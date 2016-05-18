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Android N betası, Nexus cihazların dışına çıkıyor

Bu yıl ki Google I/O 2016 konferansında Android N işletim sisteminin ön izlemesi daha detaylı olarak sunulurken, beta süreci konusunda önemli bir ayrıntı vardı.
3 yıl
4,2b
1
21
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android N sürümünün netlik kazanmasını beklediğimiz Google I/O 2016 konferansında ne yazık ki beklenen olmadı. Google yeni sürümün ismini belirlemek için bir kullanıcı anketine başlarken, ayrıca nihai sürümü de ilerleyen aylara bıraktı. Konferansta, Android N sürümünün önizlemesi detaylı olarak sunulurken, beta süreci konusunda önemli bir ayrıntı vardı.

Neler Yeni?

Yeni sürümde, Ayarlar menüsündeki alt menü başlıklarının kısa bilgilerle donatıldığını görüyoruz. Örneğin WiFi hangi ağa bağlı, Bluetooth açık mı, ne kadar veri kullanıldı, belleğin durumu, bataryanın yüzdesi, hangi kullanıcının oturum açtığı gibi pek çok bilgi, ilgili başlığın altına yerleşmiş durumda. Böylece kullanıcının sadece bilgi almak istediğinde, alt menü içerisine girmesine gerek kalmayacak.

Ayarlar menüsünde, herhangi bir alt menüde gezinirken sol menü ikonuna dokunduğunuzda, tüm Ayarlar menüsü karşınıza geliyor. Böylece başka bir sekmeye atlamak için hızlı bir imkan sunulmuş oluyor. Ayrıca Marshmallow sürümündeki Ses ve Bildirimler gibi birleşik başlıkların artık ayrıldığı da dikkatlerden kaçmıyor. Bu tür bir dizilim aslında tablet modellerinde karşımıza çıkıyordu ancak gizli bir liste menü tasarımı yoktu.

 

Android N betası, Nexus cihazların dışına çıkıyor
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Diğer taraftan bildirim menüsünde de değişiklikler var. İlk olarak üst bildirim çubuğundaki alan biraz daha genişletilmiş ve kısayol sembolleri de alan boyunca yayılmış. Ayrıca ok tuşuna basarak artık hızlı ayar arayüzüne kolayca ulaşabiliyorsunuz. Menüyü aşağı doğru çektiğinizde karşınıza gelen uygulama bildirim pencereleri ise biraz daha genişletilmiş ve daha fazla bilgi içeriyor. Ayrıca pencereler arasındaki çizgi de oldukça incelmiş. Yine bildirim penceresinden gelen mesajlara anlık cevap yazabilmek mümkün.

Bölünmüş Pencere

Android tarafında daha çok Samsung ve LG gibi üçüncü taraf üreticilerin katkısıyla kullanma imkanı bulduğumuz çoklu pencere özelliği, artık yerleşik olarak Android N ile karşımıza geliyor. Uyumlu uygulamalar, akıllı telefon ve tabletlerde yan yana pencereler olarak çalışabilecek. Ayrıca yine Samsung'dan hatırladığımız video uygulamalarının ayrı bir pencere olarak üst tarafta bulunması da, Android N sürümünün yeniliklerinden.

Bu özellik, oldukça kullanışlı ve uzun süredir Android işletim sisteminin eleştirildiği noktalardan biri durumuna gelmişti. Google'ın bu hamlesiyle, Pixel C gibi pek çok Android tablet, yerleşik olarak bölünmüş ekran özelliğini desteklemeye başlayacak.

Project Svelte

Google mühendislerinin işletim sistemi üzerinde yaptığı çeşitli obtimizasyonların toplandığı bu ismi ilk olarak KitKat sürümünde duymuştuk. Android N sürümünde arkaplan uygulamalarının optimizasyonuna yönelik olarak karşımıza çıkan proje ile kullanıcı deneyimi ve batarya sürelerinin iyileşmesi bekleniyor. Yeni sürümle birlikte arkaplan uygulamalarını akıllıca yöneten işletim sistemi, yazılımların performans düşüklüğüne yol açacak işlemler yapmalarını engelleyecek.

Diğer Özellikler

İlk olarak Android 6.0 ile duyduğumuz güç tasarruf modu Doze, Android N sürümünde biraz daha geliştirilmiş. Örneğin ekran kilitli iken daha fazla enerjiden tasarruf edilebiliyor. Diğer taraftan Java 8 desteği ile, geliştiricilerin çok daha kolay bir şekilde uygulama hazırlamasının da önü açılıyor.

 

Android N betası, Nexus cihazların dışına çıkıyor
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Grafik birimine doğrudan erişim sağlayarak daha akıcı ve gerçekçi oyunların önünü açan Vulkan arayüzü, yeni sürümde entegre olarak geliyor. Derleyicide yapılan optimizasyonlar, Android 6.0 sürümüne göre yüzde 600’e kadar performans artışı sağlıyor.

Ayrıca yeni bir JIT derleyicisi ile, uygulamaların yüklenmesi yüzde 75 hızlanıyor ve yüzde 50 daha az yer kaplıyor. Sistem güncellemeleri artık arka planda yapılıyor ve kullanıcı cihazını kapatıp yeniden açtığında yüklenmiş oluyor. Kullanıcı verilerinin dosya tabanlı şifrelenmesi de yeni özellikler arasında.

Android N önizleme sürümü, daha dengeli ve daha gelişmiş olarak dağıtılmaya başlandı. Farklı olarak, Nexus ve Android One cihazları haricinde de Android N betasını denemek mümkün olacak. HTC 10, HTC One M9, HTC One M8 modelleri, beta programına ilk katılacak cihazlar arasında. Şimdilik hangi cihazların ne zaman beta sürecine dahil edileceği açıklanmadı. 

 
Android N betası, Nexus cihazların dışına çıkıyor

http://www.phonearena.com/news/Android-N-preview-at-Google-IO-goes-over-performance-security-and-productivity-improvements_id81251 Yorum Yaz
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simbolmina 3 yıl en beğenilen infom@n
infom@n
Sürekli Apple haberi diyen arkadaşlar nerede?

Bu akşam yapılan etkinlikle ilgili haberler bunlar . Canlı yayın, canlı blog bir şey yoktu, Apple etkinlikleri canlı yapılıyor burda da ve insanlar bundan rahatsız.
infom@nSürekli Apple haberi diyen arkadaşlar nerede?Bu akşam yapılan etkinlikle ilgili haberler bunlar . Canlı yayın, canlı bl...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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ryalp 3 yıl
Daha 6 yı bile doğru düzgün çoğu cihaz almadı bunu düşünemiyorum
1 Yanıt Yanıtla +6
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nusready 3 yıl
Az evvel betaya geçtim, 110 uygulamayı optimize etmesi normalden çok çok daha hızlı oldu.
Ancak yeni gelen ayarlardan görüntü boyutu değiştirme özelliği henüz tüm uygulamalarda düzgün çalışmıyor. Bir de telegramda gelen mesaja bildirim çubuğunda cevap verebiliyorum ancak arka arkaya iki mesaj geldiğinde ikinci mesajı göremiyorum.
Onun dışında gelen tüm özellikler şu anda düzgün çalışıyor.
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Barni Moloztaş 3 yıl
Daha 6 almadık
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smart1978 3 yıl
Exynoslu Samsung telefonlari da ilk alacaklardan olsa idi ... Samsung neden yok ?!
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bayraak 3 yıl
Android Baklava
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kadirirdem 3 yıl
Özellikle samsungun cihazlarına gelmeli...
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DeGetBe 3 yıl
The news was posted by HTC's official Twitter account:
Life is about to get a little sweeter. Android N will be coming to the HTC 10, HTC One A9 and the HTC One M9. androidcentral.com/...
M8'i bilmiyorum ama Makaleye HTC A9 eklemenizi rica edeceğim :)
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infom@n 3 yıl
Sürekli Apple haberi diyen arkadaşlar nerede?
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simbolmina 3 yıl infom@n
infom@n
Sürekli Apple haberi diyen arkadaşlar nerede?

Bu akşam yapılan etkinlikle ilgili haberler bunlar . Canlı yayın, canlı blog bir şey yoktu, Apple etkinlikleri canlı yapılıyor burda da ve insanlar bundan rahatsız.
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Rajeesh 3 yıl
seneye bu zamanlarda anca guncellenir telefonlarımız artık. bi türlü şu işi oturtamadılar
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koloccini 3 yıl
Z3 ön izleme sürümü almıştı muhtemelen beta yı da alır
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ryalp 3 yıl
Daha 6 yı bile doğru düzgün çoğu cihaz almadı bunu düşünemiyorum
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TIGERSHARK 3 yıl ryalp
ryalp

Daha 6 yı bile doğru düzgün çoğu cihaz almadı bunu düşünemiyorum


xp gibi yazılım otomatik donanım tanımadığı sürece bu böyle gider
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