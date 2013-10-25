Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android işletim sistemli Polaroid iM1836 aynasız fotoğraf makinesinin satışına başladı

5 yıl
651
1
9
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android işletim sistemli Polaroid iM1836 aynasız fotoğraf makinesinin satışına başladı

Fotoğraf sektörünün eski firmalarından Polaroid, Android işletim sistemiyle hazırladığı iM1836 model isimli aynasız fotoğraf makinesinin satışına başladı.
Nikon'un 1 serisi fotoğraf makinelerine benzerliğiyle dikkat çeken ve hatta bazı yasal sorunlara yol açan Polaroid iM1836 aynasız fotoğraf makinesi, temel olarak Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi üzerine kurulmuş durumda. Teknik olarak ise üzerinde 18 mega piksel çözünürlüğünde bir sensör barındıran ürün, 3200'e kadar arttırılabilen bir ISO değeri ortaya koyabiliyor, Full HD videolar çekebiliyor ve çektiği bu bütün görüntüleri Wi-Fi ya da Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojileri üzerinden belirlenen ortamlara aktarabiliyor. Kontrol kolaylığı için 3.5-inç dokunmatik TFT LCD ekran ile donatılan Polaroid iM1836, 10-30mm F/3 - 5.6 lens ile geliyor. Düşük ışıklı ortamlarda daha kaliteli çekimler için dahili flaşı da bulunan aynasız fotoğraf makinesi 4.2 x 2.5 x 1-inç boyuta ve 453 gram ağırlığa sahip.
Polaroid‘in lensleri değiştirilebilen aynasız sistem fotoğraf makinesi iM1836, 300$ fiyat etiketiyle önemli yurt dışı satış kanalları üzerinden satın alınabiliyor.
 
Android işletim sistemli Polaroid iM1836 aynasız fotoğraf makinesinin satışına başladı
Android işletim sistemli Polaroid iM1836 aynasız fotoğraf makinesinin satışına başladı
Android işletim sistemli Polaroid iM1836 aynasız fotoğraf makinesinin satışına başladı


http://photorumors.com/2013/10/24/polaroid-im1836-mirrorless-camera-now-shipping/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 5 yıl
firefox OS'lisini isterik :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
modifci 5 yıl
Allah bilir 1/2.3 sensör koymuşlardır ne yaptın be polaroid ne güzel prestijin vardı ne gerek var şimdi buna
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 5 yıl
Pardon duyamadım: "Android" yok mu olacaktı !
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pohuman 5 yıl
Özellikleri gayet iyi ama sensör boyutu belli değil. Tasarımı hoşuma gitmedi.. Dokunmatik ekran, medya arayüzü gayet kullanışlı ve güzel olmuş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
First_Person 5 yıl CanTnçr
Sensör ebadı belli mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 5 yıl First_Person
First_Person

Sensör ebadı belli mi?

Kendi sitesinde bile belirtilmemiş


polaroid.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 5 yıl
Bunu alacağıma gider lumia 920 alırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cidelee 5 yıl
3,5 inc ekrana tablet arayuzu koymak ne kadar mantikli bilemedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "GTA V PC sürümü için CDKey'i olan" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl Samsung Galaxy Note 3 "Dengeleri değiştiren telefon" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim