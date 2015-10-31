Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android Wear üzerinde emülatör keyfi

Android Wear akıllı saatler donanımları nedeniyle giriş seviyesi akıllı telefonlarla boy ölçüşebilecek kapasitede ancak ekranın küçük oluşu işlevlerini kısıtlı hale getiriyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,9b
1
9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android Wear üzerinde emülatör keyfi



Konsol oyunlarının farklı donanımlar üzerinde de çalıştırılabilmesini sağlayan emülatörler önce bilgisayar dünyasına konuk olmuş ardından mobil cihaz tarafına geçiş yapmışlardı. Şimdi ise yükselen trend akıllı saatlerde kendilerine yer buldular.

Akıllı saatlerin giriş seviyesi akıllı telefonlar kadar donanıma sahip olması ve bir işletim sistemi üzerinde çalışması emülatör uygulamalarına imkan tanıyor. Bununla birlikte minicik ekranlar nedeniyle optimize edilmiş oyunlar dışında diğer yapımların oynanması pek de mümkün değil. 

Hacking Jules adındaki bir geliştiricisinin çabasıyla Nintendo 64 ve PSP oyunları emülatör üzerinde Android Wear akıllı saatleri tarafından rahatlıkla çalıştırılmış ancak dediğimiz gibi küçük ekranlarda ayrıntıları görebilmek veya kontrolleri sağlayabilmek pek mümkün değil. Videolarda da parmakların ekranı neredeyse kapladığına şahit oluyoruz. Bu daha çok Android Wear akıllı saatlerinin potansiyelini göstermek açısından yapılan bir çalışma.

Akıllı saatler donanımları giderek güçleniyor ve daha fazla fonksiyon çalıştırır hale geliyor. Bununla birlikte ekran boyutu nedeniyle bu tür cihazlar fitness takibi yapmak veya bildirim yansıtmak dışında çok da fazla bir işe yaramayacak gibi görünüyor. Ayrıca oyun oynatabilecek kadar büyük ekranlı akıllı saatler de tüketici tarafından ilgi görmeyecektir.  

http://www.droidgamers.com/index.php/game-news/android-game-news/10136-nintendo-64-and-playstation-portable-game-emulators-find-working-homes-on-android-wear Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 4 yıl
daha öncede windows 7 mi ne kurmuşlardı....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 4 yıl
Android Wear da half life oyununu açanlar var tabi ilk oyunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 4 yıl
haber kotası doldurma haberlerinden...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 4 yıl
Qeyf olacaktı. ;)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s_mail 4 yıl
Keyfi mi??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 4 yıl
Kankamla kahve keyfi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 4 yıl
amaçınız nedir sizin !?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GelecektenGelenDinozor 4 yıl
Daha habere bakmadan Ekrem71 olduğu anlaşılıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Kablosuz şarj video inceleme "Ne kadar verimli? Nasıl çalışıyor?" Spigen F300w 4 yıl 2si1 "Geleneksel" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung’un grafik birimi AMD tabanlı
DonanımHaber
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Godzilla: King of the Monsters, gişede
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim