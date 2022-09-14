WhatsApp'ın beklenen gizlilik özelliği betada: Görünmez olabilecekseniz!

Beklenen WhatsApp özelliği “çevrimiçi durum gizleme” bazı beta kullanıcılarına açıldı. Gizlilik özelliğinin açılmasıyla birlikte WhatsApp’ta çevrimiçi olduğumu nasıl gizlerim? WhatsApp’ta nasıl görünmez olurum? soruları da yanıt buldu.

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WhatsApp çevrimiçi gizleme özelliği test ediliyor

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Hayalet mod olarak da bilinen WhatsApp çevrimiçi gizleme özelliği, şu anda beta test kullanıcıları arasından bazı kişilere açıldı. WhatsApp beta 2.22.20.9 sürümünde çevrimiçi durumla ilgili gizlilik seçeneklerinin çıktığı belirtildi. WhatsApp’ta çevrimiçi oluşunu gizlemek isteyenlerin aradığı durum gizleme özelliği, iOS’ta ve Android’de Temmuz ayından bu yana geliştiriliyor.

WhatsApp durum gizleme nasıl yapılır?

WhatsApp ayarlarına girin. Hesap - Gizlilik menüsüne girin. Son görülme ve çevrimiçi altında seçenekler göreceksiniz. Son görülmeyi “Hiç kimse” olarak ayarlayın. “Son görülme ile aynı” seçeneğini seçin.

WhatsApp’ta çevrimdışı görünmek isteyenlerin izlemesi gereken adımlar bunlar. Kullanıcılar, WhatsApp’a giriş yaptıklarında tamamen çevrimdışı görünmeyi veya yalnızca bazı kişilere online görünmeyi de seçebiliyor. Son görülme durumunu kimlerin görebileceğine ilişkin olarak da dört seçenek (herkes, kişilerim, bazı kişiler hariç ve hiç kimse) sunuluyor. Son görülme ve çevrimiçi durumunu gizleyen kişi, Whatsapp kişilerinin de son görülme ve online durumunu göremiyor.

Sınırlı sayıda kullanıcıyla test ediliyor

WhatsApp’ta hep çevrimdışı kalmak, hayalet modunu bekleyen çok sayıda kullanıcı var. Şu anda bu gizlilik özelliği, beta kullanıcılarına bile aşamalı olarak sunuluyor. Bu yüzden 2.22.20.9 veya 2.22.20.7 sürümleri yüklü olsa bile, çevrimiçi durum ve son görülme gizleme seçeneklerini göremeyebilirsiniz.

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