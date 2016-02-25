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Android Destek Kütüphanesi'ne gece modu desteği geliyor

Gece saatlerinden sonra renk temasını ve parlaklığı ayarlayarak gözleri yormamayı hedefleyen gece modu, Android Destek Kütüphanesi 23.2 sürümü ile ekosisteme geliyor.
3 yıl
3,2b
1
11
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android Destek Kütüphanesi'ne gece modu desteği geliyor

Android işletim sisteminin programlama arayüzleri için çeşitli kod yapılarını barındıran Android Destek Kütüphanesi, 23.2 sürümüne güncellenirken, bazı yenilikler de dikkat çekiyor. Bunların arasında gece modu desteği ve sol menü tasarımı bulunuyor.

Gece modu, hali hazırda da pek çok uygulamada karşımıza çıkıyor. Belirli bir saatten sonra, uygulamanın tema renklerinin daha okunur olması için optimize edilmesi anlamına gelen gece modu, 23.2 sürümüne eklenmesiyle geliştiricilerin işini de kolaylaştıracak. Geliştiriciler, artık uygulamalarının belirli saatlerde otomatik olarak gece moduna geçmesini sağlayabilecek. Bu, aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlayacak.
Ayrıca Bkz. "Microsoft'tan Android'e klavye hediyesi"

Gece modu, Android 4.0 işletim sistemine kadar geriye dönük uyumluluk sağlayacak. Bu bakımdan, geniş bir cihaz yelpazesi yararlanabilecek. Google, Bluetooth ayar sayfasının gece modu ile hazırlanmış bir örneğini paylaştı. Muhtemelen, Android N veya Android 6.1 sürümünde, tüm sistemin gece moduna uyumlu hale geldiğini görebiliriz.

Görselde dikkat çeken diğer bir unsur, sandviç menü olarak da bilinen sol menü tasarımının kullanılıyor oluşu. Google'ın pek çok hizmetinde karşımıza çıkan bu yapı, henüz Android işletim sisteminde yerleşik olarak yer almıyor. Yine Android N sürümünde bu yeni tasarımı görme ihtimalimiz mevcut.
 

http://www.androidheadlines.com/2016/02/day-night-switching-added-to-android-support-library.html Yorum Yaz
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9unkarekoku 3 yıl en beğenilen
Gerekli bişeydi sevindim ama şaşırmadım. Benim asıl şaşırdığım güya akıllı olan telefonun böyle özelliklere yeni yeni kavuşuyor olması :-D
Yanıtla +7
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crazywinner3 3 yıl
Ulan ne zamandır gece modunu 2 layout oluşturarak hallediyordum. Şükür geldi artık tişikkirlir gugıl
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SEO-Uzmanı 3 yıl
valla android dediğiniz şey linux çekirdeği üzerinde çalışan bir sistem olduğu için ve şu an standart bir PC nin minimum 4gb ile 8gb ramle rahat çalıştığı düşünülür ise uzun lafın kısası android ne zaman pc kadar verimli kullanılır sorusunun cevabı işlemcisi rami ne zaman PC standartlarına ulaşırsa işte o zaman yoksa android versiyon 1000,000 şeklinde bu işin sonu gelmeyecek !
1 Yanıt Yanıtla +1
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WHITE_Wolf 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
valla android dediğiniz şey linux çekirdeği üzerinde çalışan bir sistem olduğu için ve şu an standart bir PC nin minimum 4gb ile 8gb ramle rahat çalıştığı düşünülür ise uzun lafın kısası android ne zaman pc kadar verimli kullanılır sorusunun cevabı işlemcisi rami ne zaman PC standartlarına ulaşırsa işte o zaman yoksa android versiyon 1000,000 şeklinde bu işin sonu gelmeyecek !

Kardeşim bence bilmediğin konulara girme 4-8 gb ramle pcde çalışan android sürümü diyorsun pc de remix os duymadın sanırım birde vm de android çalıştırma varki buda zaten 1 gb ramle bile yapılıyor uygulama geliştirirken test etme amaçlı.
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kadirirdem 3 yıl
standart olarak gelmeli bence...
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sangreal_1905 3 yıl
Gerekli birşeydi.Özellikle İPS ekranlarda parlaklığı ne kadar kısarsanız kısın gece insanın gözünü alıyordu.
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CooL_ROMEO 3 yıl
Daha fazla animasyon özelliği bekliyorum şahsen. En azından api 24 de getirsinler biraz daha animasyon + tasarımsal öğeler.
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assasin34 3 yıl
Android M developer sürümünde vardı bu özellik sonra final sürümünde kaldırmışlardı.
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9unkarekoku 3 yıl en beğenilen
Gerekli bişeydi sevindim ama şaşırmadım. Benim asıl şaşırdığım güya akıllı olan telefonun böyle özelliklere yeni yeni kavuşuyor olması :-D
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