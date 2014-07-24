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Angry Birds Transformers'ın ilk tanıtım videosu yayımlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Angry Birds Transformers'ın ilk tanıtım videosu yayımlandı
Kızgın kuşları San Diego'da düzenlenen Comic Con etkinliğine taşımanın heyecanını yaşayan Rovio, duyurusunu geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Angry Birds Transformers için kısa bir tanıtım videosu yayımladı.

Herhangi bir oynanış görüntüsü içermeyen bu videoda Optimus Prime şeklindeki kırmızı kuş, düşmana karşı mücadele verirken resmediliyor. Mücadele esnasında sürekli bir ilerleme içerisinde olan karakter, başı sıkıştığı an oyun alanına yardımcı bir karakter çağırarak düşmanını yok ediyor. İşte bu kısımda Angry Birds Transformers'ın da Telepod adı verilen figür desteğine sahip olacağı ortaya çıkıyor.

Angry Birds Transformer için yayımlanan ilk tanıtım videosu olma özelliğini taşıyan bu video, oyunun neler sunacağı hakkında bir fikir edinmemizi sağlamıyor. Ancak, videodan yola çıkarak shooter dinamikleriyle bezeli bir koşu oyunuyla karşılaşabileceğimizi söyleyebiliriz.

Angry Birds ve Transformers evrenlerini bir araya getirecek olan Angry Birds Transformer hakkındaki gelişmeleri sizler için takip edeceğiz. 

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SEO-Uzmanı 5 yıl
çoluk çocuk oyunu !
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pastadanadam 5 yıl
Aynı kuşun laciverti
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Hyponsoinage 5 yıl
Rio dan sonra sıctilar bence. Starwars eh işte
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Master_Evil 5 yıl
angry birds enough edition bekliyoruz
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Nephren-Ka 5 yıl
Plastik kasami yine?

Pardon ben yanlis geldim.
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Pi 5 yıl
Sıkmadımı sizcede artık şu angri birds?
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Limon- 5 yıl
Bunlarda oyun dünyasının Samsung'u;aynı tasarım,tuhaf yenilikler
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The Tenth Doctor 5 yıl
angry birdZZ
yapmalıydım
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GylR? 5 yıl
Anca bu kadar birbirinden alakasız olabilirdi.
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XtremeTechLover 5 yıl
B*ku çıktı artık
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Siyahbeyaz 5 yıl
Angry Birds Batman, Angry Birds Spiderman gelecek diye bekliyorum artık. Rovio şirketinin, Samsung ile bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum.
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