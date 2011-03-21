Angry Birds Rio'ya ait ilk görüntüler ortaya çıktı

Mobil işletim sistemleri için hazırlanan en popüler oyunlardan biri olan Angry Birds'ün yeni versiyonu Rio'ya ait ilk görüntüler ortaya çıktı.

Angry Birds Rio, önceki versiyonlardan farklı bir senaryoya ve içeriğe sahip olacak. Hazırlanmakta olan filmin konusunu işleyen oyunda, kaçırılmış olan kuşları kurtarmak kızgın kuşların yeni görevi olacak. Yine önceki oyunlardan farklı olarak, yumurta ve domuzcukların oyunda yer almadığı ve bunun yerine kötü kuşlara karşı "boss" dövüşlerinin yapılacağı belirtiliyor.

Şimdi sizleri Angry Birds Rio'ya ait ilk oynanış videosuyla baş başa bırakalım.