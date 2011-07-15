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Android hızla yaygınlaşıyor; Android Market büyüyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,9b
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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2011 mali yılınının 30 Haziran'da sona eren ikinci çeyreğini 9 milyar dolar gelirle kapattığını açıklayan Google, konferans görüşmesinde Android ile ilgili son verileri paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda tepe yöneticiliği görevini Dr.Eric Schmidt'den devralan, Google'ın kurucularından Larry Page'in açıkladığı verilere göre; Mayıs ayında 400,000, birkaç hafta önce ise 500,000 olan, bir günde aktif hale getirilen Android'li cihaz sayısı; 550,000'i aşmış durumda. Diğer bir deyişle, saniyede 382 cihaz ile Android'in büyümesi hızla devam ediyor.

Bu hızlı yaygınlaşma sürecini, Android Market'teki büyüme takip ediyor. Google'ın reklam biriminden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Susan Wojcicki'nin açıklamalarına göre Android Market, 250,000'den fazla uygulamayı kullanıcılara ulaştırırken; marketten toplam indirilen uygulama sayısı 6 milyarı aşmış durumda. 2010 yılının Ekim ayında 100,000 uygulama sayısını geçen Android Market'in 1 yıldan daha kısa bir sürede uygulama sayısının 2,5 katına yükselmesi; Android Market'teki muazzam büyümeyi ortaya koyuyor.


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ManoMachine 8 yıl en beğenilen
bilip bilmeden yorumlar...

marketteki ucretli uygulamalara direk erisilememesinin nedeni googlein bizi adam yerine koymamasi degil hukumetle arasindaki vergi problemi.

reklam geliri yuzunden birbirlerine girdiler bir de millete parayla uygulama satarsa ne olur o is. kaldi ki gectigimiz gunlerde google ile hukumet arasinda gorusmeler yapildi, google en son peki verelim vergimizi dedi cevap bekliyor.


google turkiye gibi bir pazari nasil elinin tersiyle iter, o kadar salak mi?
bilip bilmeden yorumlar...marketteki ucretli uygulamalara direk erisilememesinin nedeni googlein bizi adam yerine koymamasi degil hukumetle arasindak...
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.WondercrafteR. 8 yıl
Enee resim çok tatlı.
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Tr@mmler 8 yıl
İLKERİN GÜNLÜĞÜ
İşlemciyi hemen hemen hiç bir uygulama doğrudan kullanamaz çünkü işlemcinin dilinden (Assembly – makine dili) konuşamazlar, bu yüzden ihtiyaçları olan işlemleri işlemcinin dilinden konuşmayı bilen işletim sistemine iletirler. Uygulamalar işletim sistemi ile doğrudan iletişebiliyor ve işletim sisteminin bir parçası gibi davranabiliyorsa doğal (native) uygulama olurlar ve Symbian ile iOS işletim sistemleri uygulamaların doğal halde çalışmasına olanak sunar. Fakat Android işletim sistemi adına Dalvik VM denilen ve doğal olamayan uygulamalarının söylediklerini işletim sisteminin anlayacağı dile çeviren ek bir doğal uygulama (Sanal Makine – Virtual Machine) kullanıyor çünkü (Android NDK ile geliştirilmemiş) Android uygulamaları doğal modda çalışamıyor. Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Symbian ile iOS uygulamaları işlemcinin gücünün yaklaşık %95 ile %90‘ı arasındaki bir miktarı doğrudan kullanabilirken, Android’de bu oran (araya tercümanlık için giren Dalvik VM’in işlemci gücünden pay alması yüzünden) %75 ile %60 arasına kadar düşebiliyor. Yani bir diğer deyişle bir uygulama Symbian ile iOS işletim sistemlerinde 900 MHz hız ile çalışabilmek için diyelim ki 1000 MHz işlemciye ihtiyaç duyuyorsa, Android işletim sisteminde 900 MHz hız ile çalışabilmek için 1200 ~ 1500 MHz arasında bir işlemciye ihtiyaç duyuyor, çünkü aradaki farkı Dalvik VM kullanıyor. ALINTIDIR..

Gingerbread ile NDK sunuldu. Native çalışan uygulamalar zamanla gelecektir.
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detroit21 8 yıl
Android ülkemizde youtube muamelesi görüyor resmen :S Biraksalar patlama yaratabilir Türkiye'de,çünkü ucuz cihaz cok var( vergiden dolayi iPhone 4 600$ iken ülkemizde 2000 TL ye cikiyor)durumum yoksa rahatlikla alip akilli telefon sahibi olabilirim.
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Şehr-i Hüzün 8 yıl

Android hızla yaygınlaşıyor; Android Market büyüyor


Vallaha mı?
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Mühendis Kafası 8 yıl
sistemin büyümesi bize yarar, bazılarına da batar
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OverClocK1ng 8 yıl
Orijinalden alıntı: İLKERİN GÜNLÜĞÜ
Benim ülkemi adam yerine koymayan, marketini adam gibi açmayan (alışverişi yasaklayan), popüler uygulamalarına hilesiz ulaşamadığınız, uygulamalarına yabancı muamelesi çekip işlemcinin anlayabilmesi için araya tercüman koyan Android denilen şeyin nesini beyendiniz hala ANLAYAMIYORUM...

Yukarıda dediklerinizi Devlet Amcaya söyleyin....
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İLKERİN GÜNLÜĞÜ 8 yıl
İşlemciyi hemen hemen hiç bir uygulama doğrudan kullanamaz çünkü işlemcinin dilinden (Assembly – makine dili) konuşamazlar, bu yüzden ihtiyaçları olan işlemleri işlemcinin dilinden konuşmayı bilen işletim sistemine iletirler.

Uygulamalar işletim sistemi ile doğrudan iletişebiliyor ve işletim sisteminin bir parçası gibi davranabiliyorsa doğal (native) uygulama olurlar ve Symbian ile iOS işletim sistemleri uygulamaların doğal halde çalışmasına olanak sunar.

Fakat Android işletim sistemi adına Dalvik VM denilen ve doğal olamayan uygulamalarının söylediklerini işletim sisteminin anlayacağı dile çeviren ek bir doğal uygulama (Sanal Makine – Virtual Machine) kullanıyor çünkü (Android NDK ile geliştirilmemiş) Android uygulamaları doğal modda çalışamıyor. Peki bu bizim için ne anlama geliyor?

Symbian ile iOS uygulamaları işlemcinin gücünün yaklaşık %95 ile %90‘ı arasındaki bir miktarı doğrudan kullanabilirken, Android’de bu oran (araya tercümanlık için giren Dalvik VM’in işlemci gücünden pay alması yüzünden) %75 ile %60 arasına kadar düşebiliyor.

Yani bir diğer deyişle bir uygulama Symbian ile iOS işletim sistemlerinde 900 MHz hız ile çalışabilmek için diyelim ki 1000 MHz işlemciye ihtiyaç duyuyorsa, Android işletim sisteminde 900 MHz hız ile çalışabilmek için 1200 ~ 1500 MHz arasında bir işlemciye ihtiyaç duyuyor, çünkü aradaki farkı Dalvik VM kullanıyor.


ALINTIDIR..

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ManoMachine 8 yıl en beğenilen
bilip bilmeden yorumlar...

marketteki ucretli uygulamalara direk erisilememesinin nedeni googlein bizi adam yerine koymamasi degil hukumetle arasindaki vergi problemi.

reklam geliri yuzunden birbirlerine girdiler bir de millete parayla uygulama satarsa ne olur o is. kaldi ki gectigimiz gunlerde google ile hukumet arasinda gorusmeler yapildi, google en son peki verelim vergimizi dedi cevap bekliyor.


google turkiye gibi bir pazari nasil elinin tersiyle iter, o kadar salak mi?
1 Yanıt Yanıtla +10
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İLKERİN GÜNLÜĞÜ 8 yıl ManoMachine
ManoMachine

bilip bilmeden yorumlar...

marketteki ucretli uygulamalara direk erisilememesinin nedeni googlein bizi adam yerine koymamasi degil hukumetle arasindaki vergi problemi.

reklam geliri yuzunden birbirlerine girdiler bir de millete parayla uygulama satarsa ne olur o is. kaldi ki gectigimiz gunlerde google ile hukumet arasinda gorusmeler yapildi, google en son peki verelim vergimizi dedi cevap bekliyor.


google turkiye gibi bir pazari nasil elinin tersiyle iter, o kadar salak mi?


Bilip bilmeden yorum yapmak cümlesi dışında söylediklerine katılıyorum.
Şu bir gerçek ki yazdığınız şeyler son kullanıcının umurunda değil. Adam gidecek 1.500 TL. para verecek ve SGS II alacak. Sonra başlayacak kurcalamaya. Widgtlerden en fazla 1 ay içinde sıkılacak. Uygulama isteyecek. Görecek iOS daki oyunları veya uygulamaları, aratacak Android markette. Bulamayacak. Hala oturmayan işletim sisteminin şarjı 1 günü zor çıkaracak. Millet çatır çatır GPS kullanırken o 15 dakika kadar cihazın uyduları fixlemesini bekleyecek ki zaten gideceği yere varmış olacak. Kulaklığı beyenmiyecek gidecek 150 TL. verip baba bir kulaklık alacak fakat gene de cihazın maksimum sesi onu tatmin etmeyecek.

Bu ANdroid işletim sisteminin daha çok zamanı var bence. Apple nasıl anlaştı hükümetle de bu Google bir türlü anlaşamıyor. Bu kadar zor olmasa gerek. Bakın Windows Mobile geliyor. O da yeni bir platform. Görün bakın nasıl uygulama marketi açık gelecek. Eğer bu google para kazanacaksa vergisini de verecek. Bunda anlaşamayacak bir şey yok ki.

Daha google hakkında söylenecek çok şey var ama burada bitiriyorum. Androidi kötülemiyorum ama kesinlikle son kullanıcı sistemi değil. Verin bakalım yaşlı birinim eline SHS II yi.. Sonra da iPhone yi.. Anlarsınız ne demek istediğimi.
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leventalpsal 8 yıl
İLKERİN GÜNLÜĞÜ
Benim ülkemi adam yerine koymayan, marketini adam gibi açmayan (alışverişi yasaklayan), popüler uygulamalarına hilesiz ulaşamadığınız, uygulamalarına yabancı muamelesi çekip işlemcinin anlayabilmesi için araya tercüman koyan Android denilen şeyin nesini beyendiniz hala ANLAYAMIYORUM...

Marketle ilgili eleştirilere katılıyorum, yalnız bu uygulama ülkemize özel değil. Zaten Android markette uygulamaları ülkelere göre kısıtlamak tamamen anlamsız. Kısıtlama sadece paralı uygulamaları görememek değil, ücretsiz uygulamalarda ülke bazında gösteriliyor veya filtreleniyor... Yok efendim neymiş, örneğin Londra metro ağını gösteren uygulama İngiltere dışındaki ülkelerde gözükmesinmiş... Belki ben Türkiyedeyim ve haftaya Londra'ya gideceğim...
Bunun dışında "uygulamasına yabancı muamelesi çekip çekip işlemcinin anlayabilmesi için araya tercüman koyan" 'dan kastınız Dalvik VM sanal makina olayını diyorsunuz. Bu gereksiz bir eleştiri, sanal makinanın bir zararı yok, basit arayüzler kodlanması çok kolay bir yapıda ve sanal makinada çalışıyor, uygulamanızın performans kritik kısımlarını native kod olarak hazırlayabiliyorsunuz, sanal makinanın dışında direkt çalışıyor.
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recaus 8 yıl
buda insanların sayıdan ibaret olduğunu kanıtlıyor
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dvs 8 yıl
google severiz
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İLKERİN GÜNLÜĞÜ 8 yıl
Benim ülkemi adam yerine koymayan, marketini adam gibi açmayan (alışverişi yasaklayan), popüler uygulamalarına hilesiz ulaşamadığınız, uygulamalarına yabancı muamelesi çekip işlemcinin anlayabilmesi için araya tercüman koyan Android denilen şeyin nesini beyendiniz hala ANLAYAMIYORUM...
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Silent Guardian 8 yıl
Başarılarının karşılığını alıyorlar bence.
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.WondercrafteR. 8 yıl
Enee resim çok tatlı.
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