Android hızla yaygınlaşıyor; Android Market büyüyor

2011 mali yılınının 30 Haziran'da sona eren ikinci çeyreğini 9 milyar dolar gelirle kapattığını açıklayan Google, konferans görüşmesinde Android ile ilgili son verileri paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda tepe yöneticiliği görevini Dr.Eric Schmidt'den devralan, Google'ın kurucularından Larry Page'in açıkladığı verilere göre; Mayıs ayında 400,000, birkaç hafta önce ise 500,000 olan, bir günde aktif hale getirilen Android'li cihaz sayısı; 550,000'i aşmış durumda. Diğer bir deyişle, saniyede 382 cihaz ile Android'in büyümesi hızla devam ediyor.

Bu hızlı yaygınlaşma sürecini, Android Market'teki büyüme takip ediyor. Google'ın reklam biriminden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Susan Wojcicki'nin açıklamalarına göre Android Market, 250,000'den fazla uygulamayı kullanıcılara ulaştırırken; marketten toplam indirilen uygulama sayısı 6 milyarı aşmış durumda. 2010 yılının Ekim ayında 100,000 uygulama sayısını geçen Android Market'in 1 yıldan daha kısa bir sürede uygulama sayısının 2,5 katına yükselmesi; Android Market'teki muazzam büyümeyi ortaya koyuyor.