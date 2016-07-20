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Android Nougat sürümünde kedileri yakalayın

Android Nougat önizleme sürümüne sahipseniz, Easter Egg olarak kedi yakalama etkinliğine katılabilirsiniz. Mini oyun olan Android Neo, eğlenceli saatler vadediyor.
2 yıl
8,5b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android sürümlerinde gizlenmiş Easter Egg ya da paskalya yumurtası adı verilen yazılımlar, artık gelenek haline geldi. Bugüne kadar belirli bir standart altında tasarımı yapılan paskalya yumurtaları, Android Nougat ile konsept değiştiriyor.

Android Nougat önizleme sürümünde, yine standart olarak sürüm versiyonuna tıklıyorsunuz ve karşınıza büyük N simgesi geliyor. Simgeye basılı tuttuğunuz zaman ise bir kedi kafası ortaya çıkıyor. Kedi kafasına da tıklamaya devam ederseniz, bu kez No Entry şeklinde bir emoji görünüyor.

Ayrıca Bkz. "Candy Crush yapımcısından yeni bir renk eşleme oyunu daha"

Etkinliğin bu kadar olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz zira hızlı ayarlar kısmında "??? Android Easter Egg" adında yeni bir seçenek çıkıyor. Bu seçeneği sürükleyerek, hızlı ayarlar menüsüne atıyorsunuz ve asıl eğlence bundan sonra başlıyor.

Android Neko adındaki bu etkinlikte, hızlı ayarlar kısmında boş bir tabak simgesi sizi bekliyor. Tabağa tıkladığınızda balık, tavuk gibi yiyecekler karşınıza geliyor ve seçim yapıyorsunuz. Artık bir kedi yakalamaya hazırsınız. Eğer tabağınıza bir kedi gelirse, yakalamış oluyorsunuz. Bu, size bildirim olarak haber veriliyor. Tabak ikonuna uzun tıklarsanız, yakaladığınız kedilerin listesi geliyor. Bu listede isimleri değiştirebiliyor veya fotoğrafları paylaşabiliyorsunuz. 

 

http://www.phonearena.com/news/Android-Nougat-has-a-surprise-Easter-egg-in-the-Quick-Settings_id83294 Yorum Yaz
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GenkaNuank 2 yıl en beğenilen
Disari cikip kedi yakalamak daha kolay sanirim
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Barni Moloztaş 2 yıl
napalım yani
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ardicli2000 2 yıl
Pokemon Go'da oturduğun yerden pokemon yakalayıp savaşman mümkün değil mi? Koca gün çalışan insan nasıl oynayacak??
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Master_Evil 2 yıl
büyük yenilik
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interwap 2 yıl
Pokemon Go Androide gömülü gelsin.. :-)
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GenkaNuank 2 yıl en beğenilen
Disari cikip kedi yakalamak daha kolay sanirim
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