Instagram, hikayeler için yeni özelliğini duyurdu: Etiketleme kolaylaşıyor

Instagram grup etiketleme nasıl olacak?
Kullanıcıların öncelikle gruptaki tüm kişileri bir araya toplayacak @ ile başlayan bir nevi grup ismi oluşturması gerekiyor. Bu, herhangi bir yeni hikayede herkesin otomatik olarak etiketlenmesini sağlayacak ve gruptaki herkes tarafından yeniden kullanılabilecek.
Kullanıcılar, artık aileleriyle veya arkadaşlarıyla birlikte çekildikleri fotoğraflarda tek tek etiketlemekle uğraşmayacak. Mosseri, şu anda test aşamasında olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağını söylemedi ancak Instagram yeni bir şeyler test ettiğinde genelde çok geçmeden tüm kullanıcılara ulaşmış oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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