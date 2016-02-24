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Microsoft'tan Android'e klavye hediyesi

Android için çeşitli ve kullanışlı uygulamalar geliştiren Microsoft, dışarıdan link veya kişi aktarımı yapabileceğiniz Hub adındaki yeni klavyesini kullanıma sunuyor.
3 yıl
4,8b
1
14
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'tan Android'e klavye hediyesi
Android platformuna yoğun bir şekilde uygulama geliştiren Microsoft, yaptığı çeşitli anlaşmalarla ekosistemde büyük bir hakimiyet elde etmiş durumda. Ana ekran, kilit ekranı derken şimdi de yeni bir klavye uygulaması Android ekosistemine geliyor.

Hub adındaki klavye, rakiplerinden biraz farklılaşıyor. Gelişmiş tahmin yeteneği kulllanmaktan ziyade, içinde bulunduğunuz uygulamadan ayrılmadan, bazı kişisel verilerinize erişmenizi ve kullanmanızı sağlıyor. Örneğin panoya erişerek yakın zamanda kopyaladığınız parçaları ekranınıza getiriyor. Veya Office 365 veya cihazınızdaki dökümanları tarayarak, internet adreslerini topluyor.

Yine cihaz veya Office 365 üzerinde rehberinizi tarayarak kişileri havuza aktarıyor. Ayrıca gönderdiğiniz mesajları anlık olarak da tercime edebiliyor. Uygulama şu anda ABD ve İngiltere'de erişilebilir durumda. Kısa süre içerisinde diğer ülkelere ve dillere de çevrilecek.


 

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Guest-F8946C419 3 yıl en beğenilen
Geleneksel "Ms kendi sistemi dışında her yere çalışıyor." Konusuna hoş geldiniz.
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fx3169 3 yıl
Kimsede demiyor ki Windows 10 u telemetri(keylogger) karsiligi ucretsi veren swiftkey uygulamasini 250 milyon dolara alan M$ neden yeniden klavye uygulamasi cikariyor? Kisisel bilgilere erismek maksatli olmasin!
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yokbeolumbe 3 yıl
Microsoft aynı bizim ülkeye benziyor. Kendinden olmayana bu kadar destek...
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Guest-5E274E432 3 yıl
İnşAllah batarsın Microsoft.
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Basteryus 3 yıl Guest-5E274E432
BoxFun

İnşAllah batarsın Microsoft.

batıyo zaten, başta senin gibi haterlar olmak üzere biçok kişiye batıyo
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Guest-1E8273177 3 yıl
Nasıl bir klavyedir bu yenir mi? Çok acıktım.
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Das Boot 3 yıl
Note 3 N9000'e kuramıyorum. Cihazınızla uyumlu değil diyor
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fthkn 3 yıl
tayfn1907
Ms kendi sistemi dışında her yere çalışıyor gerçekten garip bir firma

microsoft windows'tan ibaret. Onu da sağolsun güçlü ABD hükümeti tekel olarak kalmasını sağlıyor. Yoksa windows dışında sağlam rekabet edeccek hiçbir gücü yok.
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infom@n 3 yıl fthkn
Microsoft donanım ürettirse de bir yazılım firmasıdır. Sadece Windows'tan ibaret değil.

Şirketin para kazanması hatta popülerliğinin artması için her platforma ürün geliştirebilir ve geliştirmeli de.
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Guest-F8946C419 3 yıl en beğenilen
Geleneksel "Ms kendi sistemi dışında her yere çalışıyor." Konusuna hoş geldiniz.
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minur 3 yıl
su an kullanıyorum gayet fena degıl .tahmınler dısında
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Glorfindel1907 3 yıl
Ms kendi sistemi dışında her yere çalışıyor gerçekten garip bir firma
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JessicaCornish 3 yıl minur
minur
su an kullanıyorum gayet fena degıl .tahmınler dısında

Anlamak için 10 kere okudum
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