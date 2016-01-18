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Android cihazından sildiğiniz uygulama ve oyunları kolayca bulun

Android işletim sistemli akıllı telefonunuzdan sildiğiniz uygulama ve oyunları tekrar yüklemek için bulmak oldukça kolay. Bu rehberimiz ile eski indirmelerinize bir şans daha tanıyın!
3 yıl
6b
1
18
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Android cihazından sildiğiniz uygulama ve oyunları kolayca bulun

Google Play Store içerisinde 1.5 milyondan fazla uygulama ve oyun yer alıyor. Kişiler her gün bu içeriklerden telefonlarına indiriyor ve bir süre sonra ihtiyaç duymadıklarını siliyor. Peki hiç ummadığınız bir zamanda ihtiyacınız olduğu ve ismini hatırlamadığınız bir uygulamayı tekrardan nasıl bulacaksınınız?
Sildiğiniz uygulamalara tekrardan ulaşmak için Android işletim sistemli akıllı telefonunuzdan ilk olarak Google Play Store'u açmanız ve marketin sol üst köşesinde bulunan menü simgesinden "Uygulamalarım ve oyunlarım" konumuna gitmeniz gerekiyor. Burada karşınıza çıkan "Yüklendi" ve "Tüm" seçeneklerinden "Tüm" olanı seçiyor ve sayfa içerisinde geçmişe dönük olarak yükleyip sildiğiniz tüm uygulama ve oyunlara tek bir pencere içerisinde ulaşabiliyorsunuz.
Bu pencere içerisinde yer alan uygulamaların listeden silinmesine de imkan tanıyan Google Play Store, bu ufak püf noktası ile daha verimli kullanılabiliyor.

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lawyer25 3 yıl en beğenilen
dh de başlayan yeni bir akım mı bu nedir? bu kadar basite ineceğinize bootloader kilidini açma-kapama, root-unroot, custom rom yükleme ile ilgili detaylı bilgiler paylaşsanız daha faydalı olmaz mı?
dh de başlayan yeni bir akım mı bu nedir? bu kadar basite ineceğinize bootloader kilidini açma-kapama, root-unroot, custom rom yükleme ile ilgili detaylı bilgil...
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Yok daha memeler.
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sezar61 3 yıl
stajer heralde arkadaş sırf sayfada fazlalık görünsün diye yazılan bir haber
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Yusac 3 yıl
Kilit tuşuna basarsanız telefon kilitlenir.
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winxperror 3 yıl
Telefonunuzu yere atarsanız , kırılabilir.
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zimerit 3 yıl
Hahahaha bu ne yaa Haber Editörü hangi senede yaşıyor?
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serverdx 3 yıl
savelerini almayı da bekliyoruz
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Mrxy81 3 yıl
editorlerden birinin cocuguna yazdirdilar heralde.
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iboocum 3 yıl
Yazık bu haber mi şimdi
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fırat.ç. 3 yıl
Bir leş haber daha. Helal olsun sizlere. 2613 kere tiklanmis, bir suru reklam geliri elde ettiniz. Tebrikler. Dh de gram kalite kalmamis.
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gbzlim 3 yıl


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lawyer25 3 yıl en beğenilen
dh de başlayan yeni bir akım mı bu nedir? bu kadar basite ineceğinize bootloader kilidini açma-kapama, root-unroot, custom rom yükleme ile ilgili detaylı bilgiler paylaşsanız daha faydalı olmaz mı?
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