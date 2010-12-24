Android'li ve QWERTY klavyeli LG Ally'a şubat ayında Froyo güncellemesi geliyor

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın Verizon Wireless aracılığıyla satılan QWERTY klavyeli ve Android 2.1 (Eclair) işletim sistemli modeli Ally'ın ne zaman 2.2 Froyo güncellemesine kavuşacağı merak edilirken güncellemenin şubat ayında kullanıma sunulacağı nihayet açıklandı.

Mayıs ayında teknoloji severlerle buluşan ve ağustos ayına doğru LG Mobile tarafından Froyo güncellemesi müjdesi verilen akıllı telefon; 600 MHz saat hızında çalışan işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alıyor; 3.2 inç boyutunda 480x800 piksel dokunmatik ekran, Wi-Fi, Bluetooth, aGPS, microSD / microSDHC kart desteği, 3.2 megapiksel kamera ve 1500 mAh batarya gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

http://mobile.engadget.com/2010/12/23/lg-ally-finally-getting-froyo-in-february/