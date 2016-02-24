Microsoft'tan Android'e klavye hediyesi

Android platformuna yoğun bir şekilde uygulama geliştiren Microsoft, yaptığı çeşitli anlaşmalarla ekosistemde büyük bir hakimiyet elde etmiş durumda. Ana ekran, kilit ekranı derken şimdi de yeni bir klavye uygulaması Android ekosistemine geliyor.



Hub adındaki klavye, rakiplerinden biraz farklılaşıyor. Gelişmiş tahmin yeteneği kulllanmaktan ziyade, içinde bulunduğunuz uygulamadan ayrılmadan, bazı kişisel verilerinize erişmenizi ve kullanmanızı sağlıyor. Örneğin panoya erişerek yakın zamanda kopyaladığınız parçaları ekranınıza getiriyor. Veya Office 365 veya cihazınızdaki dökümanları tarayarak, internet adreslerini topluyor.



Yine cihaz veya Office 365 üzerinde rehberinizi tarayarak kişileri havuza aktarıyor. Ayrıca gönderdiğiniz mesajları anlık olarak da tercime edebiliyor. Uygulama şu anda ABD ve İngiltere'de erişilebilir durumda. Kısa süre içerisinde diğer ülkelere ve dillere de çevrilecek.







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