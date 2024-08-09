YouTube'a zamanlayıcı (uyku modu) özelliği geldi

Tam Boyutta Gör YouTube, Premium abonelerle uyku zamanlayıcı özelliğini test ediyor. Ses getiren bir özellik değil ancak yatmadan önce uzun podcast yayınları veya arka planda rahatlatıcı sesler dinlemeyi seven kullanıcılar için kullanışlı olacak.

YouTube, canlı yayınlar için yeni reklam formatını test ediyor 2 gün önce eklendi

YouTube uyku modu zamanlayıcı özelliği nasıl kullanılacak?

Uyku zamanlayıcısı, belirli bir süre sonra oynatmayı otomatik olarak duraklatmak için bir zamanlayıcı ayarlamanıza olanak tanıyor. Uyku modu, masaüstünde oynatma menüsünde çıkıyor ve 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, 30 dakika, 45 dakika ve 60 dakika gibi farklı süreler arasından seçim yapıyorsunuz. Ayrıca video sonu seçeneği var. Bu, video süresine göre otomatik kapanma süresi öneren seçenek. Belirlediğiniz süre sonunda video otomatik olarak durduruluyor.

YouTube, uyku modu zamanlayıcı özelliğini 2 Eylül’e kadar Premium abonelerinin kullanımına sunacak.

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