HMD Global'in ilk akıllı telefonu Nisan 2024'te geliyor: Agresif fiyatla sunulacak

Şu anda HMD Global'in piyasaya sürdüğü Nokia telefonları Foxconn'un yan kuruluşu Foxconn FIH Mobile üretiyor. Baril'in planları hayata geçirilirse bu yüklenici, HMD markası altında da akıllı telefonlar üretecek. Aynı zamanda Nokia ürünleri de piyasada kalmaya devam edecek ve paralel olarak satılacak.
Geniş ekosistem hedefi
Kaynağa göre, HMD Global markası altındaki ilk cihazlar 2024'ün Nisan ayında piyasaya sürülecek. Şirket ilk etapta bütçe dostu ve orta fiyat segmentine yönelik modellere odaklanacak. Ürün yelpazesi kademeli olarak amiral gemisi modellere doğru genişleyecek. Yeni akıllı telefonlar "agresif" fiyat politikası ile satılacak.
HMD Global sadece uzun destek süresine sahip Android akıllı telefonlar üretmeyi değil aynı zamanda tabletler, geleneksel tuşlu telefonlar ve IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları gibi çeşitli ürünler içeren geniş bir ürün ekosistemi oluşturmayı planlıyor. Şirket ayrıca 2026 yılına kadar Nokia markalı cihazlar da satacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.