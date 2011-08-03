Android zararlı yazılımları 6 ayda iki kat artış gösterdi

%48’lik global pazar payıyla Android işletim sistemi akıllı telefon segmentinde lider durumda. Ancak bu liderliğin yanında her geçen gün daha çok zararlı yazılımlarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Geliştiricilere sıkı denetim yapılmaması ve açık kaynak olması nedeniyle sık sık zararlı yazılım istilası altında kalıyor.





Mobil güvenlik analiz firması Lookout tarafından yayınlanan bir rapor durumun vehametini ortaya koyuyor.





Rapora göre Ocak 2011-Temmuz 2011 tarihleri arasındaki 6 aylık dönemde Android Market’teki zararlı yazılımlar iki kat artış gösterdi. Lookout firması 500 000 civarında kullanıcının zararlı yazılımdan etkilendiğini tahmin ediyor. Geçen yılın ilk yarısında 80 olan zararlı yazılım barındıran uygulama sayısı bu yılın ilk yarısı geçildiğinde 400 rakamına ulaşmış.





Android cihazlarına saldıran en büyük iki zararlı yazılım DroidDream ve GGTracker.





DroidDream mağazadaki 80’den fazla yazılımda ortaya çıkmıştı. Bu yazılım bazı yollarla cihazınızı tamamen ele geçiriyor ve rastgele SMS veya mail gönderebiliyor.





GGTracker ise en tehlikelisi ve Android kullanıcılarını sözde premium servislere üye yaparak dolandırabilen ilk yazılım. Kullanıcılara sahte reklamlar gösteren yazılım, tıklayanları kendi sitesine yönlendirerek premium adı altındaki servis başına 10$-50$ karşılığı abone yapıyor. Ya da göze hoş görünen bir uygulamayı ücretsiz sunan yazılım daha sonra güncelleme paketini zararlı yazılım içerir vaziyette cihaza yüklüyor.





Bu bakımdan Android kullanıcılarının uygulama yüklerken izinler kısmını dikkatle okumaları ve mutlaka bir mobil güvenlik yazılımı edinmeleri tavsiye ediliyor.