

Google’ın bu yıl beklenenden biraz daha erken tanıttığı Android işletim sisteminin son sürümü olan 7.0 Nougat, yine beklenenden biraz daha erken güncellemeye başladı. Bugün itibariyle Nexus ve Android One cihazları güncelleme almaya başladı.

Geçen yıla göre yaklaşık olarak 40 gün önce başlayan güncelleme; Nexus 6, Nexus 9, Nexus Player, Nexus 5X, Nexus 6P ve Pixel C tablet modelleri için geçerli. Ayrıca Android One cihazları da güncellemeden faydalanıyor. Yani ülkemizde General Mobile 4G ve 5 Plus modelleri de listede.

Tam Boyutta Gör

Android 7.0 Nougat

Android 7.0 ile gelecek bazı önemli özelliklere baktığımızda, Ayarlar menüsündeki alt menü başlıklarının kısa bilgilerle donatılması, yine Ayarlar menüsünde sol üst kısma yerleşmiş menü ikonu, Ses ve Bildirimler sekmesinin iki ayrı başlığa geçiş yapması, arka planda kurulan güncellemeler, bildirim çubuğunda biraz daha genişletilmiş alan, bildirim penceresinden gelen mesajlara cevap yazabilme, yerleşik bölünmüş pencere desteği, video pencerelerinin ekran üzerinde yüzebilmesi, Doze tasarruf modunun daha agresif olması, Java 8 desteği, hızlı başlatma, yerleşik numara engelleme, gelişmiş RAM yönetimi bunlar arasında sayılabilir.

Güncelleme elbette bir anda tüm telefonlara dağıtılamıyor. Bölge bölge ve zamana yayılmış olarak ilerleyecek güncellemenin, Google bir kaç hafta sürebileceğini belirtiyor. Bu bakımdan telefonunuza hemen güncellemenin gelmesi biraz zor olabilir.

Bu yıl ilk defa Nexus cihazlarından da önce Android 7.0 taşıyan üçüncü taraf bir akıllı telefon olacak. LG ve Google arasındaki özel anlaşma gereği, yeni amiral gemi modeli V20, Android 7.0 işletim sistemi ile pazara çıkan ilk akıllı telefon olacak. Sonrasında yeni Nexus telefonlarının tanıtıldığını göreceğiz.

Akıllı telefon üreticileri, genelde kaynak kodlarının yayınlandığı tarihten itibaren 90 gün sonra güncellemeyi dağıtmaya başlıyor. Bu bakımdan en erken Kasım ayında ilk güncellemelerin telefonlara düşmeye başladığını görebiliriz.