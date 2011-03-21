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Angry Birds Rio'ya ait ilk görüntüler ortaya çıktı

Mobil işletim sistemleri için hazırlanan en popüler oyunlardan biri olan Angry Birds'ün yeni versiyonu Rio'ya ait ilk görüntüler ortaya çıktı. Angry Birds Rio'da bizleri farklı bir oynanış ve içerik b
8 yıl
20,9b
1
32
Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Mobil işletim sistemleri için hazırlanan en popüler oyunlardan biri olan Angry Birds'ün yeni versiyonu Rio'ya ait ilk görüntüler ortaya çıktı.

Angry Birds Rio, önceki versiyonlardan farklı bir senaryoya ve içeriğe sahip olacak. Hazırlanmakta olan filmin konusunu işleyen oyunda, kaçırılmış olan kuşları kurtarmak kızgın kuşların yeni görevi olacak. Yine önceki oyunlardan farklı olarak, yumurta ve domuzcukların oyunda yer almadığı ve bunun yerine kötü kuşlara karşı "boss" dövüşlerinin yapılacağı belirtiliyor.

Şimdi sizleri Angry Birds Rio'ya ait ilk oynanış videosuyla baş başa bırakalım.




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Fatz 8 yıl
Oyunu oynuyorum. Cok guzel olmus. Maymunlarin sesleri bomba
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AhmedKaymakcı 8 yıl
Adamın tişörtünü beğendim,konuyla uyumlu olmuş.
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Batuist 8 yıl
yeni oyun güzel gözüküyor.. çıksada oynasak..
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Abzurt Teori 8 yıl
by seasons versiyonunun freesini indirdim de, çok zor yav
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Fatz 8 yıl
Gelsin oynayalim. Seviyorum kizgin kuslari
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Tube Screamer 8 yıl
Tablet ne marka acaba elemenın??? Güzele benzior.
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