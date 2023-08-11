Instagram, hikayeler için yeni özelliğini duyurdu: Etiketleme kolaylaşıyor

Tam Boyutta Gör Instagram Updates kanalı üzerinden yapılan yeni duyuruya göre, Instagram hikayelerde birden fazla kişiyi etiketlemek çok daha kolaylaşacak. Kullanıcılar, story paylaşırken kişileri tek tek eklemek yerine tek bir bahsetme ile gruptaki tüm kişileri eklemiş olacak.

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Instagram grup etiketleme nasıl olacak?

Kullanıcıların öncelikle gruptaki tüm kişileri bir araya toplayacak @ ile başlayan bir nevi grup ismi oluşturması gerekiyor. Bu, herhangi bir yeni hikayede herkesin otomatik olarak etiketlenmesini sağlayacak ve gruptaki herkes tarafından yeniden kullanılabilecek.

Kullanıcılar, artık aileleriyle veya arkadaşlarıyla birlikte çekildikleri fotoğraflarda tek tek etiketlemekle uğraşmayacak. Mosseri, şu anda test aşamasında olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağını söylemedi ancak Instagram yeni bir şeyler test ettiğinde genelde çok geçmeden tüm kullanıcılara ulaşmış oluyor.

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Instagram, hikayeler için yeni özelliğini duyurdu