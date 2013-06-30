Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Androidli ses sistemi : Sceptre Soundbar 2.1

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
642
1
10
Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Androidli ses sistemi : Sceptre Soundbar 2.1

 Android işletim sistemini mobil cihazlar haricinde de sayısız sektörde görmek mümkün. Set üstü TV kutuları şeklinde oturma odalarımıza giren Android, Çinli firmaların da etkisiyle HDMI adaptörü boyutuna kadar indi. Sceptre ise akıllı TV konseptine farklı bir açıdan yaklaşıyor.

LED ve LCD ekranlar yanında PC monitörleri ve ses sistemi üreten Sceptre, orta halli bir ses sistemini Android 4.0 ile birleştirerek ortaya bir akıllı TV kutusu çıkarmış.

Sceptre Soundbar 2.1 35 Watt'lık pasif radyatörlü bir subwoofer yanında çift ön stereo hoparlör ve SRS WOW HD ses teknolojisi barındırıyor. Böylece ses tecrübesini üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. 

Ürün ayrıca 42 inç ve üzeri harici ekranlara bağlanarak bir Android TV vazifesi de görüyor. Entegre WiFi ile ürün Google Play mağazasından da sayısız uygulama indirebiliyor. 

Ürün klavye fare görevi de gören opsiyonel bir uzaktan kumanda yanında ön kısımdaki dokunmatik panel yardımıyla da kontrol edilebiliyor. Duvara monte de edilebilen SB301524W modeli 299$ fiyat etiketine sahip. Tasarımı sayesinde oturma odasındaki dekorasyona rahatlıkla uyum sağlayabiliyor.

http://www.sceptre.com/Products/Other/SoundBar/SB301523/SB301523%20MainPage.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
modifci 6 yıl
Android li mik yapsalar da kullansak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YordleKing 6 yıl
Ses kalitesi nasıl olur ki acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 6 yıl
hoporler için android gerksiz...zaten android tv box lar var ondan ki cıkıslar gayet yeterli....adamlar hd uydu alıcıcı+ 1 gb ram +4gb nand flash ile birlikte 50$ satıyorlar...
alibaba.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 6 yıl El_domingo
El_domingo

hoporler için android gerksiz...zaten android tv box lar var ondan ki cıkıslar gayet yeterli....adamlar hd uydu alıcıcı+ 1 gb ram +4gb nand flash ile birlikte 50$ satıyorlar...

alibaba.com/...

Buradan alışveriş yapan var mı?

Ben de bir tane android box almayı düşünüyorum da yurt dışından.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WmGMD 6 yıl
40 inch olunca olmayacakmı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illuminn 6 yıl
böyle baştan savma yeniliklerin her zaman bir kıçı açıkta kalıyor, böyle ekranda göründüğü gibi işlemiyor. çin malı mp5ler hesabı doldur da doldur söz konusu. 300$ da çok o cihaz için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
642 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Müzik / Ses Sistemleri
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Microsoft BUILD: Windows RT 8.1 ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim