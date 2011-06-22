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Angry Birds Season'a "Summer Pignic" geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,4b
1
8
Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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Bir efsane haline gelen kızgın kuşların maceraları yaz aylarında da devam edecek. Angry Birds Season'a dönem dönem yayınladığı güncellemelerle yeni maceralar ekleyen Rovio, Summer Pignic ismini verdiği son güncellemenin yakından yayınlanacağını duyurdu.

Her ne kadar Summer Pignic hakkında çok detaylı olmasa da 30 saniyelik kısa bir tanıtım videosu yayınlayan Rovio, güncellemenin akıllı telefon platformlarının yanı sıra Mac ve PC'ler için de yayınlayacak.

Rovio, kısa bir süre önce Android için Angry Birds'e 45 yeni bölüm ekleyen Mine and Dine güncellemesini yayınlamıştı.


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maknc 8 yıl en beğenilen
ben neden bu oyunu sevmiyorum artık hep aynı şey
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JonnyCaqe 8 yıl
nasılsa tuttu oyun,ne yaparlasa satar artık,güzel olsun olmasın.
2 Yanıt Yanıtla +5
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MeeGo OS 8 yıl
nokia S^3 oynayabilir miyiz
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yassu 8 yıl
gelsin bakalım beklemedeyiz
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patrain 8 yıl
nokia da oynamak biraz sıkıyo ama gelsin gelsin.
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AhmedKaymakcı 8 yıl
Galiba bi beni sarmıyor şu angrybirds
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JonnyCaqe 8 yıl
nasılsa tuttu oyun,ne yaparlasa satar artık,güzel olsun olmasın.
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maknc 8 yıl
ben neden bu oyunu sevmiyorum artık hep aynı şey
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ulwi 8 yıl

lord_danger

nasılsa tuttu oyun,ne yaparlasa satar artık,güzel olsun olmasın.


adamlar yeni bir oyun cikarmiyorki mevcut oyuna yeni bölümler ekliyorlar, ücretsiz update ederek yeni bölümlere kavusmus oluyorsunuz.
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HackAv 8 yıl
Gelsin gelsin beklemedeyiz...
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