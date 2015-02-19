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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android Wear 5.0.2 güncellemesin başlıyor, ilk alacak akıllı saatler belli oldu

4 yıl
2,3b
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Android Wear 5.0.2 güncellemesin başlıyor, ilk alacak akıllı saatler belli oldu
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Google'ın giyilebilir cihazlar için yayınladığı Android Wear sürümü bir bir çok üreticinin akıllı saatlerinde de kullanılıyor. Üreticiler giyilebilir cihazlar üzerinde özelleştirme yapmazken bu da cihazların kısa bir sürede güncelleme almasına olanak sağlıyor.
Güncellemeyi alacak ilk cihaz Motorolanın akıllı saati Moto 360 olarak listelenirken Samsung Gear Live ve LG G Watch R modellerinin de güncellemeyi almaya başladığı söylendi.Sony'nin SmartWatch 3 modeli de güncellemeyi alırken, LG G Watch ve Asus ZenWatch modelleri için de güncellemenin kısa süre içinde başlayacağı söyleniyor. Yeni Android Wear sürümü Google Play servisini güncellerken çeşitli performans optimizasyonları ve güvenlik güncellemeleri dışında çok büyük bir yenilik getirmiyor. Bu cihazlara sahip kullanıcılar kısa süre içerisinde bir bildirim ile güncelleme haberini alabilirler.

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teyzen nevfik 4 yıl
Moto 360 aldı birkaç gün oldu durum gayet iyi
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doctor_bey 4 yıl
Abi saatler bile güncelleme alıyor ya
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alp0007 4 yıl
Vay be saatler bile güncelleniyor. Acaba saati kies e mi bağlamak gerekiyor?
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smart1978 4 yıl alp0007
Hayir . Kies Samsung a ozel bir suit tir.

Android Wear uygulamasi telefonda yuklu ise ve saatte bluetooth ile telefona bagli ise guncellemeleri telefona indirip ordan saate otomatik guncelletmektedir. Otomatik .

Benimki kendiliginden oldu . Uyari veya guncelleme bitti filan gostermedi .
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MS4343 4 yıl
sonuçta editor arkadaşlarda internetten yabancı teknoloji sitelerini- bloklarını v.s tarayarak bu haberleri yapıyor....zaman zaman paylaşım eksik olabilir....eksik olan yerleri mesajda belirtirsiniz olur biter...vay bu niye yok şu niye yok....verileli çok oldu v.s demek (ve her haberde demek) bence yanlış bir yaklaşım

hayır adamlardan ne isteniyor anlamadım??? içinize sinmesi için tüm teknoji haberleri o habere konu olan firmanın ceosuyla- genel müdürüyle görüşülerek mi yayınlansın??

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St Batuhan 4 yıl
GsmArena'nın yaptığı haberden yola çıkılarak yapıldığı için Sony'nin es geçilmesi çok normal. Sırf bu haberi açarken bir de xperiablog'dan tekrar bakayım dedim sw3 ne almıştı diye en son. Bakayım buradaki haberde geçecek mi dedim ama nerdeee, öyle bir araştırma olmaz, niye olsun ki?
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smart1978 4 yıl
LG G WATCH R için 5.0.2 OTA güncellemesi :
android.clients.google.com/...
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Xloud 4 yıl
SmartWatch 3 çoktan aldı... xperiablog.net/...
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travers 4 yıl Xloud
Xloud

SmartWatch 3 çoktan aldı... xperiablog.net/...

Bizim editörler ne anlar. SONY batıyor anca!
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