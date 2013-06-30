Androidli ses sistemi : Sceptre Soundbar 2.1





Android işletim sistemini mobil cihazlar haricinde de sayısız sektörde görmek mümkün. Set üstü TV kutuları şeklinde oturma odalarımıza giren Android, Çinli firmaların da etkisiyle HDMI adaptörü boyutuna kadar indi. Sceptre ise akıllı TV konseptine farklı bir açıdan yaklaşıyor.





LED ve LCD ekranlar yanında PC monitörleri ve ses sistemi üreten Sceptre, orta halli bir ses sistemini Android 4.0 ile birleştirerek ortaya bir akıllı TV kutusu çıkarmış.





Sceptre Soundbar 2.1 35 Watt'lık pasif radyatörlü bir subwoofer yanında çift ön stereo hoparlör ve SRS WOW HD ses teknolojisi barındırıyor. Böylece ses tecrübesini üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.





Ürün ayrıca 42 inç ve üzeri harici ekranlara bağlanarak bir Android TV vazifesi de görüyor. Entegre WiFi ile ürün Google Play mağazasından da sayısız uygulama indirebiliyor.





Ürün klavye fare görevi de gören opsiyonel bir uzaktan kumanda yanında ön kısımdaki dokunmatik panel yardımıyla da kontrol edilebiliyor. Duvara monte de edilebilen SB301524W modeli 299$ fiyat etiketine sahip. Tasarımı sayesinde oturma odasındaki dekorasyona rahatlıkla uyum sağlayabiliyor.

http://www.sceptre.com/Products/Other/SoundBar/SB301523/SB301523%20MainPage.htm