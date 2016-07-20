Android Nougat sürümünde kedileri yakalayın

Android sürümlerinde gizlenmiş Easter Egg ya da paskalya yumurtası adı verilen yazılımlar, artık gelenek haline geldi. Bugüne kadar belirli bir standart altında tasarımı yapılan paskalya yumurtaları, Android Nougat ile konsept değiştiriyor.

Android Nougat önizleme sürümünde, yine standart olarak sürüm versiyonuna tıklıyorsunuz ve karşınıza büyük N simgesi geliyor. Simgeye basılı tuttuğunuz zaman ise bir kedi kafası ortaya çıkıyor. Kedi kafasına da tıklamaya devam ederseniz, bu kez No Entry şeklinde bir emoji görünüyor.

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Etkinliğin bu kadar olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz zira hızlı ayarlar kısmında "??? Android Easter Egg" adında yeni bir seçenek çıkıyor. Bu seçeneği sürükleyerek, hızlı ayarlar menüsüne atıyorsunuz ve asıl eğlence bundan sonra başlıyor.

Android Neko adındaki bu etkinlikte, hızlı ayarlar kısmında boş bir tabak simgesi sizi bekliyor. Tabağa tıkladığınızda balık, tavuk gibi yiyecekler karşınıza geliyor ve seçim yapıyorsunuz. Artık bir kedi yakalamaya hazırsınız. Eğer tabağınıza bir kedi gelirse, yakalamış oluyorsunuz. Bu, size bildirim olarak haber veriliyor. Tabak ikonuna uzun tıklarsanız, yakaladığınız kedilerin listesi geliyor. Bu listede isimleri değiştirebiliyor veya fotoğrafları paylaşabiliyorsunuz.