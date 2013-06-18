Android tabanlı akıllı motosiklet kaskı projesi: LiveMap





Kickstater benzeri yapısı ile tanıdığımız Indiegogo, ilginç projelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Site üzerinde başlatılan güncel projelerden LiveMap, Android tabanlı yapısı ile motosiklet kasklarına navigasyon özelliği ekliyor.

Moskova merkezli LiveMap motosiklet kask projesi, F-35 savaş uçakları üzerinde kullanılan benzer bir tam renkli saydam projeksiyon sistemi ile gerekli navigasyon bilgilerini kullanıcının direkt olarak karşısına getirebiliyor. Dahili G-Sensör, jiroskop ve dijital pusula gibi özellikleri sayesinde yol bilgilerini baş hareketlerine göre yönlendirebilen kask, iki adet 3000 mAh bataryası ile uzun bir kullanım sağlayabiliyor ve bağlı mikrofon sistemi sayesinde sesli olarak kontrol edilebiliyor. Ortamdaki ışık seviyesine göre görüntü parlaklığını da ayarlayabilen LiveMap, Android işletim sistemi üzerine hazırlanıyor ve yolculuk sırasında oyun ya da video izlenmesine izin vermiyor.

Rusya devletinden de destek aldığı belirtilen LiveMap projesi, Indiegogo üzerinde başlatılırken konan 150,000$ hedefin bitimine 25 gün kala henüz 2,169$'lık kısmını toplamış durumda. Yapılacak 1,500$ bağış ile 2014 Ağustos ayında elde edilebildiği belirtilen kask hakkında hazırlanmış açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://news.cnet.com/8301-11386_3-57589383-76/livemap-offers-augmented-reality-helmet-for-motorcyclists/