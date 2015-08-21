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Android Wear'ın yeni güncellemesi ana ekranı hareketlendiriyor

3 yıl
1,9b
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Android Wear'ın yeni güncellemesi ana ekranı hareketlendiriyor
 
Google'ın akıllı saatler için geliştirdiği Anroid Wear sürümü zaman zaman güncellenerek değişmeye devam ediyor. Bugün yayınlanan yeni bir güncelleme ise iki yeni uygulamayı akıllı saate taşıyarak ana ekranı hareketlendirmeyi amaçlıyor.
Güncelleme ile birlikte gelen uygulamalardan ilki Bits. Bu uygulama saati göstergesini ekranın ortasına taşırken çevresine email bildirimleri,hava durumu, kalan şarj, yaklaşan etkinlik hatırlatıcısı gibi bilgileri gösteren ufak baloncuklar ekliyor.  Bu sayede saatin ekranını daha efektif kullanmanın önü açılmıyor oluyor. Ayrıca uygulama ile birlikte saat ekranınız hareketlenirken arka planı renklendirmek de mümkün.
Güncellemeyle gelen ikinci uygulama ise Under Armour. Bu uygulama da aslında Bits uygulamasıyla benzer şekilde çalışıyor ancak ana ekrana taşıdığı bilgiler yakılan kalori, günlük yürüme mesafesi, atılan adım gibi günlük aktivite bilgilerimiz oluyor. Uygulamalar dışında fotoğraf ( Watch OS 2.0 ile benzer) ve emojilerin de tüm ekranı kaplayabileceği bazı özelleştirmeler bulunuyor. Google Translate uygulamasına erişim de çok daha kolay hale getirilmiş. 
Dileyen kullanıcılar güncellenen uygulamaları aşağıdan yükleyebilir, veya burayı tıklayarak güncelleme adımlarını takip edebilirler. 
 

http://officialandroid.blogspot.com.tr/2015/08/android-wear-stay-connected-with.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
güzel güzel gelişmesi güzel şu pil işini bir çözseler en azından 3 gün gitse çok iyi yere gelecek akıllı saatler.
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Captain_Ivy 3 yıl
Çok hoştur
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