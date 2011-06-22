Angry Birds Season'a "Summer Pignic" geliyor

Bir efsane haline gelen kızgın kuşların maceraları yaz aylarında da devam edecek. Angry Birds Season'a dönem dönem yayınladığı güncellemelerle yeni maceralar ekleyen Rovio, Summer Pignic ismini verdiği son güncellemenin yakından yayınlanacağını duyurdu.

Her ne kadar Summer Pignic hakkında çok detaylı olmasa da 30 saniyelik kısa bir tanıtım videosu yayınlayan Rovio, güncellemenin akıllı telefon platformlarının yanı sıra Mac ve PC'ler için de yayınlayacak.

Rovio, kısa bir süre önce Android için Angry Birds'e 45 yeni bölüm ekleyen Mine and Dine güncellemesini yayınlamıştı.