HMD Global'in ilk akıllı telefonu Nisan 2024'te geliyor: Agresif fiyatla sunulacak

Tam Boyutta Gör Nokia üreticisi HMD Global yakında kendi markası altında da akıllı telefon üretmeye başlayacak. Daha önceki haberimizde bu konuyla ilgili detaylara yer vermiştik. Şirket CEO'su Jean-Francois Baril, bu gelişmenin Nokia markasını ne yönde etkileyeceğine ışık tutacak bazı açıklamalar yaptı.

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Şu anda HMD Global'in piyasaya sürdüğü Nokia telefonları Foxconn'un yan kuruluşu Foxconn FIH Mobile üretiyor. Baril'in planları hayata geçirilirse bu yüklenici, HMD markası altında da akıllı telefonlar üretecek. Aynı zamanda Nokia ürünleri de piyasada kalmaya devam edecek ve paralel olarak satılacak.

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Geniş ekosistem hedefi

Kaynağa göre, HMD Global markası altındaki ilk cihazlar 2024'ün Nisan ayında piyasaya sürülecek. Şirket ilk etapta bütçe dostu ve orta fiyat segmentine yönelik modellere odaklanacak. Ürün yelpazesi kademeli olarak amiral gemisi modellere doğru genişleyecek. Yeni akıllı telefonlar "agresif" fiyat politikası ile satılacak.

HMD Global sadece uzun destek süresine sahip Android akıllı telefonlar üretmeyi değil aynı zamanda tabletler, geleneksel tuşlu telefonlar ve IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları gibi çeşitli ürünler içeren geniş bir ürün ekosistemi oluşturmayı planlıyor. Şirket ayrıca 2026 yılına kadar Nokia markalı cihazlar da satacak.

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