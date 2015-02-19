Android Wear 5.0.2 güncellemesin başlıyor, ilk alacak akıllı saatler belli oldu

Google'ın giyilebilir cihazlar için yayınladığı Android Wear sürümü bir bir çok üreticinin akıllı saatlerinde de kullanılıyor. Üreticiler giyilebilir cihazlar üzerinde özelleştirme yapmazken bu da cihazların kısa bir sürede güncelleme almasına olanak sağlıyor.

Güncellemeyi alacak ilk cihaz Motorolanın akıllı saati Moto 360 olarak listelenirken Samsung Gear Live ve LG G Watch R modellerinin de güncellemeyi almaya başladığı söylendi.Sony'nin SmartWatch 3 modeli de güncellemeyi alırken, LG G Watch ve Asus ZenWatch modelleri için de güncellemenin kısa süre içinde başlayacağı söyleniyor. Yeni Android Wear sürümü Google Play servisini güncellerken çeşitli performans optimizasyonları ve güvenlik güncellemeleri dışında çok büyük bir yenilik getirmiyor. Bu cihazlara sahip kullanıcılar kısa süre içerisinde bir bildirim ile güncelleme haberini alabilirler.