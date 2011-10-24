Android Ice Cream Sandwich sürümünü derlemek için gereken RAM miktarının 16GB olduğu açıklandı

Akıllı telefonların yükselişinde önemli rollerden birisini oynayan Google'ın Android işletim sistemi düşük RAM miktarına sahip cihazlardan 2GB RAM'e sahip cihazlara kadar geniş bir yelpazede çalışabiliyor. Ancak bir Android sürümü derleyebilmek için gerekli olan konfigürasyonlar işletim sisteminin kendisi kadar cimri değil.





19 Ekim'deki etkinlikte tanıtılan Android'in Ice Cream Sandwich sürümünün kaynak kodları kısa bir süre sonra Android Open Source Project (AOSP) tarafından açık kaynak olarak yayınlanacak. Dünya çapındaki geliştiriciler ve HTC, Samsung, Sony Ericcson gibi üreticiler kaynak kodları üzerinde çalışmaya başlayarak müşterilerine güncellemeleri sunacak.





Ice Cream Sandwich sürümü için tavsiye edilen PC veya iş istasyonu konfigürasyonları da yeni sürüm için güncellendi. Konfigürasyonda en dikkat çeken nokta kodların derlenmesi için 16GB RAM'e ihtiyaç duyulması. Bu oran Gingerbread için 8GB dolayındaydı.





Ice Cream Sandwich sürümü için tavsiye edilen konfigürasyon şöyle:





6GB SDK indirme boyutu

Tek bir yapı için 25GB boş alan

Aynı anda tüm AOSP konsigürasyonlarını yapabilmek için 80GB boş alan

16GB RAM veya fazlası





Düşük RAM miktarı olanların SSD ile yavaşlamayı telafi etmeleri tavsiye ediliyor. Örneğin 2 adet 2.4GHz hızında çalışan HT 4 çekirdekli işlemci, 24GB RAM ve SSD kullanmayan bir iş istasyonunda tek bir yapıyı derlemek için 5 saatlik işlemci zamanına ihtiyaç olduğu belirtiliyor.