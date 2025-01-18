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    Anlık Bildirim

    Instagram Reels süre sınırı iki katına çıkarıldı

    Instagram Reels videoları için uygulanan 90 saniyelik sınır iki katına çıkarılıyor. Instagram patronu Adam Mosseri, geri bildirimler ışığında bu kararın alındığını paylaştı.
    Instagram Reels süresi 3 dakika Tam Boyutta Gör
    Instagram, kullanıcıların yakında 3 dakikalık Reels videoları paylaşmasına izin verecek. Bu değişikliğin uygulanma sebebi; kullanıcıların Reels videoları için 90 saniyeyi çok kısa bulması.

    Instagram Reels süresi 3 dakika olacak

    Instagram patronu, hesabı üzerinden “Artık üç dakika uzunlukta reels yükleyebilirsiniz. Tarihsel açıdan kısa formatlı videolara odaklanmamız nedeniyle 90 saniyeye kadar reels’a izin verdik ancak daha uzun hikayeler paylaşmak isteyenler için bunun çok kısa olduğu yönünde geri bildirimler aldık. Umarım iş görür.” açıklamasında bulundu.

    Instagram, Reels'ın uzunluğunu artırmakta yavaş davrandı; bir buçuk dakikalık videolara izin vermeye başlayalı iki yıldan fazla oldu. Şirket, 10 dakikalık rees videoları test etti ancak uygulamaya geçirmedi ve Reels olmayan gönderilerde uzun video paylaşma imkanını kaldırdı. Yakında, 3 dakikalık Reels videoları daha sık göreceğiz. Bu arada, ABD’de yasaklanması muhtemel TikTok, 2021 yılından beri 3 dakikalık videolara izin veriyor.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 1 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 1 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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