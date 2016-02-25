Android Destek Kütüphanesi'ne gece modu desteği geliyor



Android işletim sisteminin programlama arayüzleri için çeşitli kod yapılarını barındıran Android Destek Kütüphanesi, 23.2 sürümüne güncellenirken, bazı yenilikler de dikkat çekiyor. Bunların arasında gece modu desteği ve sol menü tasarımı bulunuyor.



Gece modu, hali hazırda da pek çok uygulamada karşımıza çıkıyor. Belirli bir saatten sonra, uygulamanın tema renklerinin daha okunur olması için optimize edilmesi anlamına gelen gece modu, 23.2 sürümüne eklenmesiyle geliştiricilerin işini de kolaylaştıracak. Geliştiriciler, artık uygulamalarının belirli saatlerde otomatik olarak gece moduna geçmesini sağlayabilecek. Bu, aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlayacak.

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Gece modu, Android 4.0 işletim sistemine kadar geriye dönük uyumluluk sağlayacak. Bu bakımdan, geniş bir cihaz yelpazesi yararlanabilecek. Google, Bluetooth ayar sayfasının gece modu ile hazırlanmış bir örneğini paylaştı. Muhtemelen, Android N veya Android 6.1 sürümünde, tüm sistemin gece moduna uyumlu hale geldiğini görebiliriz.



Görselde dikkat çeken diğer bir unsur, sandviç menü olarak da bilinen sol menü tasarımının kullanılıyor oluşu. Google'ın pek çok hizmetinde karşımıza çıkan bu yapı, henüz Android işletim sisteminde yerleşik olarak yer almıyor. Yine Android N sürümünde bu yeni tasarımı görme ihtimalimiz mevcut.

Gece modu, Android 4.0 işletim sistemine kadar geriye dönük uyumluluk sağlayacak. Bu bakımdan, geniş bir cihaz yelpazesi yararlanabilecek. Google, Bluetooth ayar sayfasının gece modu ile hazırlanmış bir örneğini paylaştı. Muhtemelen, Android N veya Android 6.1 sürümünde, tüm sistemin gece moduna uyumlu hale geldiğini görebiliriz.Görselde dikkat çeken diğer bir unsur, sandviç menü olarak da bilinen sol menü tasarımının kullanılıyor oluşu. Google'ın pek çok hizmetinde karşımıza çıkan bu yapı, henüz Android işletim sisteminde yerleşik olarak yer almıyor. Yine Android N sürümünde bu yeni tasarımı görme ihtimalimiz mevcut.

http://www.androidheadlines.com/2016/02/day-night-switching-added-to-android-support-library.html