Android Gingerbread işletim sistemli LG E730 Optimus Sol resmiyet kazandı

Victor kod adlı model dikkatlerden kaçmamıştı. Daha sonra gelen açıklamalarda Victor kod adlı modelin, E730 Optimus Sol adı altında nihai tüketiciyle buluşacağının altı çizilmişti. Hatırlatmak gerekirse geride bıraktığımız temmuz ayında LG Mobile'ın, 2011 yılının ikinci yarısı için hazırladığı yol haritası internete sızdırılmış; içinde 7 farklı akıllı telefonun bulunduğu yol haritasındakod adlı model dikkatlerden kaçmamıştı. Daha sonra gelen açıklamalarda Victor kod adlı modelin,adı altında nihai tüketiciyle buluşacağının altı çizilmişti. Pocketnow 'ın dün E730 Optimus Sol'a ait basın görsellerini internette yayınlamasının hemen ardından, akıllı telefona LG Mobile tarafından bugün itibarıyla resmiyet kazandırıldı.

Dünkü haberimizde de belirttiğimiz gibi LG Mobile'ın klasik tasarım çizgilerini taşıyan Optimus Sol, sadece 9.8 mm kalınlığında tasarlanmış. 1 GHzsaat hızında çalışan Qualcomm MSM8225 Snapdragon işlemciden ve 512 MB RAM'den güç aldığı ifade edilen Optimus Sol, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanıyor.

3.8-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde Ultra AMOLED dokunmatik ekrana, microSD kart desteğine (kutu içeriğinde 2 GB'lık kart mevcut) sahip akıllı telefonda Wi-Fi 802.11 b/g/n (Wi-Fi Direct, DLNA), Bluetooth 3.0 ve GPS gibi güncel donanımların unutulmadığını görüyoruz. Muhtemelen LG Mobile'ın Ultra AMOLED ekran açıklaması dikkatinizi çekmiştir. Bilindiği üzere aşırı aydınlık veya güneşli ortamlarda telefonların ekranını görmek zorlaşıyor. İşte LG Mobile bu durumu düşünmüş olacak ki, Optimus Sol'da yer verdiği Ultra AMOLED ekranın, standart AMOLED ekranlara kıyasla aşırı aydınlık ortamlarda daha iyi netlik, aydınlık sağladığını dile getiriyor.



Optimus Sol'un ön yüzünde 640 x 480 piksel, arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 5 megapiksellik kameraya otomatik odaklama özelliği eşlik ediyor. Son olarak 1500 mAh'lik bataryayla gelen LG Optimus Sol'un üç farklı renk seçeneğiyle eylül ayı ortasından itibaren Avrupa'da satışına başlanması beklenirken fiyatla ilgili açıklama yapılmadı.



http://www.gsmarena.com/lg_optimus_sol_gets_officially_announced-news-3029.php