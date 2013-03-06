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Android Jelly Bean'in kullanım oranı %16.5'e yükseldi, Gingerbread ve Ice Cream Sandwich'te ise düşüş devam ediyor

6 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Android Jelly Bean'in kullanım oranı %16.5'e yükseldi, Gingerbread ve Ice Cream Sandwich'te ise düşüş devam ediyor
Play Store dijital içerik mağazasını ziyaret eden cihazların değerlendirilmesi sonucu oluşturulan Android işletim sisteminin versiyonlara göre dağılım tablosunun 18 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında elde edilen veriler kullanılarak oluşturulan yeni hali, Google tarafından kısa süre önce resmen paylaşıldı. Önceki iki haftalık zaman diliminde kullanım oranının düştüğü gözlenen Android 4.0.x Ice Cream Sandwich ve ekosistemin büyük çoğunluğunu oluşturan Android 2.3 Gingerbread sürümündeki küçülme devam ederken, en güncel versiyon konumundaki Android 4.1-4.2 Jelly Bean'in %15 barajını aştığı görülüyor.
Cupcake'e ait istatistikleri önemsenmeyecek bir seviyeye gerilemesi üzerine bir süredir tabloda sergilemeyen Google, muhtemelen sonraki grafiklerinden API seviyesi dört olan Android 1.6 versiyonunu da çıkaracak. %0.2'lik payı ile en alt seviyede yer alan Donut'u %1.2'lik Android 3.x Honeycomb ve %1.9 düzeyindeki Android 2.1 Eclair takip ediyor. Açık kaynak kodlu mobil işletim sistemi versiyonlara göre; üç büyük dilimden oluşuyor. Bu dilimlerden en büyüğü; 2010 yılında yayınlanan Gingerbread. İki hafta önceki verilerle kıyaslandığında %1.4'lük bir kayıpla %44.2'ye gerileyen versiyonun 2014 yılına kadar platformdaki ağırlığını hissettireceği öngörülüyor. İki büyük sürüm güncellemesini bünyesinde barındıran Jelly Bean'in yavaş da olsa büyümesi nedeniyle %30 barajını aşamadan düşüş göstermeye başlayan Ice Cream Sandwich, %28.6 ile işletim sisteminin ikinci büyük parçası konumunda.
Android üreticileri, 2013 yılında piyasaya sürmeye hazırladıkları mobil cihazların neredeyse tamamını 2012 Temmuz'unda kaynak kodları dağıtılan Jelly Bean sürümüyle yüklü olarak satışa çıkaracak. Bu sebeple önümüzdeki birkaç ay içerisinde, gerek HTC One, LG Optimus G/G Pro gerekse Samsung Galaxy S4 sayesinde Android 4.1-4.2 sürüm ailesinin ciddi bir yükseliş göstererek yılnı ikinci yarısına kadar %30'un üzerinde bir pay ele geçirmesi bekleniyor. Aynı dönemde Android'in dokuzuncu büyük versiyon güncellemesi Key Lime Pie'a ait kaynak kodları üreticilerle paylaşılmış ve ilk modellerin tüketiciyle buluşturulmasına hazırlanılıyor olacak. Arama motoru devinin güncelleme sorunları hususunda çok büyük bir değişime imza atmayacağını varsayarak yeni yükseltmenin çıkışından altı ay sonrasına kadar ciddi bir kullanım oranı yakalayamayacağı yorumunda bulunulabilir.

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html Yorum Yaz
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Bilal Akgündüz 6 yıl en beğenilen
armanatilgan
Arkadaşlar bu androidde sürüm yükseltmeler neden bu kadar uzun sürüyor? Saf androidi telefonumuza yüklesek çalışmaz mı ki?

Saf Android cihaza yüklenebilecek kapasitede değildir, cihaza göre gerekli eklemelerin yapılması gerekiyor. Eğer popüler bir cihaz kullanıyorsanız aygıtınız için tüm Android sürümleri kaynak kodları üzerinden birkaç gün içerisinde port edilebilir. Problem değil dediğiniz, ancak günlük kullanıma uygun olmuyor. Stabil olabilmesi için üreticiler kendi yazılım ekipleriyle aylarca testler yürütüyor yazılım üzerinde ve bölgelere/operatörlere özel cihazları tek tek iş ortaklarıyla kontrolden geçiriyor yeni sürüm ile. Haliyle uzun süre bekliyor kullanıcı. Nasıl çözülecek bu olay bilmiyorum.
armanatilganArkadaşlar bu androidde sürüm yükseltmeler neden bu kadar uzun sürüyor? Saf androidi telefonumuza yüklesek çalışmaz mı ki?
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St Batuhan 6 yıl
" Bu sebeple önümüzdeki birkaç ay içerisinde, gerek HTC One, LG Optimus G/G Pro gerekse Samsung Galaxy S4 sayesinde "
Çok şaşırdım, cidden şaşırdım, öyle böyle değil harbiden şaşırdım :)
HTC, LG, Samsung...
Sony Xperia Z'yi sallayan yok... hadi onu geçtim ZTE falan çok sağlam bir geliş yapmıyor mu? Unutulması mı gerek, böyle bahsediliyor isim ve modeller, hatta firma isminin alfabetik sırasıyla yerleştirilebiliyor ama Sony falan yok. Gerçekten de şaşırdım :))
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trsr 6 yıl
güncelleme geldide biz mi yüklemedik :D
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danGerfuLL 6 yıl
Bu grafiğin kaçta kaçı official rom(resmi rom)?


Millet XDA'dan rom çakıp Play Store'a bağlanınca ICS, JB diye mi sayıyorlar?


Android çok tökez bu güncelleme işinde Nexus dışında.
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hollowman_ 6 yıl
Eğer şu %44 lük gingerbread sürümüne sahip telefonlar bir jelly bean e yükseltilebilse androidin prestiji ve kalite algısı çok daha üst noktalara çıkacaktır. Şu an için gingerbread gerek stabilitesi gerek görünüm kalitesi yüzünden androidin prestijini aşağı çekiyor.
Üstelik android kullanıcılarının başka platformlara kaçmasına sebep oluyor.
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onbeskarakterli 6 yıl
xvolkapx
armanatilganArkadaşlar bu androidde sürüm yükseltmeler neden bu kadar uzun sürüyor? Saf androidi telefonumuza yüklesek çalışmaz mı ki?
aslında buna göre ayarlansaydı sistem süper olurdu

Ayarlanıyor zaten. Google yayınladığı Android kodlarını Nexus cihazlarına göre ayarlıyor. Diğer firmalar da bu kodları alıp kendi cihazlarına uygun hale getiriyorlar. Apple için iPhone ne ise Google için de Nexus o. Anında güncelleme desteği isteyen Android kullanıcısı Nexus cihazı almalı.
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kpln04 6 yıl onbeskarakterli
onbeskarakterli

xvolkapx

armanatilganArkadaşlar bu androidde sürüm yükseltmeler neden bu kadar uzun sürüyor? Saf androidi telefonumuza yüklesek çalışmaz mı ki?
aslında buna göre ayarlansaydı sistem süper olurdu


Ayarlanıyor zaten. Google yayınladığı Android kodlarını Nexus cihazlarına göre ayarlıyor. Diğer firmalar da bu kodları alıp kendi cihazlarına uygun hale getiriyorlar. Apple için iPhone ne ise Google için de Nexus o. Anında güncelleme desteği isteyen Android kullanıcısı Nexus cihazı almalı.

orasını billiyorum da mesela windows 7yi tüm pclere kurunca o kendi driverları felan kuruyor androidte böyle olsaydı yeni sürüm yayınlandığında tel ayırt etmeksizin kurulabilseydi
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onbeskarakterli 6 yıl
xvolkapx
armanatilganArkadaşlar bu androidde sürüm yükseltmeler neden bu kadar uzun sürüyor? Saf androidi telefonumuza yüklesek çalışmaz mı ki?
aslında buna göre ayarlansaydı sistem süper olurdu

Ayarlanıyor zaten. Google yayınladığı Android kodlarını Nexus cihazlarına göre ayarlıyor. Diğer firmalar da bu kodları alıp kendi cihazlarına uygun hale getiriyorlar. Apple için iPhone ne ise Google için de Nexus o. Anında güncelleme desteği isteyen Android kullanıcısı Nexus cihazı almalı.
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kpln04 6 yıl
armanatilgan
Arkadaşlar bu androidde sürüm yükseltmeler neden bu kadar uzun sürüyor? Saf androidi telefonumuza yüklesek çalışmaz mı ki?

aslında buna göre ayarlansaydı sistem süper olurdu
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sMug 6 yıl
Kullanım oranının yükselmesi gayet normal değilmi ?
Bende S2 kullanıcısı olarak Ocaktan beri beklemedeyim, fakat hala Türkiye için 4.1.2 çıkmış değil.
Benim gibi rootsuz, orjinal rom kullananlar için JB ile gelen (artılar) yeni özelliklerden çok, yeni arayüz bile geçiş yapmak için başlı başına bir etken olsa gerek.
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Bilal Akgündüz 6 yıl en beğenilen
armanatilgan
Arkadaşlar bu androidde sürüm yükseltmeler neden bu kadar uzun sürüyor? Saf androidi telefonumuza yüklesek çalışmaz mı ki?

Saf Android cihaza yüklenebilecek kapasitede değildir, cihaza göre gerekli eklemelerin yapılması gerekiyor. Eğer popüler bir cihaz kullanıyorsanız aygıtınız için tüm Android sürümleri kaynak kodları üzerinden birkaç gün içerisinde port edilebilir. Problem değil dediğiniz, ancak günlük kullanıma uygun olmuyor. Stabil olabilmesi için üreticiler kendi yazılım ekipleriyle aylarca testler yürütüyor yazılım üzerinde ve bölgelere/operatörlere özel cihazları tek tek iş ortaklarıyla kontrolden geçiriyor yeni sürüm ile. Haliyle uzun süre bekliyor kullanıcı. Nasıl çözülecek bu olay bilmiyorum.
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armanatilgan 6 yıl
Arkadaşlar bu androidde sürüm yükseltmeler neden bu kadar uzun sürüyor? Saf androidi telefonumuza yüklesek çalışmaz mı ki?
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