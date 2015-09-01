Android'li BlackBerry Venice çalışır halde görüntülendi

BlackBerry'nin Kasım ayında piyasaya sürmeye planladığı ve akıllı telefon pazarında bir ilke imza atmaya hazırlanan Android işletim sistemli BlackBerry Venice, çalışır halde kameralara poz verdi.





Modelin en önemli iki özelliği iki kenardan kavisli 5.4 inçlik ekranı ve bu ekranın kızak marifetiyle yukarı çekildiğinde altındaki fiziksel klavyenin ortaya çıkması. Ekranın kim tarafından üretildiği bilinmiyor. Ancak Samsung'un 5.1 ve 5.7 inçlik iki kenardan kavisli ekranları düşünüldüğünde LG'nin katkısının olabileceği ihtimali akla geliyor.





Android 5.0 üzerinde çalışan BlackBerry Venice modelinin güncelleme alıp almayacağı merak konusu. BlackBerry güvenliği en iyi şekilde sağladığı bir Android işletim sisteminden sık sık bahsediyor. Bu bakımdan BES 12 Cloud entegreli Android 6.0 sürümü ihtimal dahilinde olabilir. Görsellerden cihazın çok ağır bir kullanıcı arayüzü kullanmadığı görülüyor.





Cihaz ile ilgili diğer bir merak edilen konu ise kavisli kısımların fonksiyonel olup olmayacağı. Samsung gibi farklı sürükleme hareketleri ve bildirimler ile bu kavislerin kullanım tecrübesinin içerisine dahil edilmesi önemli. Diğer türlü herhangi bir fonksiyonu olmayacaktır.





Bilgilere göre 5.4 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte kavisli ekrana sahip olan BlackBerry Venice, 6 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 808 yongasetinden gücünü alıyor. 18MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kameraya sahip modelde 3B RAM bulunuyor.

http://crackberry.com/blackberry-venice-slider-spotted-once-again-some-clearer-images