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Android'li ve QWERTY klavyeli LG Ally'a şubat ayında Froyo güncellemesi geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın Verizon Wireless aracılığıyla satılan QWERTY klavyeli ve Android 2.1 (Eclair) işletim sistemli modeli Ally'ın ne zaman 2.2 Froyo güncellemesine kavuşacağı merak edilirken güncellemenin şubat ayında kullanıma sunulacağı nihayet açıklandı.

Mayıs ayında teknoloji severlerle buluşan ve ağustos ayına doğru LG Mobile tarafından Froyo güncellemesi müjdesi verilen akıllı telefon; 600 MHz saat hızında çalışan işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alıyor; 3.2 inç boyutunda 480x800 piksel dokunmatik ekran, Wi-Fi, Bluetooth, aGPS, microSD / microSDHC kart desteği, 3.2 megapiksel kamera ve 1500 mAh batarya gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.


http://mobile.engadget.com/2010/12/23/lg-ally-finally-getting-froyo-in-february/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bonan61 8 yıl
Güzel telefon ama türkiyede olmadı mı hiç kıymeti yok. Çeşit bol olsa daha çok satarlar aslında.
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Chromer 8 yıl
Türkiye de android market hala çalışmıyor galiba o yüzden pek bir çekiciliği yok gibi
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akifs44 8 yıl
Android Marketi Bırakın Bu Model Türkiyeye Gelmedi Bile. Tipi Felanda Bayağı Güzelmiş. Keşke Burdada Satışa Sunulsa.
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