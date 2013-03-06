Android Jelly Bean'in kullanım oranı %16.5'e yükseldi, Gingerbread ve Ice Cream Sandwich'te ise düşüş devam ediyor

Play Store dijital içerik mağazasını ziyaret eden cihazların değerlendirilmesi sonucu oluşturulan Android işletim sisteminin versiyonlara göre dağılım tablosunun 18 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında elde edilen veriler kullanılarak oluşturulan yeni hali, Google tarafından kısa süre önce resmen paylaşıldı. Önceki iki haftalık zaman diliminde kullanım oranının düştüğü gözlenen Android 4.0.x Ice Cream Sandwich ve ekosistemin büyük çoğunluğunu oluşturan Android 2.3 Gingerbread sürümündeki küçülme devam ederken, en güncel versiyon konumundaki Android 4.1-4.2 Jelly Bean'in %15 barajını aştığı görülüyor.

Cupcake'e ait istatistikleri önemsenmeyecek bir seviyeye gerilemesi üzerine bir süredir tabloda sergilemeyen Google, muhtemelen sonraki grafiklerinden API seviyesi dört olan Android 1.6 versiyonunu da çıkaracak. %0.2'lik payı ile en alt seviyede yer alan Donut'u %1.2'lik Android 3.x Honeycomb ve %1.9 düzeyindeki Android 2.1 Eclair takip ediyor. Açık kaynak kodlu mobil işletim sistemi versiyonlara göre; üç büyük dilimden oluşuyor. Bu dilimlerden en büyüğü; 2010 yılında yayınlanan Gingerbread. İki hafta önceki verilerle kıyaslandığında %1.4'lük bir kayıpla %44.2'ye gerileyen versiyonun 2014 yılına kadar platformdaki ağırlığını hissettireceği öngörülüyor. İki büyük sürüm güncellemesini bünyesinde barındıran Jelly Bean'in yavaş da olsa büyümesi nedeniyle %30 barajını aşamadan düşüş göstermeye başlayan Ice Cream Sandwich, %28.6 ile işletim sisteminin ikinci büyük parçası konumunda.

Android üreticileri, 2013 yılında piyasaya sürmeye hazırladıkları mobil cihazların neredeyse tamamını 2012 Temmuz'unda kaynak kodları dağıtılan Jelly Bean sürümüyle yüklü olarak satışa çıkaracak. Bu sebeple önümüzdeki birkaç ay içerisinde, gerek HTC One, LG Optimus G/G Pro gerekse Samsung Galaxy S4 sayesinde Android 4.1-4.2 sürüm ailesinin ciddi bir yükseliş göstererek yılnı ikinci yarısına kadar %30'un üzerinde bir pay ele geçirmesi bekleniyor. Aynı dönemde Android'in dokuzuncu büyük versiyon güncellemesi Key Lime Pie'a ait kaynak kodları üreticilerle paylaşılmış ve ilk modellerin tüketiciyle buluşturulmasına hazırlanılıyor olacak. Arama motoru devinin güncelleme sorunları hususunda çok büyük bir değişime imza atmayacağını varsayarak yeni yükseltmenin çıkışından altı ay sonrasına kadar ciddi bir kullanım oranı yakalayamayacağı yorumunda bulunulabilir.

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html