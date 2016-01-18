Android cihazından sildiğiniz uygulama ve oyunları kolayca bulun

Google Play Store içerisinde 1.5 milyondan fazla uygulama ve oyun yer alıyor. Kişiler her gün bu içeriklerden telefonlarına indiriyor ve bir süre sonra ihtiyaç duymadıklarını siliyor. Peki hiç ummadığınız bir zamanda ihtiyacınız olduğu ve ismini hatırlamadığınız bir uygulamayı tekrardan nasıl bulacaksınınız?

Sildiğiniz uygulamalara tekrardan ulaşmak için Android işletim sistemli akıllı telefonunuzdan ilk olarak Google Play Store'u açmanız ve marketin sol üst köşesinde bulunan menü simgesinden "Uygulamalarım ve oyunlarım" konumuna gitmeniz gerekiyor. Burada karşınıza çıkan "Yüklendi" ve "Tüm" seçeneklerinden "Tüm" olanı seçiyor ve sayfa içerisinde geçmişe dönük olarak yükleyip sildiğiniz tüm uygulama ve oyunlara tek bir pencere içerisinde ulaşabiliyorsunuz.

Bu pencere içerisinde yer alan uygulamaların listeden silinmesine de imkan tanıyan Google Play Store, bu ufak püf noktası ile daha verimli kullanılabiliyor.