Android Gingerbread işletim sistemli LG E730 Optimus Sol resmiyet kazandı

Haber Editörü
Hatırlatmak gerekirse geride bıraktığımız temmuz ayında LG Mobile'ın, 2011 yılının ikinci yarısı için hazırladığı yol haritası internete sızdırılmış; içinde 7 farklı akıllı telefonun bulunduğu yol haritasında Victor kod adlı model dikkatlerden kaçmamıştı. Daha sonra gelen açıklamalarda Victor kod adlı modelin, E730 Optimus Sol adı altında nihai tüketiciyle buluşacağının altı çizilmişti. Pocketnow'ın dün E730 Optimus Sol'a ait basın görsellerini internette yayınlamasının hemen ardından, akıllı telefona LG Mobile tarafından bugün itibarıyla resmiyet kazandırıldı.
Dünkü haberimizde de belirttiğimiz gibi LG Mobile'ın klasik tasarım çizgilerini taşıyan Optimus Sol, sadece 9.8 mm kalınlığında tasarlanmış. 1 GHzsaat hızında çalışan Qualcomm MSM8225 Snapdragon işlemciden ve 512 MB RAM'den güç aldığı ifade edilen Optimus Sol, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanıyor.
3.8-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde Ultra AMOLED dokunmatik ekrana, microSD kart desteğine (kutu içeriğinde 2 GB'lık kart mevcut) sahip akıllı telefonda Wi-Fi 802.11 b/g/n (Wi-Fi Direct, DLNA), Bluetooth 3.0 ve GPS gibi güncel donanımların unutulmadığını görüyoruz. Muhtemelen LG Mobile'ın Ultra AMOLED ekran açıklaması dikkatinizi çekmiştir. Bilindiği üzere aşırı aydınlık veya güneşli ortamlarda telefonların ekranını görmek zorlaşıyor. İşte LG Mobile bu durumu düşünmüş olacak ki, Optimus Sol'da yer verdiği Ultra AMOLED ekranın, standart AMOLED ekranlara kıyasla aşırı aydınlık ortamlarda daha iyi netlik, aydınlık sağladığını dile getiriyor.
Optimus Sol'un ön yüzünde 640 x 480 piksel, arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 5 megapiksellik kameraya otomatik odaklama özelliği eşlik ediyor. Son olarak 1500 mAh'lik bataryayla gelen LG Optimus Sol'un üç farklı renk seçeneğiyle eylül ayı ortasından itibaren Avrupa'da satışına başlanması beklenirken fiyatla ilgili açıklama yapılmadı.
http://www.gsmarena.com/lg_optimus_sol_gets_officially_announced-news-3029.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Her modelde olduğu gibi bunda da bir eksiklik cıkıyor
Flashı yok bu aletin icabında lazım olunca fener olarak kullanıyom ( 5800 da var )
FP olarak iyi gibi görünüyor
1: LG PC Suite IV ile bağlandığımda telefondan internet'e girmem mümkün mü?
2: Gereksiz eklentilerin siline bilmesi mümkün mü?
3: Ekran görüntüsünü nasıl resim olarak alabilirim? Android işlemcili telefonların çogunda var bildiğim kadarıyla.
Hocam facebooktaki flash tabanlı oyunları oynayabilmek için cihazda flash player desteği olması yetmiyor maalesef, donanımı epey güçlü bir cihaz almanız gerekiyor çünkü o oyunlar işlemciyi de grafik kartını da zorluyor enteresan bir şekilde, hatta bana sorarsanız sırf bu tarz oyunları oynamak için cihaz arıyorsanız düzgün bir tablet alın sizin için daha uygun olacaktır. Tabiki gpu ve cpu konusunda sıkıntı yaşatmayacak bir model olmalı, telefonda da aynı şekilde; minimum çift çekirdekli işlemci ve 512 hatta fazla ram şart..çünkü oyunlar tarayıcıya gömülü, bu nedenle zorluyor. Youtube videoları zaten sorun değil, hemen hemen her akıllı telefonda bir youtube uygulaması var, uygulama ile sorunsuz açılıyor videolar zaten. ha ben tarayıcıdan girip HD izlemek istiyorum diyorsanız yine güçlü bir cihaz donanımı gereklidir söyleyeyim. facebook videoları içinse nispeten güçlü bir cihaz işinizi görecektir. Yani özetle siz, Samsung Galaxy SII, LG Optimus 3D/2X, Galaxy Nexus, Galaxy Note gibi bir cihaz almalısınız ya da gidip Asus Transformer Prime alın
Fiyat olabilir mi hocam? optimus black bile o donanımla piyasanın epey altında bir fiyattan satılıyor, sol daha da ucuza satılır. Böylece insanlar makul fiyata makul donanıma sahip bir akıllı telefon alabilirler Aynı donanımlı diğer markaların cihazlarının yaklaşık 300-400 TL daha pahalıya satıldığını hesaba katarsak bana gayet mantıklı göründü.
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