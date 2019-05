Android N betası, Nexus cihazların dışına çıkıyor

Android N sürümünün netlik kazanmasını beklediğimiz Google I/O 2016 konferansında ne yazık ki beklenen olmadı. Google yeni sürümün ismini belirlemek için bir kullanıcı anketine başlarken, ayrıca nihai sürümü de ilerleyen aylara bıraktı. Konferansta, Android N sürümünün önizlemesi detaylı olarak sunulurken, beta süreci konusunda önemli bir ayrıntı vardı.

Neler Yeni?

Yeni sürümde, Ayarlar menüsündeki alt menü başlıklarının kısa bilgilerle donatıldığını görüyoruz. Örneğin WiFi hangi ağa bağlı, Bluetooth açık mı, ne kadar veri kullanıldı, belleğin durumu, bataryanın yüzdesi, hangi kullanıcının oturum açtığı gibi pek çok bilgi, ilgili başlığın altına yerleşmiş durumda. Böylece kullanıcının sadece bilgi almak istediğinde, alt menü içerisine girmesine gerek kalmayacak.

Ayarlar menüsünde, herhangi bir alt menüde gezinirken sol menü ikonuna dokunduğunuzda, tüm Ayarlar menüsü karşınıza geliyor. Böylece başka bir sekmeye atlamak için hızlı bir imkan sunulmuş oluyor. Ayrıca Marshmallow sürümündeki Ses ve Bildirimler gibi birleşik başlıkların artık ayrıldığı da dikkatlerden kaçmıyor. Bu tür bir dizilim aslında tablet modellerinde karşımıza çıkıyordu ancak gizli bir liste menü tasarımı yoktu.

Diğer taraftan bildirim menüsünde de değişiklikler var. İlk olarak üst bildirim çubuğundaki alan biraz daha genişletilmiş ve kısayol sembolleri de alan boyunca yayılmış. Ayrıca ok tuşuna basarak artık hızlı ayar arayüzüne kolayca ulaşabiliyorsunuz. Menüyü aşağı doğru çektiğinizde karşınıza gelen uygulama bildirim pencereleri ise biraz daha genişletilmiş ve daha fazla bilgi içeriyor. Ayrıca pencereler arasındaki çizgi de oldukça incelmiş. Yine bildirim penceresinden gelen mesajlara anlık cevap yazabilmek mümkün.

Bölünmüş Pencere

Android tarafında daha çok Samsung ve LG gibi üçüncü taraf üreticilerin katkısıyla kullanma imkanı bulduğumuz çoklu pencere özelliği, artık yerleşik olarak Android N ile karşımıza geliyor. Uyumlu uygulamalar, akıllı telefon ve tabletlerde yan yana pencereler olarak çalışabilecek. Ayrıca yine Samsung'dan hatırladığımız video uygulamalarının ayrı bir pencere olarak üst tarafta bulunması da, Android N sürümünün yeniliklerinden.

Bu özellik, oldukça kullanışlı ve uzun süredir Android işletim sisteminin eleştirildiği noktalardan biri durumuna gelmişti. Google'ın bu hamlesiyle, Pixel C gibi pek çok Android tablet, yerleşik olarak bölünmüş ekran özelliğini desteklemeye başlayacak.

Project Svelte

Google mühendislerinin işletim sistemi üzerinde yaptığı çeşitli obtimizasyonların toplandığı bu ismi ilk olarak KitKat sürümünde duymuştuk. Android N sürümünde arkaplan uygulamalarının optimizasyonuna yönelik olarak karşımıza çıkan proje ile kullanıcı deneyimi ve batarya sürelerinin iyileşmesi bekleniyor. Yeni sürümle birlikte arkaplan uygulamalarını akıllıca yöneten işletim sistemi, yazılımların performans düşüklüğüne yol açacak işlemler yapmalarını engelleyecek.

Diğer Özellikler

İlk olarak Android 6.0 ile duyduğumuz güç tasarruf modu Doze, Android N sürümünde biraz daha geliştirilmiş. Örneğin ekran kilitli iken daha fazla enerjiden tasarruf edilebiliyor. Diğer taraftan Java 8 desteği ile, geliştiricilerin çok daha kolay bir şekilde uygulama hazırlamasının da önü açılıyor.

Grafik birimine doğrudan erişim sağlayarak daha akıcı ve gerçekçi oyunların önünü açan Vulkan arayüzü, yeni sürümde entegre olarak geliyor. Derleyicide yapılan optimizasyonlar, Android 6.0 sürümüne göre yüzde 600’e kadar performans artışı sağlıyor.

Ayrıca yeni bir JIT derleyicisi ile, uygulamaların yüklenmesi yüzde 75 hızlanıyor ve yüzde 50 daha az yer kaplıyor. Sistem güncellemeleri artık arka planda yapılıyor ve kullanıcı cihazını kapatıp yeniden açtığında yüklenmiş oluyor. Kullanıcı verilerinin dosya tabanlı şifrelenmesi de yeni özellikler arasında.

Android N önizleme sürümü, daha dengeli ve daha gelişmiş olarak dağıtılmaya başlandı. Farklı olarak, Nexus ve Android One cihazları haricinde de Android N betasını denemek mümkün olacak. HTC 10, HTC One M9, HTC One M8 modelleri, beta programına ilk katılacak cihazlar arasında. Şimdilik hangi cihazların ne zaman beta sürecine dahil edileceği açıklanmadı.