Instagram Reels süre sınırı iki katına çıkarıldı

Instagram Reels süresi 3 dakika olacak
Instagram patronu, hesabı üzerinden “Artık üç dakika uzunlukta reels yükleyebilirsiniz. Tarihsel açıdan kısa formatlı videolara odaklanmamız nedeniyle 90 saniyeye kadar reels’a izin verdik ancak daha uzun hikayeler paylaşmak isteyenler için bunun çok kısa olduğu yönünde geri bildirimler aldık. Umarım iş görür.” açıklamasında bulundu.
Instagram, Reels'ın uzunluğunu artırmakta yavaş davrandı; bir buçuk dakikalık videolara izin vermeye başlayalı iki yıldan fazla oldu. Şirket, 10 dakikalık rees videoları test etti ancak uygulamaya geçirmedi ve Reels olmayan gönderilerde uzun video paylaşma imkanını kaldırdı. Yakında, 3 dakikalık Reels videoları daha sık göreceğiz. Bu arada, ABD’de yasaklanması muhtemel TikTok, 2021 yılından beri 3 dakikalık videolara izin veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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