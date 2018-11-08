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Android uygulama güncelleme şekli değişiyor

Yakın zamanda uygulamanızı kullanırken arka planda güncellendiğine şahit olacaksınız. Google yeni yöntemi belirli bir geliştirici grubu ile denemeye başladı. Sonrasında herkese açılacak.
6 ay
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9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın Android uygulamalarının güncelleme stratejisine zaman zaman müdahale ettiğini görüyoruz. İlk dönemlerde uygulamayı tam boyutuyla güncellerken sonrasında sadece güncellenecek kısmın indirildiği bir çözüm sunuldu. Şimdi ise uygulama çalışırken güncellenebilecek.

İki yeni yöntem 

Google’ın yayınladığı yeni yazılım geliştirme aracı sayesinde geliştiriciler iki farklı şekilde uygulamalarını güncelleyebilecek. İlkinde uygulama kullanırken gelen güncelleme uyarısını tıkladıktan sonra yeni bir iç pencere açılıyor ve güncelleme burada yapılıp yeniden uygulamaya geçiliyor. 

Ayrıca Bkz. "Sekizinci nesil Core i3 işlemcili Xiaomi Mi Notebook modelleri duyuruldu"

İkincisinde ise uygulamayı kullanmaya devam ederken arka planda güncelleme yapılıyor ve bitiminde uygulamaya yeniden giriş yapılması seçeneği geliyor. Böylece her iki durumda da güncelleme uygulamanın bir parçasıymış gibi kullanıcılara sunuluyor.

Google yeni aracını belirli bir geliştirici grubu ile denemeye başladı. Bu bakımdan bazı uygulamalarda yeni güncelleme sistemi ile karşılaşabilirsiniz. Yıl sonuna doğru ise özelliğin tüm geliştiricilere açılması bekleniyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Some-Android-apps-will-update-even-while-being-used_id110792 Yorum Yaz
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celikmuhammedd 6 ay en beğenilen
Yeni akıl edebilmişler paşam kusura bakma artık. Senin kadar kafası çalışmıyor bu google nin
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Smashed 6 ay
Bence iyi bir şey değil şahsen uygulamalara gelen güncellemeleri beğenmeyince eski sürümünü kullanıyorum misal instagram a 70 sürümü yayınlandı yeni arayüzünü beğenmediğim için 53.00 sürümünü kullanıyorum başka uygulamalarımda eski sürümde güncel olan her zaman en iyisi diye bir şey yok umarım opsiyoneldir yoksa sıkıntı
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Y-ZiyA 6 ay
Arkadaşlar yanlış okunabilir okumayabilir ama eleştiri uslubumuza dikkat etmek çok mu zor
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Y-ZiyA 6 ay
Bize haber vermeden mobil de güncellesin de kotayı bitirsin
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SEO-Uzmanı 6 ay
örneğin 2 tane 24kb'lık *.dll dosyası değişecek diye 24mb ı tekrar indirme dönemi bitiyor mu !? sen bize bundan bahset ! bu durum gereksiz güncellemeler flash belleğin ömrünü kısaltıyor ayrıca !
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Piêr Dé Sans 6 ay SEO-Uzmanı
Okuman yok mu?
İlk dönemlerde uygulamayı tam boyutuyla güncellerken sonrasında sadece güncellenecek kısmın indirildiği bir çözüm sunuldu.
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crazywinner3 6 ay SEO-Uzmanı
Kardeş o dönem çoktan bitti zaten mağarandan çık artık
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limitsizeposta 6 ay
Lan kota yetmiyor millet güncelleme derdinde. Akk sağolsun güncellemelerle akk doluyor. 6 GB güncelleme windows 30gb güncelleme steam 1 gb yakın Android güncelleme yaptım. 37gb sadece güncellemeler. Bıktım la bıktım.
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Ussuz 6 ay
Çok geç kalınmış bir özellik
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celikmuhammedd 6 ay
Yeni akıl edebilmişler paşam kusura bakma artık. Senin kadar kafası çalışmıyor bu google nin
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