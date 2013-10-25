Android işletim sistemli Polaroid iM1836 aynasız fotoğraf makinesinin satışına başladı





Fotoğraf sektörünün eski firmalarından Polaroid, Android işletim sistemiyle hazırladığı iM1836 model isimli aynasız fotoğraf makinesinin satışına başladı.

Nikon'un 1 serisi fotoğraf makinelerine benzerliğiyle dikkat çeken ve hatta bazı yasal sorunlara yol açan Polaroid iM1836 aynasız fotoğraf makinesi, temel olarak Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi üzerine kurulmuş durumda. Teknik olarak ise üzerinde 18 mega piksel çözünürlüğünde bir sensör barındıran ürün, 3200'e kadar arttırılabilen bir ISO değeri ortaya koyabiliyor, Full HD videolar çekebiliyor ve çektiği bu bütün görüntüleri Wi-Fi ya da Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojileri üzerinden belirlenen ortamlara aktarabiliyor. Kontrol kolaylığı için 3.5-inç dokunmatik TFT LCD ekran ile donatılan Polaroid iM1836, 10-30mm F/3 - 5.6 lens ile geliyor. Düşük ışıklı ortamlarda daha kaliteli çekimler için dahili flaşı da bulunan aynasız fotoğraf makinesi 4.2 x 2.5 x 1-inç boyuta ve 453 gram ağırlığa sahip.

Polaroid‘in lensleri değiştirilebilen aynasız sistem fotoğraf makinesi iM1836, 300$ fiyat etiketiyle önemli yurt dışı satış kanalları üzerinden satın alınabiliyor.





http://photorumors.com/2013/10/24/polaroid-im1836-mirrorless-camera-now-shipping/