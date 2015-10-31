Android Wear üzerinde emülatör keyfi









Konsol oyunlarının farklı donanımlar üzerinde de çalıştırılabilmesini sağlayan emülatörler önce bilgisayar dünyasına konuk olmuş ardından mobil cihaz tarafına geçiş yapmışlardı. Şimdi ise yükselen trend akıllı saatlerde kendilerine yer buldular.





Akıllı saatlerin giriş seviyesi akıllı telefonlar kadar donanıma sahip olması ve bir işletim sistemi üzerinde çalışması emülatör uygulamalarına imkan tanıyor. Bununla birlikte minicik ekranlar nedeniyle optimize edilmiş oyunlar dışında diğer yapımların oynanması pek de mümkün değil.





Hacking Jules adındaki bir geliştiricisinin çabasıyla Nintendo 64 ve PSP oyunları emülatör üzerinde Android Wear akıllı saatleri tarafından rahatlıkla çalıştırılmış ancak dediğimiz gibi küçük ekranlarda ayrıntıları görebilmek veya kontrolleri sağlayabilmek pek mümkün değil. Videolarda da parmakların ekranı neredeyse kapladığına şahit oluyoruz. Bu daha çok Android Wear akıllı saatlerinin potansiyelini göstermek açısından yapılan bir çalışma.





Akıllı saatler donanımları giderek güçleniyor ve daha fazla fonksiyon çalıştırır hale geliyor. Bununla birlikte ekran boyutu nedeniyle bu tür cihazlar fitness takibi yapmak veya bildirim yansıtmak dışında çok da fazla bir işe yaramayacak gibi görünüyor. Ayrıca oyun oynatabilecek kadar büyük ekranlı akıllı saatler de tüketici tarafından ilgi görmeyecektir.

http://www.droidgamers.com/index.php/game-news/android-game-news/10136-nintendo-64-and-playstation-portable-game-emulators-find-working-homes-on-android-wear