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Android tabanlı akıllı motosiklet kaskı projesi: LiveMap

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Android tabanlı akıllı motosiklet kaskı projesi: LiveMap

Kickstater benzeri yapısı ile tanıdığımız Indiegogo, ilginç projelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Site üzerinde başlatılan güncel projelerden LiveMap, Android tabanlı yapısı ile motosiklet kasklarına navigasyon özelliği ekliyor.
Moskova merkezli LiveMap motosiklet kask projesi, F-35 savaş uçakları üzerinde kullanılan benzer bir tam renkli saydam projeksiyon sistemi ile gerekli navigasyon bilgilerini kullanıcının direkt olarak karşısına getirebiliyor. Dahili G-Sensör, jiroskop ve dijital pusula gibi özellikleri sayesinde yol bilgilerini baş hareketlerine göre yönlendirebilen kask, iki adet 3000 mAh bataryası ile uzun bir kullanım sağlayabiliyor ve bağlı mikrofon sistemi sayesinde sesli olarak kontrol edilebiliyor. Ortamdaki ışık seviyesine göre görüntü parlaklığını da ayarlayabilen LiveMap, Android işletim sistemi üzerine hazırlanıyor ve yolculuk sırasında oyun ya da video izlenmesine izin vermiyor.
Rusya devletinden de destek aldığı belirtilen LiveMap projesi, Indiegogo üzerinde başlatılırken konan 150,000$ hedefin bitimine 25 gün kala henüz 2,169$'lık kısmını toplamış durumda. Yapılacak 1,500$ bağış ile 2014 Ağustos ayında elde edilebildiği belirtilen kask hakkında hazırlanmış açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Android tabanlı akıllı motosiklet kaskı projesi: LiveMap
Android tabanlı akıllı motosiklet kaskı projesi: LiveMap

http://news.cnet.com/8301-11386_3-57589383-76/livemap-offers-augmented-reality-helmet-for-motorcyclists/ Yorum Yaz
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ec865 6 yıl en beğenilen
Başlığı görür görmez aklıma Jarvis geldi. Heyecanlanmamak elde değil

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giant eagle 6 yıl
acaba gorseldeki kaskin normal olani satista mi? cok begendim :D bi de bu hayata gecse motorcular icin mukemmel olur
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etlik 6 yıl
Upgrade, JB olursa video ve oyun işini kırarlar
İşin şakası güzel bir proje
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ziper_gazi_ 6 yıl
gtr5000
Yolda giderken çökmesin bu :) Androide güven olmaz.(NOT:SGS3 4.2.2 kullanıyorum)

root atacam şunu yapacam bunu yapacam yada dur romu değiştiriyim diye uğraşmassan neden çöksünki :)
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OverClocK1ng 6 yıl
Jarvis'i aradı gözlerim.
Bir de arkaplanda çalan Twilight (Alacakaranlık kuşağı) müziği vardı ki o da ne alakaysa..
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Lion 6 yıl
Yolda giderken çökmesin bu :) Androide güven olmaz.
(NOT:SGS3 4.2.2 kullanıyorum)
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wisla 6 yıl
Iron Man Suit Up
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ec865 6 yıl en beğenilen
Başlığı görür görmez aklıma Jarvis geldi. Heyecanlanmamak elde değil

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orhanyor 6 yıl
kaski gorunce ilk olarak, agir olacaktir diye dusundum ama videoda kaskin materyalinin carbon fiber oldugundan bahs etmisler tabi dolayisiyla kask hafiflemis 1400 gr civarindaymis, tebrik ediyorum. nolan n104 ten cok daha hafif bir kask yapmislar.
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crazywinner3 6 yıl
Ben sevdim mutlaka yararlı olacaktır
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Lord of the Shadows 6 yıl
zaten bu tarz teknolojik gözlük uygulamları mevcutta gözlük benzeri aksesuarları kullanmak durumunda olan alanlarda mantıklı.
ne kadar ilginç yaparsan yap, günlük hayatta gözlük kullanmayan insanları gözlük takmaya zorlayamazsın ki.
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MustafaNr 6 yıl
Motorcuların Dikkatini Dağıtabilir.Birde Pilinin Enerjisini Güneşten Alırsa Tam Olur.
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Fenomenon 6 yıl
konsept olarak güzel
anlaşılan önümüzdeki yıllarda herbir haltın akllısını yapacaklar
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