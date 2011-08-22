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Android Gingerbread işletim sistemli LG E730 Optimus Sol resmiyet kazandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
21,8b
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74
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Android Gingerbread işletim sistemli LG E730 Optimus Sol resmiyet kazandı
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Hatırlatmak gerekirse geride bıraktığımız temmuz ayında LG Mobile'ın, 2011 yılının ikinci yarısı için hazırladığı yol haritası internete sızdırılmış; içinde 7 farklı akıllı telefonun bulunduğu yol haritasında Victor kod adlı model dikkatlerden kaçmamıştı. Daha sonra gelen açıklamalarda Victor kod adlı modelin, E730 Optimus Sol adı altında nihai tüketiciyle buluşacağının altı çizilmişti. Pocketnow'ın dün E730 Optimus Sol'a ait basın görsellerini internette yayınlamasının hemen ardından, akıllı telefona LG Mobile tarafından bugün itibarıyla resmiyet kazandırıldı.
Dünkü haberimizde de belirttiğimiz gibi LG Mobile'ın klasik tasarım çizgilerini taşıyan Optimus Sol, sadece 9.8 mm kalınlığında tasarlanmış. 1 GHzsaat hızında çalışan Qualcomm MSM8225 Snapdragon işlemciden ve 512 MB RAM'den güç aldığı ifade edilen Optimus Sol, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanıyor.
3.8-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde Ultra AMOLED dokunmatik ekrana, microSD kart desteğine (kutu içeriğinde 2 GB'lık kart mevcut) sahip akıllı telefonda Wi-Fi 802.11 b/g/n (Wi-Fi Direct, DLNA), Bluetooth 3.0 ve GPS gibi güncel donanımların unutulmadığını görüyoruz. Muhtemelen LG Mobile'ın Ultra AMOLED ekran açıklaması dikkatinizi çekmiştir. Bilindiği üzere aşırı aydınlık veya güneşli ortamlarda telefonların ekranını görmek zorlaşıyor. İşte LG Mobile bu durumu düşünmüş olacak ki, Optimus Sol'da yer verdiği Ultra AMOLED ekranın, standart AMOLED ekranlara kıyasla aşırı aydınlık ortamlarda daha iyi netlik, aydınlık sağladığını dile getiriyor.
Optimus Sol'un ön yüzünde 640 x 480 piksel, arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 5 megapiksellik kameraya otomatik odaklama özelliği eşlik ediyor. Son olarak 1500 mAh'lik bataryayla gelen LG Optimus Sol'un üç farklı renk seçeneğiyle eylül ayı ortasından itibaren Avrupa'da satışına başlanması beklenirken fiyatla ilgili açıklama yapılmadı.
Android Gingerbread işletim sistemli LG E730 Optimus Sol resmiyet kazandı
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http://www.gsmarena.com/lg_optimus_sol_gets_officially_announced-news-3029.php Yorum Yaz
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mcebi001 8 yıl en beğenilen
Tüm solculara hayırlı olsun....
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Bl00dyHell 8 yıl
LG'nin tasarımlarını hiç beğenemedim.
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mX-L4S3R 8 yıl
Apple buna da dava açar şimdi...

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3 Yanıt Yanıtla +4
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selenga_68 7 yıl
Valla7 ay kullandım gayet güzel telefon sesine laf edenler şasırdım size ses harikaydı ekran göruntusu dokunmatik hizi gayet iyi sadece tek dezavantaj flash ama her seye ragmen süper tel almaya deger
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Zeith 7 yıl
Eh iste
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svoodoo 7 yıl
bu telefon xperia neo v samsung galaxy w ile ayni ozelliklerde ve bence mükemmel bir ekrani var ben kullaniyorum ve cok begeniyorum 640 tl ye almistim o zaman ancak o fiyata galaxy ace alabilirdim telefon cok guzel oynatmadigi oyun rastlamadim real racing2 pes2012 asphalt6 shadow gun gibi agir oyunlari oynayabiliyorum 40-50 civari oyun program karisik yuklu sorunsuz kullaniyorum tek beklentim ics yi merak ediyorum ciksrsa bakalim tel nasil olacak.
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DH Misafiri 7 yıl
bu cihazi almatin aldigima pismanim snapdragon game commandi bile desteklemiyor
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TiSKE 7 yıl
Tam almaya karar veriyom
Her modelde olduğu gibi bunda da bir eksiklik cıkıyor
Flashı yok bu aletin icabında lazım olunca fener olarak kullanıyom ( 5800 da var )
FP olarak iyi gibi görünüyor
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DH Misafiri 7 yıl
BİMDE LG OPTİMUS E730 SOL 649.90 TL :OOOOOO
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woshcoom 7 yıl
İyi geceler arkadaşlar yeni aldığım LG e730 optimus sol 'da bir kaç şey kafama takıldı yardım ede bilecek arkadaş var mı?
1: LG PC Suite IV ile bağlandığımda telefondan internet'e girmem mümkün mü?
2: Gereksiz eklentilerin siline bilmesi mümkün mü?
3: Ekran görüntüsünü nasıl resim olarak alabilirim? Android işlemcili telefonların çogunda var bildiğim kadarıyla.
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DH Misafiri 7 yıl
Ben telefonu aldım kullanıyorum. Telefon çok ince ve çok hafif. Hatta hiç ağırlığı yok boş diyebilirsiniz oyuncak gibi. Dokunmatiği çok hassas çok güzel. Alışılagelmiş telefonların dışında bir menüsü var. Bana ilginç geldi sizede öyle gelecektir. Nokiadan sonra lg kullanmak :)
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vetivet 7 yıl
tasarım olmamış. fiyatına göre pahalı
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DH Misafiri 7 yıl
ben güzel bir telefon alacağım ama telefon özellikleri arasında bilgisayarda yaptığım işlemleri yapabileceğim facede olan okey ve çiftlik gibi oyunları oynayabileceğim youtube ve facedeki videoları hızlı bir şekilde açabilecek telefon arıyorum yardımcı olursanız sevinirirm.birde camerası en az 8 mega piksel ve flaş lı olmalı
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__Toprak__ 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ben güzel bir telefon alacağım ama telefon özellikleri arasında bilgisayarda yaptığım işlemleri yapabileceğim facede olan okey ve çiftlik gibi oyunları oynayabileceğim youtube ve facedeki videoları hızlı bir şekilde açabilecek telefon arıyorum yardımcı olursanız sevinirirm.birde camerası en az 8 mega piksel ve flaş lı olmalı

Hocam facebooktaki flash tabanlı oyunları oynayabilmek için cihazda flash player desteği olması yetmiyor maalesef, donanımı epey güçlü bir cihaz almanız gerekiyor çünkü o oyunlar işlemciyi de grafik kartını da zorluyor enteresan bir şekilde, hatta bana sorarsanız sırf bu tarz oyunları oynamak için cihaz arıyorsanız düzgün bir tablet alın sizin için daha uygun olacaktır. Tabiki gpu ve cpu konusunda sıkıntı yaşatmayacak bir model olmalı, telefonda da aynı şekilde; minimum çift çekirdekli işlemci ve 512 hatta fazla ram şart..çünkü oyunlar tarayıcıya gömülü, bu nedenle zorluyor. Youtube videoları zaten sorun değil, hemen hemen her akıllı telefonda bir youtube uygulaması var, uygulama ile sorunsuz açılıyor videolar zaten. ha ben tarayıcıdan girip HD izlemek istiyorum diyorsanız yine güçlü bir cihaz donanımı gereklidir söyleyeyim. facebook videoları içinse nispeten güçlü bir cihaz işinizi görecektir. Yani özetle siz, Samsung Galaxy SII, LG Optimus 3D/2X, Galaxy Nexus, Galaxy Note gibi bir cihaz almalısınız ya da gidip Asus Transformer Prime alın
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Angelica 8 yıl
Bu zamanda boyle bir donanima sahip telefonu cikarmadaki mantik ne acaba..
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__Toprak__ 7 yıl Angelica
Eray89

Bu zamanda boyle bir donanima sahip telefonu cikarmadaki mantik ne acaba..

Fiyat olabilir mi hocam?
optimus black bile o donanımla piyasanın epey altında bir fiyattan satılıyor, sol daha da ucuza satılır. Böylece insanlar makul fiyata makul donanıma sahip bir akıllı telefon alabilirler
Aynı donanımlı diğer markaların cihazlarının yaklaşık 300-400 TL daha pahalıya satıldığını hesaba katarsak bana gayet mantıklı göründü.
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__Toprak__ 8 yıl
Optimus Black vs Optimus Sol yazıp aratın video sitelerinde, karşılaştırması var, ekran kendini belli ediyor başarılı epeyce..ki black diyorum yani, ekranın ne kadar başarılı olduğunu bilen bilir :)
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BÖCCÜK ♂ 8 yıl
Daha güzel bir kız bulamamışlar mı ?
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