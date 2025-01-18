Instagram Reels süre sınırı iki katına çıkarıldı

Tam Boyutta Gör Instagram, kullanıcıların yakında 3 dakikalık Reels videoları paylaşmasına izin verecek. Bu değişikliğin uygulanma sebebi; kullanıcıların Reels videoları için 90 saniyeyi çok kısa bulması.

Instagram Reels'a etkileşimi güçlendirecek yeni özellikler geldi 7 sa. önce eklendi

Instagram Reels süresi 3 dakika olacak

Instagram patronu, hesabı üzerinden “Artık üç dakika uzunlukta reels yükleyebilirsiniz. Tarihsel açıdan kısa formatlı videolara odaklanmamız nedeniyle 90 saniyeye kadar reels’a izin verdik ancak daha uzun hikayeler paylaşmak isteyenler için bunun çok kısa olduğu yönünde geri bildirimler aldık. Umarım iş görür.” açıklamasında bulundu.

Instagram, Reels'ın uzunluğunu artırmakta yavaş davrandı; bir buçuk dakikalık videolara izin vermeye başlayalı iki yıldan fazla oldu. Şirket, 10 dakikalık rees videoları test etti ancak uygulamaya geçirmedi ve Reels olmayan gönderilerde uzun video paylaşma imkanını kaldırdı. Yakında, 3 dakikalık Reels videoları daha sık göreceğiz. Bu arada, ABD’de yasaklanması muhtemel TikTok, 2021 yılından beri 3 dakikalık videolara izin veriyor.

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Instagram Reels video süre sınırı iki katına çıkarıldı!