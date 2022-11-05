Postegro nedir, nasıl kullanılır? Web postegro giriş yolu

Türkiye’de de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, web ve mobilde sık güncelleme alıyor ancak hâlâ kulanıcıların görmek istediği birçok özellikten yoksun. Gizli profilleri görme bunlardan biri. Gizli hesaplara bakma, gizlilik ihlali olduğunu bildiğimiz halde zaman zaman bazı kişilerin gerek duyduğu eylemlerden ve biz kesinlikle önermiyoruz. Instagram, elbette buna izin vermiyor; Postegro & Lili gibi üçüncü parti site / uygulamaları kullanmak gerekiyor. Peki, Instagram ile adını duyduğumuz, son derece popüler stalk uygulamalarından Postegro nedir?

Henüz tanışmayanlar için Postegro ne demek anlatıyoruz. Postegroya nasıl girerim? merak edenler için de web postegro giriş yolundan bahsediyoruz. Postegro nedir anlatmaya başlamadan önce, Postegro ve benzer uygulamaların güvenli olmadığını, kişisel hesabınızla asla giriş yapmamanız gerektiğini hatırlatalım.

Postegro nedir ❓ Tam Boyutta Gör Postegro nedir? kısaca açıklamak gerekirse; Postegro, Instagram’da takip etmeden gizli profilleri görmenizi sağlayan bir uygulamadır. Postegro APK olarak Android telefonlara indirilebilebilir, iPhone’lar için resmi uygulaması yoktur. Web Postegro ise uygulamanın internet tarayıcı üzerinden kullanılabilen web sürümüdür. Herhangi bir internet tarayıcı üzerinden Postegro giriş sayfasını açarak, Instagram kullanıcı adı ve şifrenizi girmek suretiyle Instagram’da stalk yapmaya başlayabilirsiniz. Postegro, hesabını kilitleyen kişiye takip isteği göndermek durumunda kalmadan profilini görmenizi sağlar. Geri takip etmeden önce neler paylaştığını görmek istediğiniz gizli profillere bakmak için birebirdir. Postegro Lili uygulaması daha çok gizli hesaplara bakmak için kullanılıyor olsa da tek özelliği bu değil. Anonim hikaye izleme ve profil fotoğrafı büyütme için de kullanabileceğiniz bir uygulama ya da site.

Postegro ne işe yarar 🔓 Tam Boyutta Gör 100.000’nin üzerinde indirme, 50.000’nin üzerinde günlük kullanıcısı ile en popüler stalk uygulamalarından Lili Postegro, Instagram gizli profilleri görmenize izin verir. Postegro uygulaması ile şunları yapabilirsiniz: Gizli profillerdeki gönderileri görme

Gizli profillerdeki hikayeleri izleme

Birden fazla hesap ile kullanma

Detaylı arama yapma

Hesapları favorilere ekleme

Hikayeleri indirme

Gönderleri kaydetme

Basit, anlaşılır kullanıcı arayüzü

Postegro web giriş nasıl yapılır 💻 Web Postegro sayfasını açın. Otomatik olarak giriş sayfasına yönlendirileceksiniz. Instagram kullanıcı adı ve şifrenizi girmeniz isteniyor. Giriş yap butonuna tıklıyorsunuz. Postegro Lili web arayüzü karşınıza çıkıyor. Postegro giriş nasıl yapılır? çok soruluyor. VPN programı, uygulaması veya VPN’li internet tarayıcısı kullanmıyorsanız Postegro giriş yaparken sorun yaşayabilirsiniz. Postegro sitesine (resmi sitesinden bahsediyoruz) erişmek için en kolay ve ücretsiz yol; Opera VPN tarayıcısını kullanmak. Ayarlardan VPN’i açıp Web Postegro Lili sitesine giderseniz, açılmama sorunuyla karşılaşmazsınız. Yine de Postegro açılmıyor ise bu, sunucu kaynaklıdır. Çok popüler bir Instagram stalk sitesi olduğundan yavaşlama yaşayabilirsiniz. Yeri gelmişken, Postegroya girmek için kaç takipçi lazım? sıkça soruluyor. Postegroya giriş için Instagram’da en az 50 takipçinizin olması gerekiyor ki; bu rakamlara ulaşmak hiç de zor değil. Son olarak, Postegro Telegram adresinden en son yenilikler paylaşılıyor. Telegram üzerinden Lili Postegro uygulaması ile yaşadığınız sorun ve görüşleri sunabilirsiniz.

Postegro nasıl indirilir 📱 Tam Boyutta Gör Telefondan Postegro sitesine giriliyor. (VPN ile girebilirsiniz.) “Download APK” butonuna dokunuluyor. Postegro v51.apk dosyasını açarak yüklemeyi başlatılıyor. Postegro uygulaması Android Google Play Store üzerinden indirilemiyor. Bu noktada Postegro Lili APK indirme linkini nasıl bulacağınızı düşünebilirsiniz. Postegro sitesi üzerinden APK dosyasını telefonunuza indirip klasik APK uygulama yükleme adımlarını takip ederek kurabilirsiniz. Postegro açılmıyor, nasıl indireceğim? diye soranlar için de hızlı ve sorunsuz indirme yöntemini paylaşalım. Opera VPN ile Postegro sitesine rahatça girebilir ve telefonunuza sorunsuzca yükleyebilirsiniz. Postegro ücretsiz mi? diye merak edenler olabilir. Postegro & Lili uygulaması ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak belli özellikleri kullanmak için aylık veya yıllık planlardan birini seçmeniz gerekiyor. Örneğin; reklam görmek istemiyorsanız aylık 2 dolar vererek uygulamadaki tüm reklamları kaldırabilirsiniz. Sınırsız gizli hikaye izlemek, sınırsız gizli profile bakmak ve profilime kim baktı? öğrenmek için abonelik satın almanız gerekiyor. Postegro nasıl kullanılır ❓ Tam Boyutta Gör Postegro uygulamasını telefonunuza yükledikten sonra karşınıza üç seçenek çıkacak. Herhangi bir gizli profile bakmak istiyorsanız, “View Hidden Profiles”, profil fotoğrafını büyütüp bakmak ve indirmek için “View Profile’s pictures”, hikayelere gizlice bakmak için de “View Stories” butonuna dokunun. Bir de tüm özelliklerin kilidini açan satın alma seçeneği mevcut. Bu seçenekler, uygulama sürümüne göre farklılık gösterebiliyor. Resmi siteden indirilebilen Postegro app v51 sürümünde bu seçenekler mevcut. Peki, Lili Postegro ile hesaba nasıl bakılır? Gizli profilleri görün seçeneğine dokunun. Güvenlik kontrolü için bekleyin. Hesapları görüntüleyin’e dokunun. Profiline bakmak istediğiniz hesabın kullanıcı adını girin. Paylaştığı tüm fotoğraflar, videolar, hikayeler çıkacaktır. Peki, Postegro, gizli hesapları nasıl görmenizi sağlıyor?

Instagram gizli hesap görme yöntemi 2 ay önce eklendi

Postegro nasıl çalışır 👎🏻 Postegro ve Postegroya benzer uygulamalar aslında tüm gizli hesapları gösterme becerisine sahip değil. Hesabını gördüğünüz kişi daha doğrusu stalkladığınız kişi, önceden Postegro vb. bir uygulamayı zaten kullanmış biri oluyor. Yani gizli profil bakma hizmeti veren Postegro Lili, aslında uygulamayı daha önce kullanmış farklı bir kullanıcının ulaştığı verileri size sunuyor. Postegro sitesinde yazdığı gibi, istediğiniz bir gizli profili görme şansına sahip değilsiniz. X kullanıcının hesabı bir şekilde birisi tarafından görülmüş ve görüntüleme Postegro gibi bir uygulama ile olduysa o hesap artık gizli olmaktan çıkıyor.

Postegro güvenli mi ❌ Tam Boyutta Gör Yalnızca APK olarak indirilebilmesi bir yana, çalışma şeklinden dolayı Postegro uygulamasının kullanımının çok da güvenli olmadığını rahatça söyleyebiliriz. Postegro ile de sınırlı değil; İnternette ufak bir arama yaptığınızda Postegro gibi uygulamaların sayısının oldukça fazla olduğunu görebilirsiniz. Bu tür uygulamalara kesinlikle birincil kişisel/iş hesabınızla giriş yapmayın! Zaten giriş yaptıysanız ve hesabınızda şüpheli hareket tespit ettiyseniz, Instagram hesap kurtarma adımlarını izleyin. Bu tip uygulamaların telefonunuzdaki başka verilere de erişebileceğini unutmayın. Postegro benzeri uygulamalara dikkat ‼️ Postegroya benzer uygulamalar, genelde hesap çalmaya yönelik hazırlanmış, kullanıcı zaaflarından faydalanan uygulamalar. Instagram’ın bu tür uygulamaları yasaklama sebebi; elbette gizlilik ihlali. Yeni bir hesap açıp (sahte/fake hesap) stalklamak ya da stalklamamak size kalmış. Tavsiyemiz, bu tür uygulamalara telefonunuzda yer vermeyin. Bu rehber yazıda son dönemin popüler uygulamalarından Postegro nedir, nasıl çalışır? anlatmaya çalıştık. Postegro Lili gibi uygulamalar, her zaman trend olsa da son derece güvenilmez uygulamalar olduğunu asla unutmayın.

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