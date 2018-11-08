Android uygulama güncelleme şekli değişiyor

Google’ın Android uygulamalarının güncelleme stratejisine zaman zaman müdahale ettiğini görüyoruz. İlk dönemlerde uygulamayı tam boyutuyla güncellerken sonrasında sadece güncellenecek kısmın indirildiği bir çözüm sunuldu. Şimdi ise uygulama çalışırken güncellenebilecek.

İki yeni yöntem

Google’ın yayınladığı yeni yazılım geliştirme aracı sayesinde geliştiriciler iki farklı şekilde uygulamalarını güncelleyebilecek. İlkinde uygulama kullanırken gelen güncelleme uyarısını tıkladıktan sonra yeni bir iç pencere açılıyor ve güncelleme burada yapılıp yeniden uygulamaya geçiliyor.

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İkincisinde ise uygulamayı kullanmaya devam ederken arka planda güncelleme yapılıyor ve bitiminde uygulamaya yeniden giriş yapılması seçeneği geliyor. Böylece her iki durumda da güncelleme uygulamanın bir parçasıymış gibi kullanıcılara sunuluyor.

Google yeni aracını belirli bir geliştirici grubu ile denemeye başladı. Bu bakımdan bazı uygulamalarda yeni güncelleme sistemi ile karşılaşabilirsiniz. Yıl sonuna doğru ise özelliğin tüm geliştiricilere açılması bekleniyor.