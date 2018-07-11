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WhatsApp’ta yönlendirilmiş mesajlara "İletildi" uyarısı geldi

WhatsApp, “sahte bilgilerin” önüne geçecek yeni özelliği yayınladı. WhatsApp’ta herhangi bir sohbetten alınan mesaj başka bir sohbete yönlendirildiğinde üzerinde “iletildi” ibaresi yer alacak.
10 ay
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7
Mobil Uygulamalar
Mustafa Darı
Teknoloji Editörü
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WhatsApp hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Uygulama öylesine yaygın ki akıllı telefon sahibi olup da WhatsApp kullanmayan kimse kalmadı. Uygulamanın bu kadar yaygın ve hızla erişilebilir olması bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor ne yazık ki. Günümüzde birçok asılsız haber, viral olarak bu uygulama üzerinden sayısız insana ulaşabiliyor. Görünen o ki şirket bunu engelleme yolunda önemli bir adım atıyor.
Artık WhatsApp’ta herhangi bir sohbetten alınan mesaj başka bir sohbete yönlendirildiğinde üzerinde küçük bir “iletildi” ibaresi yer alacak. Üstelik bu sadece WhatsApp üzerinden gönderilen metinler için değil resim, video ve ses dosyaları için de geçerli. Bu özellik sayesinde insanlar gelen mesajın yakınları tarafından yazılıp yazılmadığını da kolayca anlayabilecek. Şirket, insanların bu küçük etiket vasıtasıyla 3. şahıslardan yönlendirilen içerikleri rahatça ayırt edip, asılsız haberlere itibar etmeyeceklerini umut ediyor. Güncelleme ile birlikte gelen bu özellik Whatsapp’ın sitesinden indirebileceğiniz en güncel sürümünde bugünden itibaren Türkiye ve tüm dünyada kullanımda.
Şirket yönlendirilmiş mesaj etiketi özelliğini tüm dünyaya duyurmadan önce Brezilya ve Hindistan’da 300 milyonun üzerinde beta kullanıcısı ile test etti. Nüfusun yoğun olduğu bu bölgelerde uygulama üzerinden yayılan asılsız bilgiler çok daha kötü sonuçlara neden olduğu bilinmekte. Örneğin mayıs ayında Brezilya’da WhatsApp üzerinden sarı humma aşısı ile ilgili yanlış bilgi yayılması sonucunda hastalık tekrardan salgın haline gelmiş beklenmedik sayılarda vaka ile karşılaşılmıştı.

Hindistan Elektronik Bakanlığı Uyardı

Geçen hafta ise Hindistan Elektronik Bakanlığı oldukça sert bir üslupla şirketi asılsız haberler için acilen harekete geçmeleri konusunda uyardı. WhatsApp buna cevaben sadece yöneticilerin gruba mesaj atabilmesine olanak sağlayan özelliği duyurmuştu. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar için büyük kitlelere haber ve içerikleri grup sohbeti üzerinden, bilgi kirliliği olmadan duyurma imkanı sağlanmıştı. Ardından şirket Hindistan’da tam sayfa gazete ilanları ile kullanıcıları yönlendirilmiş mesajlara itibar etmemeleri konusunda uyardı.
Tüm bunlar WhatsApp’ın sahte haberler ile mücadele etmekte attığı ilk adımlar değil. Daha öncesinde şirket uygulama üzerinden yayılan yanlış bilgiler üzerine çalışacak araştırmacılar için teklifte bulunmuştu. Türkiye'deki kullanıcılar Whatsapp’ın sitesinden indirebileceğiniz güncel sürüm ile bu özelliği kullanabilir.

https://mashable.com/2018/07/10/whatsapp-forwarded-messages-labels-fake-news/#94geQ6UA7Oq6 Yorum Yaz
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aniceman 10 ay en beğenilen
Önce bi çevrimiçi durumu kapatmayı getirseniz! kişi listemizde olmayanlara son görülmeyi kapatabiliyoruz ama çevrimiçi isek kişi listemizde değilseler bile çevrimiçi olduğumuzu görebiliyorlar. telefon numaralarının kolaylıkla ulaşılabildiği günümüzde baya gizlilik ihlali oluyor bu da!
Önce bi çevrimiçi durumu kapatmayı getirseniz! kişi listemizde olmayanlara son görülmeyi kapatabiliyoruz ama çevrimiçi isek kişi listemizde değilseler bile çevr...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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Ribas0 10 ay
whatsApp kadar popüler olup ta bu kadar güncellemesine özen gösterilmeyen başka bir uygulama daha olmamıştır tarihte! ayıp..
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DH Misafiri 10 ay
Hayırlı Cumalar mesajlari, yeni yıl ve iyi bayramlar mesajlarında bu özelliği test etme imkanı bulabiliriz.
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aniceman 10 ay en beğenilen
Önce bi çevrimiçi durumu kapatmayı getirseniz! kişi listemizde olmayanlara son görülmeyi kapatabiliyoruz ama çevrimiçi isek kişi listemizde değilseler bile çevrimiçi olduğumuzu görebiliyorlar. telefon numaralarının kolaylıkla ulaşılabildiği günümüzde baya gizlilik ihlali oluyor bu da!
1 Yanıt Yanıtla +13
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Virinom 10 ay
Çevrimiçi olduğunu bilse ne olur ki? Yani ne tür bi gizlilik sorunu yaratabilir? PC de WhatsApp açık olunca 7/24 çevrimiçi gözüküyorum zaten.
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DeliKulaBey 10 ay aniceman
Getirilmesi gereken pek çok özellik var ama nedense ağır ilerliyorlar
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Fenomenon 10 ay
bir süredir var. belki ben beta kullanıcısı olduğumdan bana gelmiş olabilir.
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