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    HMD Global'in ilk akıllı telefonu Nisan 2024'te geliyor: Agresif fiyatla sunulacak

    Nokia üreticisi HMD Global'in kendi markası altında sunacağı ilk akıllı telefon 2024'ün Nisan ayında çıkış yapacak. Şirketin agresif bir fiyat politikası benimseyeceği konuşuluyor.
    HMD Global'in ilk akıllı telefonu Nisan 2024'te geliyor Tam Boyutta Gör
    Nokia üreticisi HMD Global yakında kendi markası altında da akıllı telefon üretmeye başlayacak. Daha önceki haberimizde bu konuyla ilgili detaylara yer vermiştik. Şirket CEO'su Jean-Francois Baril, bu gelişmenin Nokia markasını ne yönde etkileyeceğine ışık tutacak bazı açıklamalar yaptı.

    Şu anda HMD Global'in piyasaya sürdüğü Nokia telefonları Foxconn'un yan kuruluşu Foxconn FIH Mobile üretiyor. Baril'in planları hayata geçirilirse bu yüklenici, HMD markası altında da akıllı telefonlar üretecek. Aynı zamanda Nokia ürünleri de piyasada kalmaya devam edecek ve paralel olarak satılacak.

    HMD Global'in ilk akıllı telefonu Nisan 2024'te geliyor Tam Boyutta Gör

    Geniş ekosistem hedefi

    Kaynağa göre, HMD Global markası altındaki ilk cihazlar 2024'ün Nisan ayında piyasaya sürülecek. Şirket ilk etapta bütçe dostu ve orta fiyat segmentine yönelik modellere odaklanacak. Ürün yelpazesi kademeli olarak amiral gemisi modellere doğru genişleyecek. Yeni akıllı telefonlar "agresif" fiyat politikası ile satılacak.

    HMD Global sadece uzun destek süresine sahip Android akıllı telefonlar üretmeyi değil aynı zamanda tabletler, geleneksel tuşlu telefonlar ve IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları gibi çeşitli ürünler içeren geniş bir ürün ekosistemi oluşturmayı planlıyor. Şirket ayrıca 2026 yılına kadar Nokia markalı cihazlar da satacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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