Android Ice Cream Sandwich sürümünü derlemek için gereken RAM miktarının 16GB olduğu açıklandı

Haber Editörü
Akıllı telefonların yükselişinde önemli rollerden birisini oynayan Google'ın Android işletim sistemi düşük RAM miktarına sahip cihazlardan 2GB RAM'e sahip cihazlara kadar geniş bir yelpazede çalışabiliyor. Ancak bir Android sürümü derleyebilmek için gerekli olan konfigürasyonlar işletim sisteminin kendisi kadar cimri değil.
19 Ekim'deki etkinlikte tanıtılan Android'in Ice Cream Sandwich sürümünün kaynak kodları kısa bir süre sonra Android Open Source Project (AOSP) tarafından açık kaynak olarak yayınlanacak. Dünya çapındaki geliştiriciler ve HTC, Samsung, Sony Ericcson gibi üreticiler kaynak kodları üzerinde çalışmaya başlayarak müşterilerine güncellemeleri sunacak.
Ice Cream Sandwich sürümü için tavsiye edilen PC veya iş istasyonu konfigürasyonları da yeni sürüm için güncellendi. Konfigürasyonda en dikkat çeken nokta kodların derlenmesi için 16GB RAM'e ihtiyaç duyulması. Bu oran Gingerbread için 8GB dolayındaydı.
Ice Cream Sandwich sürümü için tavsiye edilen konfigürasyon şöyle:
6GB SDK indirme boyutu
Tek bir yapı için 25GB boş alan
Aynı anda tüm AOSP konsigürasyonlarını yapabilmek için 80GB boş alan
16GB RAM veya fazlası
Düşük RAM miktarı olanların SSD ile yavaşlamayı telafi etmeleri tavsiye ediliyor. Örneğin 2 adet 2.4GHz hızında çalışan HT 4 çekirdekli işlemci, 24GB RAM ve SSD kullanmayan bir iş istasyonunda tek bir yapıyı derlemek için 5 saatlik işlemci zamanına ihtiyaç olduğu belirtiliyor.
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Ben koca bir linux dağıtımın tamamını derliyorum(kernel, xorg, kde, glibc,gcc.... daha uzar gider) sistemimde gentoo linux kullandığım için tüm programları derlemek zorundayım. bu dediklerimi 8gb ram ve x6 işlemcisi olan bir sistemde yapıyorum. linux kerneli xorg kde ve belli başlı programmları bir araya getirdiğimde 1 milyon satır kod komik kalıyor. bu dediklerimi -o2 -march gibi ağır optmizasyon şartlarında derlediğimide düşünürsek, bunlar için 7-8 saat harcamak normaldir.
burda 16gb ram istenmesinin sebebi büyük ihtimalle mümkün olduğunca kod yığınlarını bellekte tutup o şekilde derlenmesi ve hız kazanılması şeklinde. Aksi taktirde disk daha sık kulllanılmak durumunda kalınacak buda derleme işlemini uzatacak.
SSD lerde hdd lerden daha hızlı olduğundan ram'iniz yetmiyorsa bari ssd alında çok fazla yavaşlama olmasın denmiş.
burdaki tavsiyeler bence şirketlerden çok bireysel developer ları hedef almış bir açıklama.
Çok abartılacak bir şey yok bence.
Yok öyle bir ram miktarı. İşletim sistemimi derlemek için diyor. IOS açık kaynak kodlu bir işletim sistemi değil.
Yani anlamayan arkadaşlar için, işletim sistemini derlemek için gerekli konfigrasyon bunlar. Uygulama geliştirmek için değil, birisi optimizasyon yapsın demiş yüksek sesle güldüm. Paintte resim kaydetmiyosun işletim sistemi derliyosun. Herhalde isteyecek onlarca gb ram.
Tabii sen düşündün de adamlar bunu düşünemedi bak tüh görüyomusun...