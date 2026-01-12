Giriş
    Instagram, şifre sıfırlama saldırısını doğruladı: Hesaplar güvende mi?

    Instagram kullanıcıları, birkaç gündür istekleri dışında şifre sıfırlama e-postaları aldıklarını bildiriyor. Sıfırlama linki, güvenilir Instagram adresinden gönderilmiş gibi görünüyor.

    instagram şifre sıfırlama saldırısı hesaplar güvende açıklaması Tam Boyutta Gör
    Instagram, şifre sıfırlama isteklerine rağmen sistemde herhangi bir güvenlik açığının oluşmadığını söylüyor.

    17.5 milyon Instagram hesabının verilerinin çalındığı iddia edilmişti

    Bu durum, antivirüs yazılım şirketi Malwarebytes'ın Cuma günü yayınladığı ve Instagram'dan kullanıcılara şifrelerini sıfırlama talebi içeren bir e-postanın ekran görüntüsünü paylaştığı Bluesky gönderisiyle çelişiyor. Gönderide, siber suçluların kullanıcı adları, fiziksel adresler, telefon numaraları, e-posta adresleri ve daha fazlasını içeren 17.5 milyon Instagram hesabının hassas bilgilerini çaldığı iddia ediliyordu.

    Instagram: Güvenlik açığı oluşmadı, hesaplar güvende

    Malwarebytes, bu verilerin dark webde satışa sunulduğunu ve siber suçlular tarafından kötüye kullanılabileceğini de paylaşmıştı. Ancak Instagram, bunu güvenlik ihlali oluşturmayan bir sorun olarak paylaştı: “Harici bir tarafın bazı kişilere şifre sıfırlama e-posta isteği göndermesine olanak tanıyan bir sorunu düzelttik. Sistemlerimizde herhangi bir güvenlik açığı oluşmadı. Instagram hesaplarınız güvende. Bu e-postaları dikkate almayın. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

    Instagram, yalnızca hesapların güvende olduğunu paylaştı, harici taraf ya da sorunun kaynağına ilişkin bilgilendirmede bulunmadı.

