Android zararlı yazılımları 6 ayda iki kat artış gösterdi

Haber Editörü
%48’lik global pazar payıyla Android işletim sistemi akıllı telefon segmentinde lider durumda. Ancak bu liderliğin yanında her geçen gün daha çok zararlı yazılımlarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Geliştiricilere sıkı denetim yapılmaması ve açık kaynak olması nedeniyle sık sık zararlı yazılım istilası altında kalıyor.
Mobil güvenlik analiz firması Lookout tarafından yayınlanan bir rapor durumun vehametini ortaya koyuyor.
Rapora göre Ocak 2011-Temmuz 2011 tarihleri arasındaki 6 aylık dönemde Android Market’teki zararlı yazılımlar iki kat artış gösterdi. Lookout firması 500 000 civarında kullanıcının zararlı yazılımdan etkilendiğini tahmin ediyor. Geçen yılın ilk yarısında 80 olan zararlı yazılım barındıran uygulama sayısı bu yılın ilk yarısı geçildiğinde 400 rakamına ulaşmış.
Android cihazlarına saldıran en büyük iki zararlı yazılım DroidDream ve GGTracker.
DroidDream mağazadaki 80’den fazla yazılımda ortaya çıkmıştı. Bu yazılım bazı yollarla cihazınızı tamamen ele geçiriyor ve rastgele SMS veya mail gönderebiliyor.
GGTracker ise en tehlikelisi ve Android kullanıcılarını sözde premium servislere üye yaparak dolandırabilen ilk yazılım. Kullanıcılara sahte reklamlar gösteren yazılım, tıklayanları kendi sitesine yönlendirerek premium adı altındaki servis başına 10$-50$ karşılığı abone yapıyor. Ya da göze hoş görünen bir uygulamayı ücretsiz sunan yazılım daha sonra güncelleme paketini zararlı yazılım içerir vaziyette cihaza yüklüyor.
Bu bakımdan Android kullanıcılarının uygulama yüklerken izinler kısmını dikkatle okumaları ve mutlaka bir mobil güvenlik yazılımı edinmeleri tavsiye ediliyor.
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Turkiye'de ve dunyada bir cok operasyon yöneterek basarisi kanitlanmis
uluslararasi bir sirket olup, kisisel bilgilerin gizliligini daima
ilke olarak kabul etmistir. Bu nedenle, Android uygulamalarimizi
kullandiginizda hicbir sekilde telefon numarası ya da email adresi
gibi hiçbir kişisel bilgi alınmamaktadir.
Bununla beraber fikir, oneri ve sikayetleriniz bizler icin cok
onemlidir. Bu sebeple bizimle tristitgroup.com/...
linkinden iletisim formunu doldurarak irtibata gecebilirsiniz.
Ilginize tesekkur ederiz.
Tristit Bilisim
Üç satır bilgi verip dördüncü satırda çöpçatan sitelerine yönlendiren çok basit ve gerçek amacının ne olduğu yükleyince ortaya çıkan yüzlerce android uygulaması yazarak mı başarılı uluslararası bir şirket olmuş tristit?
Uygulamalarına yapılmış olan olumsuz kullanıcı yorumlarına bakmak bile yeterli tristitten uzak durmak için. Neredeyse her tristit uygulamasını yüklemiş ve çok beğenmiş olan "ERAY" isimli kullanıcının yorumları gibi reklam yorumlarını dikkate almazsak tabiki.
sırf firmalar ne tur sitelere giriyorsunuz ne kadar konusup ne kadar sms atıyorsunuz, gibi SUDAN bahanelerle tum sms
ve site kayıtlarınızı tutuyorlar ve gecenlerde bi grup bunu ortaya cıkardı ve firmaları resmen UYARDı ay bu prograsmları
kaldıran update yapın yoksa ciddi şekilde davalara maruz kalırsınuız ki bunlar firmalarca yuklenen yazılımlar oldugundan
olası miktarın onlarca milyar $ ları bulacagı yazıldı firmalarda en kısa zamanda updatye cıkarcakları soylend,
bunlardan biride IPHONE ve IPAD.
E hani özgürdük? Önümüze geleni, canımızın istediğini indirmeye korkacaksak uygulama sayısının önemi ne?
O kadar konuşan var niye böylesine cukkadan oturtan yoruma cevap verebilen yok ?
Özgürlük, seçme hakkinin olmasi demektir. İnsanın kendisi için alternatif tercihleri yaratabilme hakkidir...Yani senin taptigin IOS da olmayan biseydir..
Onumuze geleni ve canimizin istedigi her seyi yapabilme ozgurlugune korkusuzca sahip olsaydik, yasadigimiz dunyada cehennemi mumla arar olurduk
aynen
Aslında ios daha güvenli ama Android'i verdiği sınırsız özgürlükten dolayı kullanıyorum.
+1
Kardeşim virüs programı çözüm olsaydı.... zaten androidin virüs programları yarı çalışıyor yarı çalışmıyor Adamlar sana zarar vermek istese kişisel bilgilerin onlarda oluyor (tabi uygulama indirirsen) o zamanda virüs programının hiçbir önemi kalmıyor çok istiyosan DR.WEB i indir bende çok virüs buldu