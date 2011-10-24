Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android Ice Cream Sandwich sürümünü derlemek için gereken RAM miktarının 16GB olduğu açıklandı

7 yıl
6,7b
1
26
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefonların yükselişinde önemli rollerden birisini oynayan Google'ın Android işletim sistemi düşük RAM miktarına sahip cihazlardan 2GB RAM'e sahip cihazlara kadar geniş bir yelpazede çalışabiliyor. Ancak bir Android sürümü derleyebilmek için gerekli olan konfigürasyonlar işletim sisteminin kendisi kadar cimri değil.

19 Ekim'deki etkinlikte tanıtılan Android'in Ice Cream Sandwich sürümünün kaynak kodları kısa bir süre sonra Android Open Source Project (AOSP) tarafından açık kaynak olarak yayınlanacak. Dünya çapındaki geliştiriciler ve HTC, Samsung, Sony Ericcson gibi üreticiler kaynak kodları üzerinde çalışmaya başlayarak müşterilerine güncellemeleri sunacak.

Ice Cream Sandwich sürümü için tavsiye edilen PC veya iş istasyonu konfigürasyonları da yeni sürüm için güncellendi. Konfigürasyonda en dikkat çeken nokta kodların derlenmesi için 16GB RAM'e ihtiyaç duyulması. Bu oran Gingerbread için 8GB dolayındaydı.

Ice Cream Sandwich sürümü için tavsiye edilen konfigürasyon şöyle:

6GB SDK indirme boyutu
Tek bir yapı için 25GB boş alan
Aynı anda tüm AOSP konsigürasyonlarını yapabilmek için 80GB boş alan
16GB RAM veya fazlası

Düşük RAM miktarı olanların SSD ile yavaşlamayı telafi etmeleri tavsiye ediliyor. Örneğin 2 adet 2.4GHz hızında çalışan HT 4 çekirdekli işlemci, 24GB RAM ve SSD kullanmayan bir iş istasyonunda tek bir yapıyı derlemek için 5 saatlik işlemci zamanına ihtiyaç olduğu belirtiliyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
symbiat 7 yıl en beğenilen

Ben koca bir linux dağıtımın tamamını derliyorum(kernel, xorg, kde, glibc,gcc.... daha uzar gider) sistemimde gentoo linux kullandığım için tüm programları derlemek zorundayım. bu dediklerimi 8gb ram ve x6 işlemcisi olan bir sistemde yapıyorum. linux kerneli xorg kde ve belli başlı programmları bir araya getirdiğimde 1 milyon satır kod komik kalıyor. bu dediklerimi -o2 -march gibi ağır optmizasyon şartlarında derlediğimide düşünürsek, bunlar için 7-8 saat harcamak normaldir.
burda 16gb ram istenmesinin sebebi büyük ihtimalle mümkün olduğunca kod yığınlarını bellekte tutup o şekilde derlenmesi ve hız kazanılması şeklinde. Aksi taktirde disk daha sık kulllanılmak durumunda kalınacak buda derleme işlemini uzatacak.
SSD lerde hdd lerden daha hızlı olduğundan ram'iniz yetmiyorsa bari ssd alında çok fazla yavaşlama olmasın denmiş.
burdaki tavsiyeler bence şirketlerden çok bireysel developer ları hedef almış bir açıklama.
Çok abartılacak bir şey yok bence.
Ben koca bir linux dağıtımın tamamını derliyorum(kernel, xorg, kde, glibc,gcc.... daha uzar gider) sistemimde gentoo linux kullandığım için tüm programları d...
Devamını Gör
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ressambdrm 7 yıl
Pissoff
İos 5 te kaç bu ram miktarı?Gerçekten bilmiyorum merak ettim...

Yok öyle bir ram miktarı. İşletim sistemimi derlemek için diyor. IOS açık kaynak kodlu bir işletim sistemi değil.
Yani anlamayan arkadaşlar için, işletim sistemini derlemek için gerekli konfigrasyon bunlar. Uygulama geliştirmek için değil, birisi optimizasyon yapsın demiş yüksek sesle güldüm. Paintte resim kaydetmiyosun işletim sistemi derliyosun. Herhalde isteyecek onlarca gb ram.
Pissoffİos 5 te kaç bu ram miktarı?Gerçekten bilmiyorum merak ettim...Yok öyle bir ram miktarı. İşletim sistemimi derlemek için diyor...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farwynd 7 yıl
StummScream
Anlaşıldığı kadarıyla hem telefonlarda, hem derlemek için işletim sisteminde ciddi performans optimizasyonu sıkıntıları var. Acilen uzman kod optimizasyonu yapıcak kişiler bulmak zorundalar yoksa diğer sürümlerde bu sistem patlar.

Tabii sen düşündün de adamlar bunu düşünemedi bak tüh görüyomusun...
StummScreamAnlaşıldığı kadarıyla hem telefonlarda, hem derlemek için işletim sisteminde ciddi performans optimizasyonu sıkıntıları var. Acilen...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
csh 7 yıl
Pissoff
ressambdrm
Pissoff İos 5 te kaç bu ram miktarı?Gerçekten bilmiyorum merak ettim...
Yok öyle bir ram miktarı. İşletim sistemimi derlemek için diyor. IOS açık kaynak kodlu bir işletim sistemi değil. Yani anlamayan arkadaşlar için, işletim sistemini derlemek için gerekli konfigrasyon bunlar. Uygulama geliştirmek için değil, birisi optimizasyon yapsın demiş yüksek sesle güldüm. Paintte resim kaydetmiyosun işletim sistemi derliyosun. Herhalde isteyecek onlarca gb ram.
Sonuçta bunu derlemek için bir pc ye ihtiyaç olmuyacak mı açık kaynak kodlu olmasa bile ? NOT:Gerçekten çok fazla bir bilgim yok öğrenmek için soruyorum.

Programi derlemek farkli yukleyip kullanmak farkli seylerdir. Derlemek kaynak kodlarindan programin kendisini elde etmek icin yapilan islemdir, dolayisiyla bu haber ustte de yazildigi gibi son kullaniciyi pek ilgilendirmiyor, aslinda cogu yazilim gelistiricileri bile ilgilendirmiyor, cogunlukla telefon ureticilerini ve bazi yazilim gelistiricilerini ilgilendiriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IUnknown 7 yıl
Adroidin kaynak kodu pek fazla işe yaramayacak. Zaten çoğu arm için derlenmiş. 3.0 ın kaynak kodu henuz da yayınlamdı ama o hali ile her makinaya taşıdı. Ama yeni yeni x86 desteği verdiğinden 0x86 için derleyen olur.
Asıl sorun üreticilerin kernel ve sürücüleri yayınlaması. Android 4.0 kernel 3.04 kullanıyor. Üreticiler bu kernelin sürücülerini yayınlamaz ise sadece yeni telefonlarda görürüz 4.0 eskilere taşımak yine dışardan gönüllülere kalır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
google hala bir standart oturtamadı.. alın istediğiniz gibi oynayın cihazınıza göre ekleyin çıkarın sömürün dilediğiniz gibi sömürün diyor. ondan sonra cihazlar arasında uyumsuzluk sorunları.. işlte bu noktayı ben çok yanlışi buluyorum. böyle karman çorman bir yapı sunacağına kapalı bir sistem kursun ama standart olsun..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teddybear01 7 yıl
Bilgisiyarimda 16 gB ram might gerekcek uyglama cilantro gelistirmek icon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xpugur 7 yıl
iyide niye şirketler kendilerine göre ayarlıyo yine?? android 4 ile tüm ortamlara uyumlu bi sistem olmıycakmıydı? yani bu sürümü ister cep telde ister tablette kullanabilecektik? ... firmalar kendilerine göre uyarlarsa update için yine google update ettikten sonra firmaların tekrar uyarlayıp update etmesi beklenmiycek mi? ((ayrıca cep telefonu üreticileri için denmiş yani bireyselden çok yine firmalara yönelik bi açıklama anladığım kadarıylar @symbiat...))
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Nibbler 7 yıl xpugur
xpugur

iyide niye şirketler kendilerine göre ayarlıyo yine?? android 4 ile tüm ortamlara uyumlu bi sistem olmıycakmıydı? yani bu sürümü ister cep telde ister tablette kullanabilecektik? ... firmalar kendilerine göre uyarlarsa update için yine google update ettikten sonra firmaların tekrar uyarlayıp update etmesi beklenmiycek mi? ((ayrıca cep telefonu üreticileri için denmiş yani bireyselden çok yine firmalara yönelik bi açıklama anladığım kadarıylar @symbiat...))

orda demek istenen;
şuan tabletler için (3.0) honeycomb telefonlar için (2.3)bingerbread kullanılıyor. 4.0 hem tabletlerde hemde teleofnalrda kullanılabilecek. yani update yine üretici firmada
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 7 yıl
16 GB iki katı olmuş önceki sürüme göre , İnşallah güzel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
symbiat 7 yıl en beğenilen

Ben koca bir linux dağıtımın tamamını derliyorum(kernel, xorg, kde, glibc,gcc.... daha uzar gider) sistemimde gentoo linux kullandığım için tüm programları derlemek zorundayım. bu dediklerimi 8gb ram ve x6 işlemcisi olan bir sistemde yapıyorum. linux kerneli xorg kde ve belli başlı programmları bir araya getirdiğimde 1 milyon satır kod komik kalıyor. bu dediklerimi -o2 -march gibi ağır optmizasyon şartlarında derlediğimide düşünürsek, bunlar için 7-8 saat harcamak normaldir.
burda 16gb ram istenmesinin sebebi büyük ihtimalle mümkün olduğunca kod yığınlarını bellekte tutup o şekilde derlenmesi ve hız kazanılması şeklinde. Aksi taktirde disk daha sık kulllanılmak durumunda kalınacak buda derleme işlemini uzatacak.
SSD lerde hdd lerden daha hızlı olduğundan ram'iniz yetmiyorsa bari ssd alında çok fazla yavaşlama olmasın denmiş.
burdaki tavsiyeler bence şirketlerden çok bireysel developer ları hedef almış bir açıklama.
Çok abartılacak bir şey yok bence.
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farwynd 7 yıl
StummScream
Anlaşıldığı kadarıyla hem telefonlarda, hem derlemek için işletim sisteminde ciddi performans optimizasyonu sıkıntıları var. Acilen uzman kod optimizasyonu yapıcak kişiler bulmak zorundalar yoksa diğer sürümlerde bu sistem patlar.

Tabii sen düşündün de adamlar bunu düşünemedi bak tüh görüyomusun...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ressambdrm 7 yıl
Pissoff
İos 5 te kaç bu ram miktarı?Gerçekten bilmiyorum merak ettim...

Yok öyle bir ram miktarı. İşletim sistemimi derlemek için diyor. IOS açık kaynak kodlu bir işletim sistemi değil.
Yani anlamayan arkadaşlar için, işletim sistemini derlemek için gerekli konfigrasyon bunlar. Uygulama geliştirmek için değil, birisi optimizasyon yapsın demiş yüksek sesle güldüm. Paintte resim kaydetmiyosun işletim sistemi derliyosun. Herhalde isteyecek onlarca gb ram.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pissoff 7 yıl ressambdrm
ressambdrm

Pissoff

İos 5 te kaç bu ram miktarı?Gerçekten bilmiyorum merak ettim...


Yok öyle bir ram miktarı. İşletim sistemimi derlemek için diyor. IOS açık kaynak kodlu bir işletim sistemi değil.

Yani anlamayan arkadaşlar için, işletim sistemini derlemek için gerekli konfigrasyon bunlar. Uygulama geliştirmek için değil, birisi optimizasyon yapsın demiş yüksek sesle güldüm. Paintte resim kaydetmiyosun işletim sistemi derliyosun. Herhalde isteyecek onlarca gb ram.

Sonuçta bunu derlemek için bir pc ye ihtiyaç olmuyacak mı açık kaynak kodlu olmasa bile ?

NOT:Gerçekten çok fazla bir bilgim yok öğrenmek için soruyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pissoff 7 yıl
İos 5 te kaç bu ram miktarı?
Gerçekten bilmiyorum merak ettim...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MCErgun 7 yıl Pissoff
Pissoff

İos 5 te kaç bu ram miktarı?

Gerçekten bilmiyorum merak ettim...

ios i sadece apple derlediği için bilindiğini sanmıyorum
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6734 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Seagate GoFlex Slim taşınabilir sabit disk video inceleme 7 yıl Nokia ile Symbian Belle ve gelecek teknolojiler hakkında konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim