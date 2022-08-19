TBT ne demek? Instagram'da TBT nasıl yapılır?

TBT, sosyal ağ uygulamalarında en çok kullanılan etiketlerden biri. Instagram’da bazı gönderilerde, özellikle Perşembe günü paylaşılan fotoğraflarda #tbt veya #throwbackthursday etiketine kesinlikle rastlarsınız. Peki, TBT etiketinin neden kullanıldığını biliyor musunuz? TBT ne demek, Türkçesi ne anlama geliyor hiç merak ettiniz mi? Bu yazıda Instagram TBT etiketi hakkında tüm merak edilenleri anlatıyoruz.

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TBT nedir?

TBT açılımı Throwback Thursday. Instagram’da TBT veya ThrowbackThursday şeklinde yazılıyor. TBT yazılışı nasıl? sorusu kadar TBT ne anlama gelir? sorusu da çok soruluyor. TBT, Türkçede karşılığı tam olmayan bir kelime. “Perşembe gününden bir kesit”, “Perşembeye dönüş” “geçmiş Perşembe” gibi farklı şekillerde çevriliyor ancak TBT, Türkçede daha çok “Ne günlerdi...”, “Hey gidi günler” anlamına gelen bir terim. TBT, Instagram’da ayrı bir anlam taşımıyor.

TBT etiketi ne demek?

TBT veya Throwback Thursday, dünyanın her yerinden insanların unutmadıkları anıları paylaşmak ve eskilere dikkat çekmek amacıyla kullandığı, haftalık sosyal medya paylaşım trendi ve hashtag (etiket) oyunu. Throwback (TB) etiketi ile geçmişte olan hemen her şey paylaşılabilir.

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TBT neden kullanılır?

Throwback Thursday, Instagram ve Twitter’da son derece popüler bir trend ve kullanıcılar genellikle fotoğraflarına #TBT, #ThrowbackThursday veya sadece #Throwback gibi çeşitli etiketler ekliyor. Bu, TBT nasıl kullanılır? sorusunun yanıtı. Peki, TBT etiketi neden kullanılıyor? İnsanlar, çocuklukları, eski arkadaşları, ilişkileri, geçmiş gezileri veya tatilleri, mutlu anıları canlandıran her türlü şey hakkında nostalji yapmayı seviyor. İnsanlar, genellikle kendileri hakkında paylaşım yapmayı, beğeni ve yorumlarla dikkat çekmeyi seviyor.

Instagram’da ve hatta diğer sosyal ağlarda birçok kullanıcının, daha fazla beğeni ve takipçi artırma umuduyla spam veya alakasız içeriklerle doldurarak popüler #TBT etiketinden faydalandığını görebilirsiniz. İnternette #tbt veya #throwbackthursday etiketli muhtemelen #throwback temalı çok az veya hiç ilgisi olmayan tonlarca gönderiye rastlayabilirsiniz.

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TBT nasıl yapılır?

Bu trende girmek için sosyal medya fenomeni olmanıza veya binlerce takipçinizin olmasına gerek yok. Yapmanız gereken tek şey, geçmişle ilgili paylaşım yaparken nispeten ilginç bir şey bulup, #ThrowbackThursday, #Throwback veya #TBT ile etiketlemek. TBT etiketini hangi gönderilerde kullanabilirsiniz?

Çocukluğunuzdan eski fotoğraflarınız olabilir. Bu, büyük bir trend ve herkesin yapabileceği bir şey. Yetişkinseniz, muhtemelen çocuk olmakla ilgili en az birkaç güzel anınız vardır. Bazı güzel anıları canlandıran eski bir fotoğrafınızı paylaşın ve etiketleyin.

olabilir. Bu, büyük bir trend ve herkesin yapabileceği bir şey. Yetişkinseniz, muhtemelen çocuk olmakla ilgili en az birkaç güzel anınız vardır. Bazı güzel anıları canlandıran eski bir fotoğrafınızı paylaşın ve etiketleyin. Sizi zamanda geriye götüren eski bir şarkı olabilir. Fotoğraflar, bu trend için paylaşılacak en popüler içerik ancak şarkılar da bir o kadar ilgi görüyor. İnsanlar, nostalji duygusu uyandıran yıllar öncesinin şarkılarını dinlemeyi seviyor. Sevdiğiniz eski bir parçanın ekran görüntüsünü atın veya YouTube bağlantısıyla, varsa müzik formatında paylaşın.

olabilir. Fotoğraflar, bu trend için paylaşılacak en popüler içerik ancak şarkılar da bir o kadar ilgi görüyor. İnsanlar, nostalji duygusu uyandıran yıllar öncesinin şarkılarını dinlemeyi seviyor. Sevdiğiniz eski bir parçanın ekran görüntüsünü atın veya YouTube bağlantısıyla, varsa müzik formatında paylaşın. Eski Facebook durum güncellemeleri veya tweetlerin ekran görüntüsü olabilir. Yıllar öncesine ait sözleri tekrar paylaşabilirsiniz. Sosyal ağlarda paylaştıklarınızın aynı zamanda ekran görüntüsünü almıyorsanız, Timehop gibi araçları kullanarak çok eski paylaşımlarınızı kolayca bulabilirsiniz.

TBT günü ne zaman?

TBT günü Perşembe. Perşembe, Instagram’da da etkileşimin en yüksek olduğu, paylaşım yapmak için en uygun günlerinden biri. Cuma günü TBT yapılır mı? merak edenler için cevabımız hayır. Sosyal medya kullanıcıları, bu trendi Cuma günü Flashback Friday etiketiyle sürdürüyor. #FlashbackFriday veya #FBF etiketi, Cuma günü kullanılıyor.

TBT nereden çıktı?

ThrowbackThursday (TBT) teriminin kullanımı çok eskilere dayanıyor. Viral ansiklopedisi Know Your Meme’ye göre Throwback, 2003 yılında sözlüğe giriyor ve klasik veya eski sayılan şeylerle ilişkilendiriliyor. ThrowbackThursday terimi ilk olarak 2006’da animatör Saxton Moore tarafından kullanılıyor. 2010, 2011 yılına kadar bir dizi insan ve bireysel grup, bu terimi retro tema için gelişigüzel bir şekilde kullandı. Instagram’ın etiketleri tanıtmasıyla birlikte trend oldu; Perşembe günleri paylaşılan fotoğraflarda #tbt ve #throwbackthursday etiketleri yer almaya başladı.

Instagram'daki ilk TBT paylaşımı

Bu terimi Instagram’a ilk taşıyan kullanıcının @Bobbysanders22 olduğu söyleniyor. 500 milyonun üzerinde kullanımla TBT, Instagram’daki en popüler hashtagler içinde.

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